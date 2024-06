Medida de aseguramiento contra Iván José de la Rosa, presunto feminicida de Stefanny Barranco

El sindicado intentó acabar con su propia vida luego de atacar a su expareja - crédito Infobae Colombia

Iván José de la Rosa, señalado por el feminicidio de Stefanny Barranco, fue cobijado con medida de aseguramiento. Así lo dio a conocer el juez 11 de control de garantías de Bogotá, que encabezó la audiencia de imputación de cargos contra el sindicado, que, presuntamente, asesinó a su expareja el jueves 30 de mayo de 2024 en el centro comercial Santa Fe, al norte de Bogotá.

Según explicó el togado, el acusado, que alegó problemas de salud en los días previos a la diligencia, representa un peligro para la sociedad, motivo suficiente para que sea recluido en un centro penitenciario de la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El juez fue claro en que en caso de que el sindicado permaneciera en libertad, el riesgo de fuga, así como de que él volviera a protagonizar actos violentos motivo de su extrema conducta eran una realidad.

De la Rosa permanecerá retenido en la cárcel Modelo de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

Por tal motivo, el togado explicó que De la Rosa será retenido en la cárcel Modelo de Bogotá, respondiendo a la solicitud de la fiscal 510 de la Unidad de la Vida, que había pedido cárcel preventiva para el barranquillero: “Se hace necesaria, adecuada, proporcional, idónea, razonable la medida de aseguramiento solicitada por la señora fiscal”.

Precisamente, antes de entregar su veredicto, el juez 11 de control de garantías de Bogotá recalcó en que el crimen que terminó con el fallecimiento de Stefanny Barranco involucró 18 ataques con arma cortopunzante en pleno sitio público. De hecho, el togado describió el caso como un acto de “sevicia absoluta”, que estuvo a la vista de quienes permanecían dentro del local del centro comercial Santa Fe, en el que se registraron los hechos.

La audiencia de imputación de cargos contra Iván José de la Rosa Gómez se registró el viernes 7 de junio de 2024 - crédito Infobae Colombia

De igual forma, el juez explicó que De la Rosa “se cree que es dueño de la vida de su compañera sentimental”, además de que las autoridades no tenían total conocimiento de su arraigo. Esto, teniendo en cuenta que el sindicado solo alegó que trabajaba instalando internet: “No se conoce ni siquiera donde o con quién trabaja”.

Iván José de la Rosa no aceptó cargos por feminicidio

Es de añadir que en medio de la misma diligencia en la que se decretó que De la Rosa sería enviado a la cárcel, el sindicado no aceptó su responsabilidad por el delito de feminicidio. El sindicado fue claro en que él no iba a aceptar el cargo en la audiencia del 7 de junio de 2024; sin embargo, no descartó la posibilidad de que, más adelante, sí se adhiera a la medida.

El sindicado no aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio - crédito centro comercial Santa Fe y Revolución de la conciencia / X

El feminicida manifestó tener “clara” su decisión y aseguró que no se declaraba culpable de los cargos: “Hoy no, en el momento no”, respondió.

Precisamente, fue después de que asegurara que no había incurrido en tal delito que la fiscal 510 de la Unidad de la Vida enfatizó en que el sindicado protagonizó múltiples casos de acoso sobre su expareja, llevando a que, incluso, los jefes de los trabajos que ella había tenido anteriormente tomaran medidas en su contra.

El agresor fue atacado por la comunidad - crédito @OscuraColombia / X

Además, la fiscal recordó que De la Rosa ya había amenazado a la víctima en múltiples ocasiones: “Si no eres para mí, no eres para nadie”, era uno de los mensajes que el sindicado había enviado. De hecho, la representante del ente acusador enfatizó en que el mismo padre de Barranco había asegurado que la relación que ella sostenía con el feminicida fue la “peor decisión de su vida”.

Cabe mencionar que la víctima, identificada como Stefanny Barranco, tenía 25 años y era madre de un niño de cuatro años. Además, existen versiones encontradas sobre el previo aviso a las autoridades, debido a que el padre de la mujer asesinada comentó que su hija había intentado denunciar la amenaza, pero los organismos encargados no tomaron en serio su denuncia.