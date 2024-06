“Ojo”: la advertencia de Day Vásquez al denunciar un “montaje” con “mentiras” en su contra

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, ha lanzado una advertencia pública, acusando a personas no identificadas de intentar perpetrar un montaje en su contra - crédito redes sociales

Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, lanzó una advertencia pública el miércoles 5 de junio, al acusar a personas no identificadas de intentar perpetrar un montaje en su contra. En la plataforma X (antes Twitter), la barranquillera expresó que existe un intento de manipulación con el empleo de lo que ella describe como “mentiras”, y advirtió que está preparada para desacreditarlo.

Vásquez escribió: “Utilizando las mentiras me quieren hacer un montaje. Ojo. Estaré dispuesta a desvirtuarlo”, sin ofrecer detalles adicionales sobre la naturaleza específica del montaje o las partes involucradas en el supuesto intento de manipulación.

Day Vásquez advierte estar preparada para desacreditar cualquier intento de manipulación - crédito @Daycasquezc/X

Este pronunciamiento surge en el contexto de una serie de acusaciones y controversias que rodean la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, relacionadas con presuntos ingresos ilícitos vinculados a la gestión de su hijo, Nicolás Petro, del que ahora es investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Day está en el centro de estas acusaciones, puesto que sirve como una fuente clave de información para las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades competentes.

No obstante, es importante destacar que las afirmaciones de Vásquez no han sido corroboradas de manera independiente, y las autoridades aún no han emitido comentarios al respecto, pero puso en alerta a sus seguidores.

Asimismo, se conoció por medio de la revista Semana que tanto Vásquez como su abogado, Alait Freja, fueron objeto de ataques informáticos en los últimos días. Según el defensor, desde el jueves 16 de mayo, día en que Vásquez regresó al país, fue blanco de una serie de ataques que buscan restringir su acceso a las redes sociales y medios de comunicación, lo que podría poner en riesgo su información personal y profesional.

Abogado de Day Vásquez expresó que han sido víctimas de amenazas - crédito @Daysvasquezc/X

El abogado sugirió que estos ataques podrían estar relacionados con su defensa de Vásquez en el contexto de las controversias políticas y legales que rodean al presidente Petro y su familia.

En respuesta a las declaraciones de Freja, Vásquez confirmó que también fue víctima de estos ataques informáticos, al revelar que sus contraseñas de iCloud fueron modificadas sin su consentimiento, lo que sugiere una posible coordinación de los ataques dirigidos tanto a ella como a su representante legal.

Day habló en redes de las “chuzadas”, otro caso en el que está involucrada

A raíz de varios casos de feminicidio en Colombia, en un intento por generar conciencia sobre la normalización de la violencia contra la mujer, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, compartió en su cuenta de X una serie de frases comúnmente utilizadas para justificar o minimizar la violencia de género.

“‘Ella era peor que él’ ‘Se lo merecía’ ‘Es que era una desagradecida’ ‘Es una coya’ Y así vamos normalizando la violencia contra la mujer, en el día a día. Pero ante los feminicidios gritamos ‘Ni una más’”, se lee en el post de la mujer más cercana al presidente Gustavo Petro.

Laura Sarabia compartió algunas de las frases más comunes que se dicen y que son violencia de género, pero que están normalizadas - crédito @laurasarabia/X

Respondiendo a un mensaje en redes sociales que destacaba frases utilizadas para normalizar la violencia contra las mujeres, Vásquez señaló una serie de expresiones adicionales, uniéndose al coro de las mujeres que han sufrido de estos ataques de violencia de género.

“Falto: “Estas loca” “Esa verg… es mía” “Espera que cambien tal cosa para que veas lo que te va a pasar” “Te Chuce” En fin…”, publicó la barranquillera.

Day Vásquez provocó controversia al hacer comentarios sarcásticos sobre la intercepción telefónica que la mantienen frente a la justicia - crédito @daysvasquez/X

Aunque Day no lo expresó directamente, se puede interpretar que estas frases fueron dirigidas a muchas mujeres en algún momento, o que ella misma fue víctima de este tipo de comentarios despectivos que la denigraron simplemente por ser mujer.

El mensaje de Day Vásquez no solo captó la atención por su contenido, sino también por la persona que lo emitió, puesto que la barranquillera es conocida por su participación en diversos procesos judiciales, como el caso previamente mencionado y las acusaciones de hackeo del celular de la actual pareja de su exesposo, Laura Ojeda, no solo contribuyó al debate sobre la violencia de género, sino que también aprovechó la oportunidad para dirigir una pulla hacia la compañera sentimental de Nicolás Petro, con “te chuce”.