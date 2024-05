Rey vallenato 2024 reveló que le robaron su acordeón antes de presentarse en el Festival Vallenato: “Eso pudo haberme sacado del concurso”

Jaime Luis Castañeda fue víctima de hurto, pero logró ser victorioso en el Festival Vallenato -crédito @jaimeluiscampillo_/Instagram

En medio de la celebración de la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, un acontecimiento desafortunado que marcó la competencia fue el hurto del acordeón de Jaime Luis Castañeda Campillo, que a pesar de este contratiempo logró coronarse como el Rey Profesional del Festival Vallenato 2024.

El incidente, que sucedió a las 12:40 de la noche, del 3 de mayo, en la parte externa de la plaza Alfonso López de Valledupar (César), no impidió que Castañeda Campillo siguiera adelante, demostrando su resiliencia y talento ante las adversidades.

El instrumento robado, un acordeón marca Honner, de color azul, valorado en siete millones de pesos, era esencial para la participación de Jaime Luis en el concurso.

El músico compitió con un acordeón prestado y aún así se coronó Rey Vallenato -crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Este acordeón tenía un arreglo particular en los resortes, pitos, correas y otros componentes, preparación especial que lo hacía ideal para competir en este tipo de eventos.

A pesar de la pérdida, Castañeda Campillo recibió el apoyo de su colega Juan Carlos Padilla, conocido como ‘Juank’, quien le prestó su acordeón para continuar en la competencia. Lucho Campillo, tío del concursante y técnico, acondicionó el instrumento prestado permitiendo que Jaime Luis compitiera y eventualmente alcanzara la victoria.

Jaime Luis Castañeda se corona Rey Vallenato 2024 -crédito @jaimeluiscampillo_/Instagram

Acerca del robo, Jaime Luis expresó: “Yo renuncié al acordeón, no es que no me interese recuperarlo, pero se lo entregué a Dios. Eso pudo haberme sacado del concurso porque nadie quiere que le roben su acordeón con el que consiguió tantas alegrías”, expresó el acordeonero citado en el medio El Pilón.

Aunque las autoridades continúan la investigación sobre el robo del acordeón, el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Cesar, afirmó que ya se cuenta con un video que está siendo analizado para identificar al autor del hurto. Este incidente se sumó a otros robos reportados durante el festival como el de Jhon Jairo el Pollito Rivas Perdomo, participante de la categoría juvenil, que le robaron su acordeón Honher Tres Coronas, valorada en más de siete millones de pesos.

Durante la celebración del Festival Vallenato dos concursantes reportaron robos - crédito Colprensa

“Traje dos acordeones para la competencia. Cerca de las 10 de la mañana, cuando se acercaba el momento de mi actuación, me di cuenta que se habían robado uno de los instrumentos (...) Afortunadamente, supe controlar mis emociones para poder ejecutar los ritmos de paseo y puya”, reveló el músico de 16 años al medio El Tiempo.

Por otro lado, la determinación de Jaime Campillo, acordeonero del cantante Rafa Pérez, se tradujo en un desempeño sobresaliente que le permitió ganar el primer lugar, haciendo frente a rivales destacados como Camilo Molina y Jairo Ade la Ossa, quienes ocuparon el tercer y segundo lugar respectivamente.

Rey Vallenato gana tras robo de acordeón en Valledupar -crédito @jaimeluiscampillo_/Instagram

“Mi papá, Jaime Castañeda, un militar retirado del Ejército, me insistía en que no dejara de participar. ¿Quieres ser rey vallenato? Pues hay que concursar, no hay otra manera, me decía. Y aquí estoy, coronado rey. Y sé que mi abuelo, estará feliz, celebrando, en alguna parranda”, indicó el músico en una entrevista para la Revista Semana, refiriéndose al escepticismo que había entorno a su participación.

Jaime Luis Castañeda Campillo, tras su victoria, reflexionó sobre el significado de este logro: “Es un proceso de más de 15 años, desde infantil hasta este momento que soñé y hoy llega. Solo quiero darle gracias a Dios, a mi familia y dedicárselo al pueblo vallenato porque es muy difícil sobresalir en una ciudad llena de tanto talento como esta. Ser un rey vallenato oriundo de aquí creo que tiene un grado más de responsabilidad y espero representarlos con orgullo y con mucho amor por nuestra música”, expresó para la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.