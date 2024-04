Miguel Bueno quedó fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’ por decisión del público

Miguel Bueno es el nuevo eliminado de 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

Llegó una noche más de eliminación en La casa de los famosos Colombia, en la que los famosos tuvieron los ánimos por el piso, pues con el pasar de los días ninguno quiere abandonar la competencia. En este capítulo, Julián Trujillo se llevó una sorpresa poco grata mientras sostenía una conversación con Diana Ángel que reflejó su deseo de salir de la casa estudio y esto dejó con una gran preocupación en el actor de Enfermeras.

Los famosos que están en la placa de nominados tuvieron la oportunidad de compartir un brunch en el que cada uno expresó lo que siente por los sentenciados para eliminación. Nuevamente, Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños protagonizaron algunos roces; sin embargo, no fueron tantos los momentos de tensión que se apreciaron, pues como indicó Diana Ángel: “Somos viejas conocidas en estas artes de eliminación”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por otro lado, Karen Sevillano también se despachó en contra de Isabella Santiago, afirmando que es una mujer frentera “defendés lo que querés hacer a muerte y esta última semana se me ha ido desdibujando eso y me da cierta tristeza”, expresó la caleña. Por su parte, la actriz venezolana se defendió en el confesionario y aseguró que “sé quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero llegar, te invito a que te fijes más en ti, no eres nadie para juzgar a nadie”.

En ese mismo espacio, la actriz de Betty la fea también aprovechó la oportunidad para hablar con Sevillano sobre lo que ocurrió con el reto de la meditación para cambiar de habitación, aseguró que fue absolutamente sincera desde que intentó conectar ese día: “Tan pronto vos te levantaste y te fuiste, yo me derrumbé”, por lo que la creadora de contenido aseguró que no le cree nada, debido a la falta de lealtad que tuvo Bolaños con Isabella Santiago.

Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños y Pantera fueron algunos de los temas de conversación en el 'brunch' de eliminación de La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

Y agregó: “Qué puedo esperar de vos, no sé en realidad cuáles son tus errores cuando todo el tiempo te estás justificando ... Hay personas que tienen no negociables, yo no me imagino a alguien cristiano o católico invitándome a orar para obtener una cama o cambiarse de habitación, eso es un no negociable intocable. Es la tercera vez que te veo siéndole desleal a alguien de tu gente”.

Otros de los temas de los que hablaron durante la actividad fueron las personas que no generan confianza dentro de la competencia, siendo el más votado Julián Trujillo incluso de parte de Isabella Santiago, ya que lo consideran alguien “manipulador”. De acuerdo con Diana Ángel: “Es un gran manipulador del juego, que sabe lo que está haciendo porque vino a ganar, no va a mostrar nunca su quiebre”. Por su parte, la Pupuchurra se despachó en contra de Pantera.

La llamada sorpresa

Previo a la inevitable jornada de eliminación, el teléfono volvió a sonar después de que su timbre se escuchara por última vez desde el viernes mientras departían en la fiesta. En esta oportunidad, Karen Sevillano recibió un poderoso beneficio, que fue inmunidad para toda la semana y poder sentenciar a un famoso para que quede en la placa de nominados eligiendo a Mafe Walker.

Así fue el posicionamiento

Estas fueron las declaraciones de cada participante para expresar por qué uno de sus compañeros debería abandonar - crédito Canal RCN

El primero en posicionarse fue Alfredo Redes, que terminó con esto su ciclo como Líder de la Semana se fue lanza en ristre en contra de Isabella Santiago que no tuvo un argumento de peso para ubicarse frente a la actriz. La segunda en expresar su opinión fue La Segura, que se despachó en contra de Martha Isabel Bolaños “para mí no eres una persona de fiar”, a lo que la actriz respondió: “Siempre he pensado que si no conectamos es porque tienes una prevención conmigo desde que llegamos”.

Por su parte, Julián Trujillo se ubicó frente a Diana Ángel después de escucharla hablar sobre su deseo de abandonar la casa estudio, proceso que él ta afrontó semanas atrás y esta fue la respuesta de la actriz: “Eres un competidor increíble, sé que has pasado por momentos duros, he tenido este sentir de agotamiento, vamos a ver qué sucede y que el público escuche lo que les está diciendo la realidad del juego”. Otros de los posicionados frente a la actriz de Francisco el matemático fue Miguel Melfi, Sebastián González y Mafe Walker.

Diana Ángel expresó su deseo de salir de la competencia y recibió tres votos de sus compañeros - crédito Canal RCN

Nuevamente, otro de los posicionamientos se fue en contra de Martha Isabel Bolaños, en esta oportunidad la encargada fue Ornella, que se refugió en ser parte del Team Papilla. La actriz recibió otras votaciones de parte de Pantera, con quien no ha logrado conectar en las últimas semanas del reality.

La eliminación

La primera en regresar a la casa estudio fue Karen Sevillano con un porcentaje del 28,37% y le siguió Martha Isabel Bolaños con un total de votos del 22,78%. A pesar de haber expresado su deseo de abandonar la competencia, la siguiente famosa en ser salvada fue Diana Ángel con 15,11% de votaciones. El cuarto salvado de la noche fue Isabella Santiago, con un 13,99% de apoyo de su público.

Camilo Pulgarín regresó a la competencia y dejó por fuera a Miguel Bueno que obtuvo poco más del 10% de los votos de su público.

