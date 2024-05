Gustavo Petro aseguró que después de su mandato quiere vivir en paz: “Quién sabe si me dejen tranquilo”

Gustavo Petro ha asegurado que quiere que el progresismo siga en el poder después de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro conversó con Walter Rodríguez, conocido como Wally en redes sociales, sobre su tiempo de administración y lo que ha hecho. Pues, desde la oposición han surgido múltiples críticas al respecto, como, por ejemplo, la falta de ejecución de diferentes presupuestos otorgados a las carteras.

Sin embargo, el primer mandatario resaltó los logros que, desde su perspectiva, ha tenido el “Gobierno del Cambio” desde 2022, cuando llegó al poder.

“En la agricultura se han logrado varias cosas: bajar el precio de los alimentos, eso fue fundamental, porque cuando llegamos al gobierno eso estaba por las nubes. Eso se llama hambre, automáticamente. Lo logramos”, detalló el jefe de Estado.

Explicó que Colombia ahora está dentro de los últimos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en términos del nivel inflacionario de alimentos.

Gustavo Petro aseguró que durante su mandato bajaron los precios de los alimentos - crédito Freepik

De igual manera, destacó el proceso de entrega de tierras a la población campesina en Colombia. Indicó que ya se han entregado 200.000 hectáreas a esta población, aunque se quisiera que a este punto los números fueran más altos.

“Vamos ya en un nivel de crédito de la producción agraria bastante importante, que ha hecho que la agricultura crezca en un 6% anual. Esos son triunfos indudables en el terreno agrario”, añadió el jefe de Estado.

Por otro lado, señaló al exfiscal Francisco Barbosa, al que comparó con Néstor Humberto Martínez, de no “permitir el cambio”. Por eso, ve como un éxito el hecho de que ahora la Fiscalía General de la Nación esté a cargo de otra persona, elegida por el presidente dentro de un grupo de ternadas: Luz Adriana Camargo Garzón.

Gustavo Petro señaló a francisco Barbosa de querer evitar "del cambio" - crédito Prensa Partido de la U

Aseguró que ahora hay una Fiscalía “independiente”: “Hay gente que le daría mucho temor que se investigaran los delitos grandes, y esos son los que están moviendo este tipo de oposiciones. Están absolutamente paniqueados porque se investigue Odebrecht o porque se investiguen los falsos positivos”, precisó.

Así las cosas, insistió en que al terminar su mandato, espera poder continuar su vida con tranquilidad. “A mí me gustaría irme tranquilo a vivir, pero quién sabe si me dejen tranquilo”, indicó Gustavo Petro en la conversación con Wally.

Sin embargo, el final de su mandato ha sido todo un tema de debate, teniendo en cuenta que ha asegurado en múltiples ocasiones que se estaría gestando un golpe de Estado en su contra. Además, ha invitado a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo que ha dejado dudas en muchos políticos, sobre todo de la oposición, con respecto a su tiempo como presidente de la República.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado en varias ocasiones que se está gestando un golpe de Estado en su contra - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Petro, claramente, quiere quedarse en el poder (sic) ¿Por qué dice él que le están dando un golpe de Estado? Porque él está buscando justificaciones para usar la violencia. Él ha dicho en todos los tonos que las instituciones de nuestra democracia son simplemente instituciones que se quedaron para explotar a los más pobres y no tienen ninguna legitimidad. También ha dicho que hay que gobernar desde la calle”, aseveró en su momento el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, en conversación con la revista Semana.

No obstante, a través de X (antes Twitter), el jefe de Estado aseguró que no planea dirigir el país por más tiempo del establecido por la ley colombiana: cuatro años. “Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”, precisó el primer mandatario.

Sin embargo, ha afirmado que el progresismo debería continuar en el poder, en aras de continuar con los cambios que se empezaron durante su tiempo de Gobierno.