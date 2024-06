Yina Calderón recibió amenazas tras confirmar su participación en el Pride Barranquilla 2024: “No como cuento”

La DJ fue invitada al desfile en la capital del Atlántico, pero denunció que recibió mensajes intimidantes por su presencia en el evento - crédito @yinalcalderonoficial/Instagram

Yina Calderón, DJ y creadora de contenido conocida por protagonizar toda clase de enfrentamientos con otras celebridades de redes sociales, es igualmente reconocida como una abierta defensora de la comunidad LGBTIQ+. Prueba de ello es que en varias oportunidades ha tomado parte en el Pride Medellín, una de las múltiples celebraciones que se realizarán alrededor del mundo como parte de la visibilización de dicha comunidad.

Recientemente, la huilense confirmó su participación en otro de los desfiles Pride que tendrán lugar en el país, concretamente en la ciudad de Barranquilla. A raíz de ello, todo indica que la intolerancia de un sector de las redes sociales ya le está afectando, algo que no dudó en denunciar en sus historias de Instagram.

Según declaró, una discoteca de la capital del Atlántico le invitó a sumarse tanto al tradicional desfile que recorrerá las calles de Barranquilla, como en una fiesta en la propia discoteca en la que pondrá a bailar a los presentes a ritmo de guaracha.

Yina Calderón aseguró que ya tomó medidas para evitar que las amenazas pasen a mayores -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Yo por primera vez voy a tocar en el Pride este año de Barranquilla. El año pasado y en el antepasado estuve en el de Medellín, para los que no saben qué es el Pride, es el día de la comunidad LGBTI, comunidad que yo amo, respeto y acompaño en los Pride desde hace tiempo. En la noche voy a tocar con la misma discoteca en la cual voy en la carroza”, explicó en sus historias instantáneas.

Yina afirmó que una vez se supo de su presencia en el evento fue blanco de mensajes intimidantes. “Entonces, este pecho peludo ha recibido amenazas de mi ida a Barranquilla. La primera vez que me pasa a mí esto. Que Barranquilla, que espere y verá, que alguien me va a hacer no sé qué cosa”, expresó con relación a los mensajes de intimidación.

Además de expresar su indignación con la intolerancia de quienes la amenazaron si se sumaba al Pride Barranquilla, Yina afirmó que no se dejaba intimidar por esos señalamientos, aunque aseguró que ya tomó medidas para evitar algún incidente que le pueda afectar.

Antes de su presencia en Barranquilla, Yina Calderón participó en dos ediciones del Pride Medellín -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“O sea, uno, yo no como cuento. Pero dos, por si algo, me cuido. Entonces, voy a tener seguridad desde que me bajo hasta que me subo. Así que no se vayan a poner de chistositos, porque estoy vigiladísima”, indicó.

De momento, las autoridades locales no se han pronunciado públicamente frente a la denuncia de la empresaria. Pero, tomando en cuenta sus palabras, es probable que ya esté dispuesto un esquema de seguridad para garantizar su integridad durante su paso por Barranquilla.

Yina Calderón teme participar en una eventual segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

No solo las amenazas en redes sociales le preocupan a la DJ. En días previos se refirió a la posibilidad de sumarse a una segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en caso de que esta tenga lugar.

Pese a que la huilense estuvo interesada en sumarse a la temporada inaugural que está por finalizar, al final no alcanzó un acuerdo económico con el Canal RCN y ViX. Pese a ello, su seguimiento a lo que sucedía con los participantes fue constante.

Cuando algunos de sus seguidores le preguntaron cómo se veía en una segunda temporada del reality show, afirmó que temía por su vida encerrada con otros participantes, haciendo referencia a figuras de redes sociales con las que se ha enfrentado en el pasado.

“Me metan a la Valdiri, a eso me le sumen pues a ‘La Jesuu’, me le sumen a una Ana del Castillo y me rematen por ahí. ¡No, no, no, no! Yo duermo en el baño, toca que me pasen la llave del baño y yo dormir bajo seguridad. Mi vida correría peligro”, señaló Calderón.