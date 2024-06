Opositores convocarán a marchas contra Gustavo Petro el 20 de julio: “Al perro no lo capan dos veces”

Enrique Gómez criticó el papel del Congreso de los Pueblos y lo señaló como una organización que busca las vías de hechos para generar miedo - crédito Colprensa - Cancillería de Colombia

En medio del ambiente de polarización por la propuesta de que se lleve a cabo en Colombia una Asamblea Constituyente, que contaría con la “bendición” del presidente de la República, Gustavo Petro, pero que no sería convocada a través del Congreso, sino vía decreto, desde diferentes sectores se ha expresado en contra de esta posibilidad. Y uno de ellos, como era de esperarse, fue Enrique Gómez Martínez.

El director del Partido Salvación Nacional se despachó en su perfil de X (antes Twitter) y convocó a sus seguidores y a los colombianos a salir a las calles el sábado 20 de julio, para manifestarse en contra del primer mandatario de los colombianos. Además de que calificó la manifestación del Congreso de los Pueblos de “un despliegue de estrategias tácticas para arrodillar al país de nuevo”.

“Al perro no capan dos veces, no jodás. En 2021, la Policía Nacional y su famosa Dipol, nos dejó botados y colgados de la brocha. Con esa infiltración, ya demostrada judicialmente en los grandes desórdenes que llevaron al paro nacional, donde se infiltró la protesta legítima para poner de rodillas al país y sembrar la elección de Gustavo Petro, no queda duda que estas ‘asociaciones’ de derechos humanos (...) están haciendo las pruebas de despliegue táctico para volver a ponernos de rodillas y obligar a la constituyente, violatoria de la Constitución e ilegal que está promoviendo el presidente”, afirmó Gómez en un video publicado en su perfil.

Para Gómez, esta asociación no condena el reclutamiento de menores ni las minas ‘quiebrapatas’, y no rechazan la esclavitud sexual, los atentados, el secuestro y la extorsión. Además, señaló que “son amigas de la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela” y mostró su preocupación por lo que serían las vías de hecho de este congreso, con la toma de la Nunciatura y el Ministerio del Interior.

El excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez afirmó que se está llevando a cabo una estrategia para crear un ambiente similar al del paro nacional de 2021, que faculte al presidente Gustavo Petro a tomar decisiones, por lo que convocó a marchas para el 20 de julio - crédito @Enrique_GomezM/X

Desde el Puente del Comercio de Cali (Valle del Cauca), el político bogotano de 55 años hizo un llamado al director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, para que garantice la seguridad de la fuerza pública, luego de que se registrara, según él, un caso en el que un integrante de la institución fue decapitado en esta zona, por lo que exigió acciones frente a lo que sería la ola de inseguridad.

