Qué hay de cierto en que nieto de Diomedes Díaz padece de autismo: esto dijo Lily Díaz, madre del menor

Betsy Liliana Diaz, hija de Diomedes Diaz aclaró rumores sobre trastorno que sufre el nieto del Cacique de La Junta - crédito @lilydiazg y @diomedesdiazvive/Instagram

Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz, salió a aclarar rumores en los que se aseguró que el nieto del Cacique de La Junta padece trastorno que afecta su salud.

Según relató la mamá del menor, la confusión se dio porque su hijo cuenta con varios compañeritos de clase que sufren autismo, razón por la que algunos cibernautas asumieron que el pequeño asistía a alguna institución de educación especial por tener esta condición.

La periodista barranquillera que hace parte de los 26 hijos reconocidos de Diomedes Díaz, despertó preocupación y dudas al hablar sobre la salud de Emmanuel, su primer hijo. Y es que, debido a una publicación que hizo en Instagram, dio a entender que el pequeño padece del trastorno del espectro autista (TEA). Sin embargo, hizo otro video para explicar el malentendido. “Quiero contarle que ‘Emma’ es un niño super sano”.

Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz, aclaró supuesto trastorno de su hijo- crédito @rechismes/Instagram

Frente a la confusión que generó la primera publicación, la periodista se pronunció de nuevo en redes sociales y explicó lo que sucede con su pequeño de 2 años y medio llamado Emmanuel.

“Me preguntaron cómo sabía que Ema tenía trastorno de autismo, pero yo respondí a otra pregunta, la de cómo sabía que iba a ser un varón (...) Y no, Emmanuel no padece de este trastorno, es un niño súper normal y organizado. Sí, está en la compleja etapa de los terribles dos años, pero es un niño súper sano”, detalló la hija de Diomedes Díaz sobre la salud del nieto del Cacique de La Junta.

Luego de explicar la confusión por responder a la pregunta equivocada en las historias de su Instagram, añadió la otra parte de la historia en la que relata el porqué su hijo acude a clases con niños en condición de autismo, además de que también hizo parte de una campaña en pro de esta población.

“No tiene autismo”

Una vez que Lily Díaz como aparece la comunicadora en las redes sociales reiteró que su hijo goza de buena salud y un excelente desarrollo cognitivo, contó las razones por la que participan en programas que apoyan a los niños en condición de autismo.

Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz, mostró al nieto del Cacique cocinando por primera vez - crédito @lilydiazg/Instagram

“Hace algunas semanas apoyamos el día del autismo en el jardín de Emma, porque tiene varios compañeritos con esta condición, a quienes acogemos y amamos muchísimos, pero él no la tiene. Aquí vengo entonces a hacerles la aclaración porque andaba corriendo y respondiéndoles las preguntas”, agregó Betsy Liliana, quien recibió fuertes críticas por las palabras que utilizó al referirse de los niños con diagnóstico de TEA.

Confirmó su separación

Por otro lado, Betsy Liliana Díaz se vio envuelta en otro tipo de señalamientos, pero esta vez con respecto a situación sentimental, hecho que provocó a que la presidenta de la fundación de su padre Diomedes Díaz que se encarga de preservar su legado saliera a exigir respeto por su vida privada y familia.

Betsy Liliana Diaz pidió respeto por su vida personal - crédito @vallenatosymasna/Tiktok

Desde inicios del 2024, la también creadora de contenido está en el ojo del huracán mediático por cuenta de las suposiciones de de algunos de sus seguidores que no paran de preguntarle y sacar conjeturas con respecto a ruptura matrimonial. Y es que, desde hace tiempo, se dice que se separó de Evelio Escorcia, el papá de su hijo.

En su momento, la mujer aseguró que no estaba en la obligación de responder ese tipo de preguntas sobre su vida privada, y advirtió que no le gusta “alimentar el morbo de la gente”.

“Lo único que tengo por decir es que estoy súper tranquila, el día que me sienta preparada para hablarles de este tema, lo haré. Pero, por este momento, me gusta mucho cuidar mi vida privada por mi bebé, por mi hijo, entonces mi gente no le siga alimentando el morbo a este tipo de temas y no pregunten cosas que a la final ustedes saben las respuestas”, afirmó la hija de Diomedes Díaz.