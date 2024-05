Escándalo de la Ungrd: estos son los nombres clave en la investigación que sacude al Gobierno Petro

Hay todo un misterio alrededor de los carrotanques varados en La Guajira - crédito Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El escándalo alrededor de los sobrecostos generados por la Unidad Nacional de Gestión de Desastres (Ungrd) se suma a la lista de escándalos mediáticos que han rodeado al gobierno del presidente Gustavo Petro durante sus cerca de dos años de mandato.

Lo que inició con sobrecostos que se evidenciaron en la adquisición de los 40 vehículos y la salida de Olmedo López de su cargo como director de la entidad, terminó en una serie de denuncias suyas y del ex subdirector de manejo de desastres del organismo Sneyder Pinilla en las que apuntaron responsabilidad de altos miembros del gabinete de Gobierno, así como a congresistas de la República en la polémica compra de los automotores.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia anunciaron sus respectivas investigaciones alrededor del hecho, que durante las últimas semanas adquieren otro matiz cuando Pinilla declaró que los 46.800 millones de pesos desembolsados por la Ungrd a una empresa sin experiencia ni músculo financiero, se usaron para sacar recursos del erario público y conseguir la aprobación de varios proyectos del ejecutivo en el Congreso. El exsubdirector incluso admitió haber llevado maletines con dinero al presidente del Senado y la Cámara de Representantes.

A falta de que Sneyder Pinilla complete los nombres de la matriz de colaboración que presentó ante la Fiscalía – algo que pasaría el martes 7 de mayo – y que el abogado de Olmedo López se reúna con la Fiscalía el próximo miércoles 8 de mayo para hablar de los nombres actualmente implicados según informó El Tiempo, estos son los nombres clave del escándalo que tiene en vilo a todo el país.

Olmedo López

Olmedo López, exdirector de la Ungrd, investigado por el escándalo de los carrotanques de La Guajira - crédito Colprensa

El exdirector de la Ungrd. Abandonó la entidad el 29 de febrero por las presuntas irregularidades en el contrato de los carrotanques de La Guajira, y es uno de los primeros en aparecer en la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla.

Según Pinilla, López le ordenó pagar millonarias sumas de dinero – por medio de mensajeros – a varios altos funcionarios del Congreso. Esto, con el fin de influir en la aprobación de las reformas adelantadas por el Gobierno en el Legislativo. De acuerdo con su versión, dicho dinero salió del contrato que llevó a su renuncia.

Iván Name

El presidente del Senado, Iván Name, fue implicado por Sneyder Pinilla en el escándalo de los carrotanques de La Guajira - crédito Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

Uno de los señalados de recibir dichos dineros fue el presidente del Senado, Iván Name. En su declaración, Pinilla aseguró que Name recibió 3.000 millones de pesos en efectivo por intermedio de la onsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Según indicó el exsubdirector, esa cifra fue apenas la mitad de lo que Name iba a recibir. Por el momento, el acusado afirmó que esperará a escuchar la declaración de Pinilla antes de pronunciarse.

Andrés Calle

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, fue implicado por Sneyder Pinilla en el escándalo de los carrotanques de La Guajira - crédito Colprensa

En la matriz de Sneyder también figuró el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. En su caso, se trató de 1.000 millones de pesos, que también habrían salido del contrato de los carrotanques para La Guajira. Sin embargo, quedó la inquietud de si ese dinero se usó para apoyar la campaña de un presunto familiar de Calle, que aspiraba a una alcaldía en el departamento de Córdoba, debido a que el contrato se suscribió durante las elecciones regionales de octubre de 2023.

En la mañana del viernes 3 de mayo, Calle rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene vínculos con el controvertido contrato. “Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, afirmó.

Sandra Ortiz

Sandra Liliana Ortiz, consejera de las regiones, fue implicada en el escándalo de los carrotanques de La Guajira - crédito Colprensa

El último nombre que dio a conocer Sneyder de la matriz colaborativa fue el de la consejera de regiones, Sandra Ortiz. La exsenadora y miembro de la Alianza Verde, presuntamente fue la intermediaria que utilizó Pinilla para entregarle los 3.000 millones de pesos a Name en una reunión concertada en Residencias Tequendama.

En un comunicado, Ortiz negó las acusaciones y advirtió que tomaría medidas en el futuro. “Enfatizo mi rechazo a las afirmaciones calumniosas y, a su momento, llevaré a cabo las acciones necesarias para salvaguardar mi honor”, expresó. Pese a ello, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, le pidió que se apartara del cargo mientras la Fiscalía y los organismos de control involucrados en la investigación terminen sus investigaciones.

Luis Fernando Velasco

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue implicado en el escándalo de los carrotanques de La Guajira - crédito Colprensa - crédito mininterior/Instagram

Los nombres involucrados a esta tormenta política sumaron al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues según declaró Olmedo López a El Tiempo el 19 de abril, este tendría conocimiento e información sobre lo que sucedía en la Ungrd con ese contrato. ”No conozco el avance de las investigaciones, pero lo que sí podría uno decir es que el ministro Velasco tiene muchas cosas por aclarar”, afirmó el exdirector en esa ocasión.

Carlos Andrés Trujillo

Carlos Andrés Trujillo, implicado en el escándalo de los carrotanques de La Guajira - crédito Colprensa

El sustituto de Olmedo López en la Ungrd, Carlos Carrillo, señaló al senador del Partido Conservador como “el jefe político” de Olmedo López. Bajo su concepto, el legislador sacó “inexplicablemente”, 20.000 votos en el municipio de Uribia (La Guajira), a pesar de ser un político antioqueño. “Trujillo saca 20.000 votos en Uribia, un senador de Itagüí que saca 20.000 votos en La Guajira”, dijo Carrillo en Mañanas Blu.

Andrés Idárraga

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, fue implicado en el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Este rechazó los señalamientos del abogado de Olmedo y aseguró que este nunca respondió sus llamadas para aclarar lo ocurrido con los carrotanques - crédito Colprensa

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República anunció en febrero una denuncia ante los entes de control y judiciales en contra de Olmedo López por el caso de los carrotanques. Sin embargo, durante la última semana el abogado de López acusó a Idárraga de realizar “varias solicitudes a mi cliente, entre ellas la atención de varios alcaldes en el marco de un posible tráfico de influencias”. Idárraga aseguró que no se sentía intimidado y reveló que intentó comunicarse en más de una ocasión con López para que explicara lo ocurrido con el contrato de los carrotanques.

Daniel Quintero y su presunta influencia en la Ungrd

Daniel Quintero fue acusado por Carrillo de acumular influencia en la Ungd - crédito Colprensa

Aunque no lo hizo concretamente sobre el caso de los carrotanques de La Guajira, Carrillo también deslizó el nombre del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por cuenta de presuntas irregularidades en el contrato suscrito en 2022 para atender a las comunidades afectadas en La Guajira por el fenómeno de La Niña.

Dicho contrato fue firmado por Olmedo López, y le habría permitido a Quintero enviar cuotas políticas al organismo, según indicó en su cuenta de X. Dos nombres son especialmente significativos: Alethia Arango Gil, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín durante 14 meses, y Luisa Fernanda Gómez Villegas, segunda secretaria de Infraestructura que tuvo la capital antioqueña. Sobre estos señalamientos, Quintero acusó a Carrillo de querer desviar la atención para intentar proteger a Iván Name.