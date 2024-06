Centro Democrático interpuso acción de tutela para frenar el debate de la reforma pensional

Centro Democrático interpuso una tutela contra el trámite de la reforma pensional - crédito Infobae

En la tarde del martes 4 de junio, el Centro Democrático notificó que interpuso una acción de tutela contra la reforma pensional en su trámite en Cámara de Representantes, lo que generó una ola de reacciones en contra por parte de la bancada del Gobierno.

A través de un comunicado, el partido de oposición explicó que esta acción jurídica busca evitar que, “a través de acciones irresponsables como la votación en bloques, se apruebe un proyecto sin el análisis técnico debido”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La reforma pensional tiene su último trámite en la plenaria de la Cámara - crédito @MinInterior/X

Por ello, en el comunicado resaltan la premura para suspender el trámite legislativo de la reforma: “La decisión se produce luego de que el mencionado proyecto fuera debatido en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en un tiempo récord de tan solo dos sesiones, violando las garantías de la oposición y en una discusión en la que no se pudo analizar a fondo y de manera técnica cada uno de los puntos contenidos en dicha reforma”, explicaron.

Agregan que el conjunto de proyectos se votó de manera “irresponsable en bloques”, sin ser leída y sin el debido debate necesario, vulnerando “derechos fundamentales de millones de colombianos y causando un perjuicio irremediable al país” por la falta de un análisis riguroso.

En la misiva, el Centro Democrático habla de “hechos graves” en la Comisión Séptima, donde se logró la aprobación de la reforma el 24 de mayo, puntualizando cinco en particular:

La oposición denuncia la vulneración del derecho al debido proceso legislativo, ya que en el debate en la comisión no se permitió a los representantes Juan Manuel Corzo y otros opositores presentar una ponencia alternativa al proyecto del Gobierno. “A los congresistas en oposición se les vulneró el derecho al debido proceso legislativo”, complementaron. En el primer debate no se deliberaron los artículos 1, 9, 10, 12, 17, 28, 29, 32, 32, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 95, etc. Y se impidió a los congresistas pronunciarse sobre su contenido. “En el segundo debate fueron aprobados bloques de cinco artículos sin discusión alguna”, añadieron. Por último, denuncian que 36 de los artículos, votados en bloques y que tenían proposiciones, fueron avalados por la coordinadora ponente sin discusión o votación de los miembros de la comisión.

“Se confirma que el debate a la reforma Pensional quiere hacerse de manera exprés y de espaldas a los colombianos, por cuanto en su trámite, además de la mordaza a la oposición, no escuchó a la población afectada, no se aceptaron recomendaciones de expertos e incluso, no se presentó el costo que tendrá la reforma y cómo se financiará”, concluyó el comunicado.

Centro Democrático quiere frenar el trámite de la reforma pensional en plenaria de Cámara - crédito Prensa Centro Democrático

Frente a este nuevo obstáculo para frenar el avance de la reforma pensional, que tiene los días contados antes que termine el periodo legislativo (20 de junio), líderes de la bancada de Gobierno tildaron la acción judicial del Centro Democrático como un intento de “saboteo descarado”.

“El @CeDemocratico acaba de interponer una tutela para suspender el trámite de la Reforma Pensional. Inaceptable. Una vez más dejan clara su intención: no quieren que los colombianos tengan por fin una pensión digna. Si algo ha tenido el debate de la Reforma Pensional ha sido consenso, participación y garantías para la oposición. Otra cosa es que haya un saboteo tan descarado para decir de frente que no entran a sesionar, aun sabiendo que es su trabajo”, afirmó la senadora Martha Peralta, vía X.

De otro lado, el congresista Alfredo Mondragón denunció que se estaría llevando a cabo una “estrategia para romper el quorum” orquestada, presuntamente, por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.

Alfredo Mondragón denunció "estrategia" para romper quorum para el trámite de la reforma pensional - crédito @AlfreMondragon/X