Presidenta electa de México agradeció mensaje de Francia Márquez: “Es tiempo de mujeres”

Sheinbaum agradeció a múltiples líderes del mundo - crédito Montaje Infobae

El triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México generó múltiples reacciones a nivel mundial, esto se debe principalmente a que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México es la primera mujer en ser elegida para este cargo en más de 200 años de historia de la nación norteamericana.

Sumado a esto, Sheinbaum representa una figura de continuidad respecto a lo que ha sido el mandato de Andrés Manuel López Obrador en México, por lo que varias figuras de la izquierda política del mundo celebraron su victoria y le dedicaron mensajes a la mujer de 61 años.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Uno de ellos fue por parte de la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, que en su cuenta de X aseguró la victoria de Sheinbaum representa “una esperanza renovada para la región”.

“Felicitamos y abrazamos a @Claudiashein, la primera mujer Presidenta de México. Los lazos de libertad y justicia que unen a nuestros pueblos se remontan a líderes históricos como el General José María Melo y Benito Juárez. Esperamos un mandato de gran éxito, trabajando juntos para afianzar el cambio hacia la justicia social en México y en toda la región”, indicó Márquez.

Luego de lo que fue la euforia de su victoria, la presidenta electa de México se tomó el tiempo de responder a múltiples líderes del mundo, incluyendo a la vicepresidente de Colombia, a quien le dedico un sentido mensaje en el que indicó que es tiempo de mujeres.

“Seguiremos como hasta ahora, trabajando siempre por el bienestar de nuestro pueblo y la prosperidad compartida, así como por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Nos une una gran amistad con el pueblo colombiano. Es tiempo de mujeres transformadoras” fue el mensaje de Sheinbaum a Márquez.

Sheinbaum le dedicó un sentido mensaje a Francia Márquez - crédito @Claudiashein/X

De la misma, Sheinbaum también le respondió al presidente colombiano, Gustavo Petro, que en esta misma red la había felicitado llamándola amiga y asegurando que junto a ella trabajarían para “ver a América Latina unida y progresando”.

La mexicana le agradeció a Petro por su saludo, le envío un abrazo y compartió su postura de trabajar por el futuro de la región.

“Presidente Petro @petrogustavo, muchas gracias por su felicitación. Seguiremos trabajando por una América Latina unida, por el bienestar y felicidad de nuestros pueblos y la amistad entre nuestras naciones. Un fuerte abrazo”, puntualizó la presidenta electa de México.

La presidenta electa indicó que buscará unir a América Latina - crédito @Claudiashein/X

Cristina Kirchner, Lula da Silva, Alberto Fernández y Gabriel Boric fueron algunos de los líderes en América Latina que felicitaron a Sheinbaum por su triunfo, lo que ha sido tomado como una victoria para la izquierda política de la región.

En otros continentes, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron o Ursula von der Leyen también se pronunciaron tras la victoria de la fundadora del partido político Morena, que tras su triunfo enfocó gran parte de su discurso en resaltar la figura de la mujer en la sociedad, sumado a esto, indicando que es momento de que en América Latina se registre mayor representación de mujeres en países que han sido catalogados en la historia como machistas.

“Como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas. Con las heroínas que nos dieron patria, nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia. Y aunque la mayoría del pueblo respalda nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y armonía para construir un México más justo y próspero”, fue parte del discurso de Sheinbaum.