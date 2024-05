Así reaccionó Salvatore Mancuso ante la decisión de su liberación: provocó tensión ante el magistrado

El magistrado Parra interrumpió a Mancuso durante su intervención, señalando que las instancias adecuadas para discutir sus puntos de vista son los recursos ordinarios de reposición - crédito redes sociales

En la tarde del 9 de mayo de 2024, Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar condenado por varios delitos, fue informado de su liberación por orden de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. La sala levantó las 57 órdenes de captura que pesaban en su contra, otorgándole así la libertad bajo ciertas condiciones, pero fue su reacción a la decisión lo que llamó la atención durante la audiencia.

La decisión fue compartida por el magistrado José Manuel Parra, que dictaminó que Mancuso sería liberado siempre y cuando no estuviera siendo requerido por otra autoridad judicial. Esta orden fue emitida con la condición de que el exparamilitar se presente cada vez que sea requerido por las fiscalías y tribunales de Justicia y Paz, así como por otras autoridades pertinentes al proceso transicional en curso.

Es importante destacar que, mientras asistía a la audiencia, el exjefe de los bloques Norte y Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaba recluido en una zona de máxima seguridad en la prisión La Picota, ubicada en Bogotá. Desde allí, expresó que su intención con su regreso a Colombia, luego de pagar una condena en Estados Unidos, con el propósito de contribuir al bienestar de las víctimas del conflicto armado.

“Hemos también puntualizado para materializar lo anterior, emítase inmediatamente orden de libertad al sitio de reclusión en la actualidad se encuentra restringido ese derecho, se hará efectivo la orden a condición de que Salvatore Mancuso Gómez no se encuentre requerido por otra autoridad judicial, la autoridad penitenciaria suscribiría el cumplimiento de las órdenes precisas de las detenciones privativas de la libertad (sic)”, leyó el magistrado para dar a conocer uno de los puntos de la sentencia.

Al conocer la decisión del alto tribunal, Mancuso expresó su agradecimiento al magistrado, pero también señaló su desacuerdo con algunos aspectos de la misma. “Muchas gracias su señoría, no conforme con la decisión, me gustaría, eso sí, hacer claridad en algunos temas de lo que usted tomó”, declaró el exparamiliar.

Sin embargo, el magistrado interrumpió sus palabras, al señalar que esas no eran las instancias adecuadas para discutir sus puntos de vista. “No, no, no, ya si acaso esas puntualizaciones y aclaraciones los serán ante el respectivo ente que se transmitan y se centralicen, pero aquí no para eso están los recursos. No, señor Mancuso, (...) si hay que aclarar, corregir, adicionar o suprimir algo, para eso están los recursos ordinarios de reposición y/o de antelación”, afirmó el magistrado.

Ante esta situación, Mancuso guardó silencio y la discusión se centró en lo que vendría a continuación, incluida la sentencia. Por lo tanto, se obtuvo poca información sobre lo que realmente quería expresar el ex jefe paramilitar sobre los temas que se trataron en durante la audiencia.

¿Por qué regresó Manucuso y cuáles son sus intenciones?

El exlíder paramilitar regresó a Colombia el martes 27 de febrero de 2024, después de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2008 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico. Su llegada a Bogotá se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad debido a las amenazas contra su integridad.

Una vez en la capital, Mancuso fue trasladado al centro carcelario de La Picota; sin embargo, dos meses después, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá ordenó su liberación, con el argumento de que el ex jefe paramilitar ha demostrado con acciones concretas su voluntad de contribuir a la paz del país.

Esta decisión puede llegar a estar respaldada por la propuesta del presidente Petro de que Mancuso actúe como gestor de paz y aporte su conocimiento para la reconciliación y la búsqueda de verdad para las víctimas del conflicto armado en el que estuvo involucrado.