Todos contra todos

La undécima semana cambió las reglas del juego en La casa de los famosos Colombia, pues los catorce participantes que seguían en competencia quedaron en riesgo de salir, por lo tanto, al estar todos en placa de nominación debieron pensar en estrategias para competir de manera individual; buscando salvarse de ir al cuarto de eliminación.

Todos quedaron nominados en 'La casa de los famosos Colombia', pero solo 6 participantes fueron al cuarto de eliminación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Esta ha sido hasta el momento la placa más numerosa y la primera vez que todos los habitantes de la casa estuvieron en ella. Poco a poco las dinámicas de ‘El Jefe’ les fue permitiendo ir saliendo de la nominación, aunque la suerte no corrió para todos igual, pues algunos en lugar de la salvación encontraron un pase directo a la eliminación, ya que algunas sanciones dejaron a Martha Isabel Bolaños, Camilo Pulgarín un candado que indicaba que perdían la oportunidad de salir de la placa durante la noche de salvación.

Omar Murillo undécimo eliminado de la casa en esta semana no debió nominar, sino que su tarea fue la de bloquear a uno de sus excompañeros, “Voy a devolver el favor recibido, le pongo candado a Pantera”, expresó Bola 8 al momento de sentenciar al deportista guajiro y enviarlo directo a las manos del público. Recordemos que el actor caleño salió por nominación de él.

El primero en asegurarse una semana más fue Alfredo Redes, puesto que, al ganar la prueba de liderazgo obtuvo el beneficio de quedar fuera de la placa, así como también debió ponerle un candado a uno de sus compañeros. El influencer cartagenero bloqueó a Isabella Santiago.

La votación fue a favor

Durante las votaciones de los habitantes que en esta ocasión debía sentenciar a favor y votar en positivo para que alguno de sus compañeros se quedara una semana más, los participantes escogieron a Mafe Walker y Miguel Melfi, mientras que por el lado de la audiencia que esta oportunidad también debían salvar a otros dos de los concursantes prefirieron a La Segura y Julián Trujillo.

Estos fueron lo nominados undécima semana en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

En la noche de beneficios, los participantes debieron jugar en equipos aleatorios, los ganadores tendrían la opción de salvar a uno de sus integrantes, además de recibir un mensaje en video de uno de sus familiares. Esta actividad dejó a Sebastián González a salvo, pues se disputó el lugar con Karen Sevillano en una apuesta que ganó.

Por su parte, el teléfono también aportó movimientos en la placa de nominación, ya que al contestar Camilo Pulgarín tuvo que desbloquear a algunos de nominados que tenían candado, es así, como Pantera pudo competir en la prueba de salvación del sábado en la que venció a sus compañeros y se quedará una semana más en La casa de los famosos Colombia.

Finalmente, los nominados entre los que la audiencia escogió al nuevo eliminado del reality estuvieron: Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago, Karen Sevillano Camilo Pulgarín, Miguel Bueno y Diana Ángel que hizo campaña todos los días para que el público la sacara, pues sentía que su tiempo dentro de la competencia se había agotado, inclusive, organizó una despedida en la sala de la casa donde compartió emotivas palabras a cada uno de los participantes.

La actriz aseguró que ya cumplió un ciclo y quiere retomar sus actividades fuera de la casa - crédito @D1360VR/X

Arde el ‘equipo infierno’

La salida de participantes semana tras semana va reduciendo el número de habitantes de en La casa de los famosos Colombia, razón por la que los grupos asimismo se han ido cerrando más, sin embargo, esto ha causado que inicien las peleas y confrontaciones entre amigos e integrantes del mismo equipo.

Por primera vez, el team papilla ha protagonizado conflictos entre sus miembros de equipo, pues Ornella Sierra y La Segura discutieron minutos antes de que la influencer guajira debiera trasladarse al lof como parte del beneficio al que tuvo derecho tras responder una de las llamadas.

Un segundo enfrentamiento tocó al grupo ‘papilla’ de las más fuertes discusiones que causaron controversia en redes fue la involucró a las mejores amigas Karen Sevillano y La Segura quienes chocaron en un reclamo que le hizo Karen a Natalia por haberle quitado comida sin permiso. “Hay límites y líneas que no se pueden cruzar en una amistad”, mencionó Sevillano, frase que causó molestia en La Segura.

Primera pelea entre Karen Sevillano y La Segura no pasó a mayores - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Otra de las discordias corrió por cuenta nuevamente de Karen Sevillano; no obstante, en este episodio la creadora de contenido colmó la paciencia del panameño que siempre se ha mostrado mediador, sin embargo, su compañera de equipo consiguió sacarlo de casillas al tiempo que molestó a Miguel Bueno, otro de los más carismáticos y pacientes de la competencia. La influencer caleña aseguró que tres meses no son suficientes para en realidad hacerse amigo de ella y llegar a conocerla, además de lanzar un par de insultos al joven cantante. “¿No te da pena responder con un lenguaje tan soez?” preguntó el Melfi, mientras que Karen respondió con un enfático “no”. “Después no vengas en busca de tus amigos” contestó el panameño, mientras que Sevillano soltó su veneno: “Te pasó lo mismo que a todos los que juntan conmigo, creen que en tres meses se van a poder hacer llamar amigos míos y la verdad es que me resbalan”.