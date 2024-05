Petro les rechaza las llamadas a Pastrana y Santos: “No pertenezco a esa oligarquía colombiana”

El mandatario de los colombianos reveló que los expresidentes se comunican con él - crédito Colprensa

En medio del discurso que Gustavo Petro realizó durante el 1 de mayo en la jornada de marchas del Día de Trabajo, aprovechó para criticar a los expresidentes del territorio nacional, teniendo en cuenta que no está de acuerdo con la manera en que hacen oposición a su forma de gobernar.

En su intervención aprovechó para reiterar sus discrepancias con sus antecesores, por lo que mencionó a Iván Duque y recordó el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, pues aseguró que su camino a la Presidencia fue financiado por José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe Hernández.

Del mismo modo, se refirió a Álvaro Uribe asegurando que él no pretende “aferrarse” al poder, como lo han hecho ver los diferentes sectores de la oposición. Este tema lo relacionó con su propuesta de una constituyente.

“El poder constituyente es que la población tenga el poder, es que la gente, el pueblo, tengan el poder. No es una frase lanzada por ahí, al calor de un discurso allá en Cali, es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe, yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. Los adictos al poder terminan matando y el poder lo que hay que entregárselo a la gente, el poder en manos de la gente es la democracia real y yo lo que quiero es una democracia real de todos”

A Petro no le gusta que lo llamen los expresidentes

El presidente Gustavo Petro mostró sus críticas hacia los mandatarios tradicionales - crédito Alexa Rochi/Presidencia

Pese a las polémicas declaraciones, llamó la atención un hecho puntual y estuvo relacionado con su rechazo hacia los gobiernos anteriores, no solo el de Duque y Uribe, sino el de Pastrana y Santos, teniendo en cuenta que tienen “ideales diferentes” y que por eso se ha sentido menospreciado.

“Les da rabia mi color de piel, les da rabia que hubiera nacido en una humilde vivienda, les da rabia que hubiera estudiando en una escuela pública, que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público”, aseguró con visible molestia.

Y es que este tipo de hechos no lo hacen sentirse identificado con los expresidentes en cuestión, por lo que no disfruta las comunicaciones con ellos, puesto que afirma que él no pertenece a esa “oligarquía”.

El actual presidente ha sido reprobado por su pasado - crédito Jesús Áviles/Infobae

“Que no me llame Pastrana ni Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco a esa pseudoaristocracia vestida esclavistas que hoy no conocen la realidad del mundo, pensando que el país no ha cambiado, que el país se tiene que quedar tal como está, pensando que los trabajadores se pueden conducir a latigazo limpio”, fueron las fuertes palabras que utilizó para referirse a los presidentes y otras figuras políticas relevantes en la escena nacional.

Aunque estos no fueron los únicos dardos que lanzó en contra de los líderes de la oposición, sino que se refirió a las marchas que se han llevado a cabo, con el fin de rechazar su mandato y las demás acciones lideradas para “desprestigiar” su estadía en el poder.

Las marchas en contra del presidente y las de sus simpatizantes han tenido gran afluencia de asistentes - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

“No llegaron a decir: ‘vamos a dialogar, compañero presidente’; a decir: ‘estas son nuestra propuestas’; no llegaron a decir: ‘que están equivocados en este punto, lo podemos corregir así’. No dijeron ‘allá usted, acá nosotros, pero estas son nuestras propuestas’. No señores. No llegaron a decir ‘ustedes están equivocados en este y este otro punto y se podría mejorar con este y este otro punto’. Llegaron fue a decir que el presidente se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir, por eso trajeron los ataúdes. Constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia”, aseveró.