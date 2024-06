Burlas y críticas a Luis Fernando Velasco por reacción que tuvo en una entrevista: su secretaria irrumpió en pantalla

El ministro del Interior fue entrevistado para conocer sus declaraciones sobre atentados en Cauca y Valle del Cauca - crédito Redes sociales/X

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, volvió a generar múltiples reacciones en X (antes Twitter) por el incómodo momento que vivió en medio de una entrevista en Noticias Caracol. El jefe de la cartera fue entrevistado por los recientes atentados registrados en Cauca y Valle del Cauca.

Justo cuando estaba a punto de empezar su intervención, el ministro se percató de que detrás de él, su secretaria privada pasó utilizando su celular. En un intento por ocultarse, la mujer se agachó un poco e intentó salir del encuadre, sin embargo, su presencia fue notoria en medio de la entrevista, que estaba desarrollándose en vivo.

Lo sucedido generó todo tipo de comentarios debido a la reacción que tuvo el ministro al darse cuenta de que la mujer apareció en cámara. Pues, en un movimiento rápido, el jefe de cartera, que al parecer estaba molesto, manoteó hacia atrás, con el fin de lograr que la funcionaria se ocultara y saliera del lugar rápidamente. La inesperada situación apenas duró unos segundos y el ministro pudo empezar su intervención de manera inmediata.

Internautas defendieron al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicando que no es claro que haya empujado a la mujer - crédito Mariano Vimos/Colprensa y Redes sociales/X

Algunos de los internautas que se refirieron al incidente aseguraron que lo sucedido evidenciaría el trato poco adecuado que tendría el funcionario con los trabajadores de su equipo. Sin embargo, otros criticaron este tipo de mensajes por la falta de fundamentos para esgrimirlos. Por otro lado, otros ciudadanos salieron en defensa del jefe de la cartera, argumentando que se desconoce si, en efecto, empujó o agredió a la mujer que apareció en pantalla.

La cartera se pronunció al respecto, desmintiendo los señalamientos que surgieron contra el ministro, relacionados con una presunta acción violenta: “En ningún momento se presentó una agresión hacia su secretaria privada, que pasó por detrás del ministro y él avisó con un gesto que estaba al aire. Es malintencionada la especulación que circula en ciertos sectores”, detalló el Ministerio del Interior en X.

Ministerio del Interior desmintió presunta agresión por parte de Luis Fernando Velasco a secretaria privada - crédito @MinInterior/X

“Pasamos de coscorrón a empujón”

Así las cosas, la escena generó burlas y cuestionamientos por parte de varios internautas, que calificaron lo ocurrido como un acto grosero e, incluso, violento, puesto que, según usuarios de X, el ministro intentó empujar a la mujer para que no apareciera en la entrevista.

Internautas lanzaron burlas por reacción de Luis Fernando Velasco en entrevista - crédito Redes sociales/X

En los comentarios llegaron a compararlo con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que en 2016 le pegó un “coscorrón” a uno de sus escoltas: “Pasamos de coscorrón a empujón? ¿Cómo es eso?”, cuestionó uno de los internautas.

Ariel Ahumada, el escolta agredido, se pronunció sobre lo sucedido después de renunciar a la Policía Nacional en 2019. “El abuso de poder tiene muchas caras y muchas veces lo hemos normalizado como sociedad. Pero créame, a mí me dejó cicatrices profundas, inseguridad, soledad y depresión. Hoy me sumo al movimiento Activista porque quiero que lo que me pasó a mí nos sirva a todos para reflexionar sobre la cultura del abuso de poder. El coscorrón fue lo de menos, lo duró fue lo que siguió: burlas, maltratos e intentos de apagar mi voz”, dijo Ahumada en un video.

El exescolta de Germán Vargas Lleras contó lo que pasó después del "coscorrón" que recibió - crédito @ariel_ahumada1/X

Frente a este episodio, Vargas Lleras también habló en una entrevista con Caracol Radio, asegurando que su conducta fue equivocada: “Mucho me he arrepentido, todo el mundo tiene un mal momento (sic). Me costó sangre”, aseveró.

Niños irrumpieron en entrevista

Internautas recordaron cuando el profesor Robert Kelly fue interrumpido por sus hijos en una entrevista - crédito Redes sociales/X

El ministro del Interior también fue comparado con el entonces profesor de ciencias políticas de la Universidad de Pusan, en Corea del Sur, Robert Kelly, que fue entrevistado por el canal internacional BBC News en 2017. Durante la conversación en vivo, los dos hijos del docente irrumpieron en la habitación donde estaba dando la entrevista e, inmediatamente, su esposa ingresó para sacarlas.

La divertida escena generó varios comentarios a favor del profesor, puesto que tuvo un “buen manejo” de la situación. “Fue una mezcla de sorpresa, vergüenza y diversión. También de amor y de afecto, porque es adorable”, contó el entrevistado al Wall Street Journal.