La honestidad de un habitante de calle: viajó desde Medellín hasta Rionegro para devolver una billetera perdida

Un habitante de calle demostró su integridad al devolver una billetera con su contenido intacto - crédito Metro de Medellín y Getty Images

Una historia de nobleza y altruismo emergió cuando Juan Carlos Varón, un habitante de calle, devolvió una billetera perdida a su dueña tras un viaje a Rionegro. La billetera, que había sido extraviada el 13 de mayo en la comuna 13 de Medellín, fue encontrada por Varón en un basurero de la estación Exposiciones.

La anécdota ha cobrado más sentido después del relato que escribió la periodista Luisa Giraldo, del diario regional Mi Oriente, y de la versión de la dueña de la billetera, que fue contactada por el periódico paisa El Colombiano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con las narraciones, la dueña de la billetera, una mujer residente de Rionegro, recibió una llamada de Juan Carlos, quien encontró el número de teléfono de la propietaria en una agenda dentro de la billetera.

“Con lo que me pasó a mí, estoy segura de que todavía existen los ángeles”, declaró la mujer al diario antioqueño. Ella había notado la ausencia de su billetera cuando volvía de un paseo a su residencia de la comuna 13 con familiares que están de visita en Colombia.

Al siguiente día, cuando adelantaba los trámites de bloqueo de tarjetas y de recuperación de documentos, recibió una llamada.

“Él me dijo que se llamaba Juan Carlos y que había encontrado la billetera, que estaba al lado de un basurero. Me dijo que yo tenía una agenda y en esa agenda hay varios números, pero que él primero encontró fue el mío. Estuvimos coordinando cómo hacía para entregármela, así que él me dijo que no tenía problema en ir hasta Rionegro, porque él había vivido en Cuatro Esquinas. Que el problema era que solo tenía 500 pesos que ya se los había gastado en la llamada que me estaba haciendo”, recordó la mujer.

Imagen ilustrativa. Una mujer habitante de calle - crédito Ben Kerckx/Pixabay

A pesar de las adversidades y de no tener dinero para el transporte, se pusieron en contacto con la mujer y acordaron encontrarse en la terminal de buses de Rionegro. La mujer cubrió los costos del transporte de Varón, quien finalmente llegó al punto de encuentro con la billetera a la que no le faltaba un solo documento.

Sin embargo, según el relato inicial, durante el trayecto, Varón habría sido víctima de agresiones cuando algunas personas lo persiguieron y golpearon, creyendo erróneamente que había robado la billetera. A pesar de esto, continuó con su misión de devolver el artículo, revelando su verdadera situación solo después de ser confrontado. “Luego me llamaron a decirme que lo habían perseguido y golpeado”, relató la dueña de la billetera.

Juan Carlos acudió a un vendedor de minutos para contactar a la dueña de la billetera - crédito Colprensa

Así fueron las palabras de la mujer, que salió beneficiada del acto de honestidad y que no se había percatado de que Varón es un habitante de calle.

“Al rato me devolvió la llamada el dueño de la caseta y me dijo que él había escuchado la charla. Me dijo que quien me llamó era un habitante de calle. Luego me llamaron a decirme que se habían ido detrás de él para ver si recuperaban mi billetera”, describió.

También agregó que “como a los 20 minutos volvió y me llamó Juan Carlos y me contó que lo había perseguido y golpeado en el brazo por quitarle la billetera, como si fuera un ladrón. Ahí él me admitió que es habitante de calle, pero que no le roba a nadie”.

Él es Juan Carlos Varón, el habitante de calle íntegro

Juan Carlos Varón, oriundo de Cali y con un pasado como gerente en un banco, confesó que las drogas lo llevaron a su situación actual. Según la entrevista que le hizo el medio paisa al hombre, este tiene dos carreras adicionales a Economía y un posgrado.

Por su parte, a la periodista Luisa Giraldo le contó: “Llevo ya varias décadas en la calle. La adicción a las drogas fue el detonante”. Pese a su situación, Varón mantiene su integridad y decidió ayudar a la mujer sin esperar nada a cambio.

Imagen ilustrativa. Juan Carlos Varón confesó que el uso abusivo de sustancias estupefacientes fueron "detonantes" para su situación de calle - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Este acto generoso contrasta con la percepción pública de los habitantes de calle, quienes frecuentemente enfrentan prejuicios y exclusión. “Existe gente noble y dispuesta a dar lo poco por el bienestar de otro”, expresó la mujer, agradecida por la acción de Varón. La historia destaca la humanidad y la ética que pueden encontrarse en las situaciones más difíciles.

Al encontrarse en Rionegro, la mujer notó que a pesar de las circunstancias, Varón cuidaba de la billetera como si fuera su posesión más preciada. Subrayó también cómo las apariencias pueden engañar y cómo las acciones de Varón desafían los estereotipos negativos asociados a los habitantes de calle.