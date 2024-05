Fanáticos de ‘Yo soy Betty, la fea’ tendrían una difícil tarea para conocer la fecha de estreno de la novela

Así lo dieron a conocer en un video publicado en redes sociales - crédito @primevideolat/Instagram

Yo soy Betty, la fea se convirtió en una de las producciones más queridas por los colombianos y por el público que vio su transmisión en diferentes idiomas. Por eso, a mediados de 2023, se conoció que varios integrantes de la producción original darían vida a sus personajes nuevamente; sin embargo, poco se sabía sobre la fecha de estreno de esta nueva temporada.

La información que se reveló en su momento es que esta temporada estaría producida bajo lineamientos del Canal RCN y Prime Video, y que, además, sería estrenada en 2024. Sin embargo, en un reciente video replicado por la cuenta de Instagram de la plataforma de streaming se habló al respecto, ya que los impacientes seguidores comenzaron a preguntar por la fecha de estreno.

Anuncio de Prime Video sobre la llegada de la nueva temporada de 'Yo soy Betty, la fea' - crédito Prime Video

En el clip, aparece Lorna Cepeda un tanto despeinada y con cara de preocupación, mientras aparentemente realiza una videollamada con sus compañeros Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. En la conversación, la recordada Peliteñida expresó su preocupación por la ola de comentarios que ha recibido sobre el lanzamiento de Yo soy Betty la fea.

“Chicos, chicos, la embarré […] Se acuerdan de que los fans de Betty que estaban diciendo que para cuándo iba a salir […] Bueno, miren cómo va esto”, mencionó la actriz, mientras en la pantalla aparecen los comentarios de los miles de seguidores de la novela que esperan con ansias el anuncio de su estreno.

Actores de 'Yo soy Betty, la fea' invitaron a sus seguidores a dar 'like' a la publicación para conocer la fecha de estreno de la nueva temporada - crédito @primevideolat/Instagram

En ese momento, Orozco interviene y aseguró que habían quedado con la plataforma de streaming que llegarían a una suma de 100.000 likes en Instagram para así revelar la fecha exacta del estreno. Lastimosamente, por culpa de Lorna Cepeda, la suma no quedó en 100.000 ‘me gusta’, sino que cambió por un millón de reacciones en la publicación para así decir el día y hora de lanzamiento.

“Resulta que le mandé el correo y se me fue un cero de más, o sea que ya no son 100.000 likes, sino un millón para saber cuándo sale Betty la fea”, por lo que Abello y Orozco le piden que no pierda la fe en los seguidores de la novela, pues ellos conseguirán llegar a la cifra de reacciones.

¿Yo soy Betty, la fea¿ estuvo al aire de 1999 a 2001 y estas eran las integrantes del cuartel de las feas - crédito Canal RCN

Al momento de esta publicación, el video en la cuenta de Prime Video Latinoamérica en dicha red social alcanzaba los 305.000 likes, por lo que tienen una tarea difícil de alcanzar el millón que se necesita para que se conozca oficialmente el día en que llegará a las pantallas la nueva producción inspirada en la fea más querida.

Finalmente, la protagonista principal del seriado realizó formalmente la invitación para que los fans apoyen con las reacciones a la publicación y así conseguir el millón de likes que requieren para revelar la información: “Si quieren saber la fecha de estreno, tenemos que llegar al millón de likes en esta llamada”.

La familia protagónica de 'Yo soy Betty la fea 3' después de más de 20 años del estreno de su primera temporada - crédito Prime video

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer, pues ya alcanzan los 5.000 y destacan algunas reacciones como las de Julio César Herrera, conocido por su papel de Freddy el mensajero: “Yo no sé ustedes, pero ese chisme lo quiero hoy mismo”. Natalia Ramírez también dejó su aporte a la invitación: “Dale like, así sabremos todos”.

Otros invitaron a darle like sin compasión: “A romper ese botón de likes para llegar al millón”; “cómo puedo crear un millón de cuentas falsas”; “vamos que vamos, necesito saber yaaaaa”; “Bettylovers repórtense”; “eso es culpa de Paty que no supo calcular porque no terminó finanzas en la San Marino”, entre otros tantos.