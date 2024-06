Martha Isabel Bolaños reveló la verdad tras sus besos con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos Colombia’

Martha Bolaños aclara rumores sobre beso con Miguel Melfi en el reality- crédito @marthaisabelii - @miguelmelfi/Instagram

La actriz Martha Isabel Bolaños salió de la competencia La casa de los famosos Colombia el domingo 2 de junio, después de que los televidentes votaran a favor de su eliminación.

La caleña disfrutó su estadía en “la casa más famosa del país” por las amistades que hizo, y sus enemistades, que hicieron que su participación destacara en el reality.

Durante la jornada de eliminación, los nominados para la eliminación eran Martha Isabel Bolaños, Alfredo Reyes, Miguel Melfi y Karen Sevillano. La placa de nominados generó gran expectativa entre los televidentes, porque tres integrantes del equipo ‘Papillentes’ y una del equipo ‘Galácticos’ estaban en riesgo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Martha Isabel Bolaños fue eliminada de 'La casa de los famosos Colombia'- crédito Canal RCN

La también modelo logró hacer parte del top 7 del programa, transmitido por el Canal RCN y la app de Vix, gracias a sus estrategias y destreza que se destacó a lo largo del juego.

Los primeros en ser salvados por el público fueron Miguel Melfi y Karen Sevillano, quienes celebraron su regreso al reality. Finalmente, Cristina Hurtado anunció que con un porcentaje de 43% contra 53%, Martha Bolaños debía abandonar la casa.

A lo largo del programa, los televidentes crearon varios rumores sobre un acercamiento amoroso de la actriz con otros participantes de la competencia, como con Juan David Zapata y Miguel Melfi. Con el cantante panameño, la caleña se besó durante una actividad de actuación.

Los famosos preparaban una dinámica y subieron la temperatura del programa - crédito @lacasadelosfamosos1/Instagram

Después de su salida del reality por primera vez habla del “jugueteo” que tuvo con el artista. En diálogo con Infobae Colombia, la caleña se sinceró: “Créanme que fue un beso técnico, sin lengua, o sea, un beso de televisión sin lengua”, aclaró la actriz.

La actividad en el que se dio el beso entre el Bolaños y Melfi fue en un episodio del programa en el que Carla Giraldo visitó ‘la casa’ para poner a prueba a las celebridades en diferentes retos y uno de ellos era interpretar un escena en la que incluyera un beso apasionado. Para muchos televidentes este momento entre Miguel y Martha fue real, pero la actriz expresó que solo lo hicieron para cumplir con el desafío impuesto por la presentadora.

El apasionado beso que protagonizaron Miguel Melfi y Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @rechismes/Instagram

Asimismo, la actriz reconocida principalmente por su papel de ‘La Pupuchurra’ en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea aclaró los rumores de algunos usuarios que manifestaron que la caleña sentía una atracción por el panameño, quien tuvo una relación con Nataly Umaña dentro de la competencia la cual se robó la atención tanto de los medios como de la audiencia porque la actriz aún se encontraba casada con el actor Alejandro Estrada.

“A mí Melfi nunca me gustó, no me ha gustado, hubo un jugueteo ahí, pero era forzado era como por darle picante al reality, pero cero. Nunca me gustó y ese era un jueguito, era un picante para el juego, pero no, nunca hubo nada”, añadió la actriz que ha participado en teatro y cine en diálogo con este medio.

Martha Bolaños aclaró rumores sobre un beso con Miguel Melfi durante el reality -crédito Canal RCN

Al salir de la competencia y encontrarse con su realidad, Martha Bolaños mencionó: “Me siento bien, me siento cansada, pero contenta, tranquila, emocionada, viviendo como un sueño, la verdad aquí afuera me estaba esperando una gran sorpresa y es una gran hinchada llena de amor y eso me tiene a mí pero impactadísima positivamente”, añadió en la entrevista.

Con la eliminación de la actriz caleña, la competencia entra en su recta final. Según lo anunciado por el Canal RCN, el lunes 17 de junio se conocerá al ganador o ganadora de La casa de los famosos Colombia. Los nombres más nombrados por los televidentes del programa para llevarse el título hasta ahora son Julián Trujillo, Karen Sevillano y Miguel Melfi.