Es oficial: Cancillería notificó a Israel la ruptura de relaciones diplomáticas

Gustavo Petro ha sido cuestionado por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, por las posibles consecuencias que tendría para Colombia - crédito AFP

El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, recibió el 2 de mayo de 2024 una nota verbal por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con la que se informó sobre la ruptura oficial de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto, debido a los ataques que el ejército israelí ha perpetrado en Gaza, luego de haber sido bombardeado por el grupo terrorista palestino Hamas, en octubre de 2023.

“Se comunicó al embajador que a través de la Dirección de Protocolo de la Cancillería se coordinará el procedimiento y los tiempos para la salida del personal diplomático, en tanto se ratificó la intención de mantener la actividad de las respectivas secciones consulares en Tel Aviv y Bogotá”, indicó la Cancillería en un comunicado de prensa.

La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido cuestionada desde varios sectores, que advierten consecuencias económicas y de suministro de material de guerra para Colombia. Pues, aunque la ruptura de las relaciones diplomáticas no implica una ruptura de relaciones comerciales, según el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, podrían presentarse afectaciones en la inversión y las exportaciones del país.

“Una decisión que solamente podría costar más de 1.000 millones de dólares en exportación, buena parte de ellos en sectores empleadores claves de la industria y agroindustria. Más lo que se iba a crecer!1 Y de paso, poco más de 61 millones de dólares en inversión realizada en Colombia”, precisó el exfuncionario en X.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, aseguró que romper relaciones con Israel significará multimillonarias pérdidas para Colombia - crédito @Jrestrp/X

No obstante, el primer mandatario ha justificado la ruptura de las relaciones con el argumento de que no se debe apoyar el “genocidio”. “Hoy, la humanidad, toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No pueden volver las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad”, expresó al jefe de Estado al anunciar el cese de las comunicaciones diplomáticas entre los países.

Los muertos en Israel y en Gaza

El embajador Gali Dagan había solicitado al Gobierno colombiano, en repetidas ocasiones, condenar las acciones de Hamas, cometidas el 7 de octubre de 2024, cuando lanzó misiles a Israel y secuestró a varios civiles, de los cuales, hoy, varios permanecen en cautiverio. “Después de este ataque, estamos hablando de 1.400 muertos Israelíes en un solo día, estamos hablando de 240 Israelíes secuestrados en un solo día”, explicó el diplomático en una rueda de prensa llevada a cabo en noviembre de 2023.

Más de 34.000 personas han muerto en Gaza por los ataques de Israel - crédito Abdel Kareem Hana/AP

Sin embargo, el presidente Petro no ha rechazado el ataque del grupo terrorista, alegando la necesidad de llegar a un acuerdo de paz. Por el contrario, ha cuestionado abiertamente, como muchos otros dirigentes del mundo, la respuesta del ejército israelí, que desde octubre de 2023 ha estado atacando a la población en Gaza, bajo el argumento de que su objetivo es dar de baja a integrantes de Hamas y que estas acciones hacen parte de su derecho a defenderse. Sin embargo, en medio de su represalia, más de 34.000 personas han muerto en Gaza, y el 72% de ellos son mujeres y niños.

“Nunca olvidaremos quién comenzó esta guerra. Nunca olvidaremos las atrocidades que cometieron los salvajes terroristas de Hamas contra nuestros bebés, niños, hombres, mujeres y ancianos. Nunca olvidaremos cómo la población civil de Gaza recibió los salvajes terroristas después que regresaron de la gira de matanza, con nuestros muertos, con nuestros secuestrados. Nunca olvidaremos la masacre del 7 de octubre”, escribió en X el embajador Dagan.

Gali Dagan condenó ataque de Hamas en Israel en octubre de 2023 - crédito @galida12/X

Petro, por su parte, se ha mantenido en la decisión de la ruptura de las relaciones, a pesar de que exministros y expertos le solicitaron reconsiderar su decisión. “Colombia no puede estar al lado de un genocidio; el derecho internacional debe preservarse para detener la barbarie”, escribió el jefe de Estado en X, justificando su determinación.