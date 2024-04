Niños del Guaviare: una tortuga fue fundamental para hallar a los menores tras 40 días perdidos en la selva

La tortuga fue liberada luego de que los niños fueron encontrados sanos y salvos - crédito Johan Largo/Infobae

El 9 de junio de 2023, los hermanos Lesly Mucutuy, Soleiny Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy fueron rescatados en las selvas del Guaviare luego de estar perdidos por 40 días. Con el paso de los meses se han conocido detalles sobre la historia que paralizó a Colombia y el operativo desplegado por militares y miembros de la Guardia Indígena, pues, por ejemplo, una tortuga fue fundamental en el momento en el que los niños fueron ubicados en medio de la densa vegetación.

La historia fue compartida en el documental Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas de la plataforma Amazon Prime en el que se narra la importancia del conocimiento ancestral indígena, pues miembros de la Guardia Indígena pidieron autorización para ingresar a la selva y ayudar en la búsqueda, dado que con la tecnología militar con la que se rastreaba la zona los menores no fueron encontrados.

Entre los indígenas que ingresaron a la selva se encontraba Eliecer Muñoz Cabrera, integrante de la Guardia Indígena y que se sintió identificado con la historia de los niños dado que perdió a su mamá desde muy joven: “A través de los medios televisivos se da a conocer de ese accidente. Eso me conmovió, pues yo tuve una infancia no muy buena, mi madre fallece a muy temprana edad, yo tenía una edad de 5 años y para mí fue muy duro y es algo que me puse en los zapatos de esos niños, la situación que yo viví. Eran 3 adultos que ya fallecieron, ahora nos queda es la incertidumbre de los 4 niños, porque a mí me entra ese presentir de que ellos no están muertos”.

Tras tomar la decisión de ingresar a la selva para buscar los niños, Eliecer Muñoz se pidió ayuda a los sabios del resguardo Jiri Jiri del pueblo Murui Muina para que ayude a las personas que viajarían hasta la zona de búsqueda a protegerse, por lo que realizan una ceremonia en la que consumen extractos de plantas sagradas con el fin de pedir permiso a los espíritus que protegen la selva.

Eliecer Muñoz pertenece a la Guardia Indígena - crédito Prime Video Latinoamérica/YouTube

“Este ritual lo hacemos para que Eliecer pudiera ir a otros territorios quizás poblado por otra etnia, quizás allá haya otros espíritu que solo los conocen los que están allá, entonces pedir el permiso que nuestros compañeros van en son de paz y a través de esas plantas sagradas pedimos a los espíritus, que son los guardianes de la selva, que nos los devuelvan, estos niños nos pertenecen y merecen estar en el seno del hogar”, explicó uno de los ancianos del resguardo.

Desde el momento en el que llegaron al sitio de búsqueda, los integrantes de la Guardia Indígena sabían que los niños estaban vivos, pero los espíritus de la selva no permitían que los soldados los encontraran, por tal motivo, pidieron permiso para poder ingresar al Chiribiquete, un sitio que consideran sagrado.

Al respecto, Eliecer Muñoz explicó que: “Tenemos que sentarnos y pedir espiritualmente que nos permita encontrar o que nos entreguen a los niños porque los reclamamos, porque es hijos de nuestra sangre, entonces nosotros venimos es a reclamarlos”.

Desde el momento en el que los indígenas ingresan a la selva sienten que los espíritus ya los están observando y aunque les piden permiso, al parecer, los espíritus no estuvieron de acuerdo con que ingresaran, pues los indígenas comenzaron a enfermarse con dolor de cuerpo y gripa, por lo que no lograron comenzar la búsqueda desde el día uno.

El 9 de junio de 2023, el presidente Gustavo Petro confirmó la noticia y publicó varias fotografías de los militares, la Guardia Indígena y los menores - crédito @petrogustavo/X

En cuanto al espíritu que se cree retenía a los niños y no los dejaba ubicar, Eliecer Muñoz aseguró que: “El ser que retiene a los niños es la madre, la Madre Monte que nosotros le decimos, es la que tenía los niños, ya han habido muchas historias en pueblos indígenas, inclusive en mi pueblo también hubo uno y hoy de por sí es que nos estamos dando cuenta que todas las historias son reales”.

Luego de que los niños estuvieran perdidos por 39 días en la espesa selva, a Eliecer Muñoz y sus compañeros se les estaba acabando el tiempo, pues tenían menos de cuatro horas en el campo antes de ser extraídos en un helicóptero, pero “de repente, llegó algo que uno no se puede explicar, ahí es donde encontramos esa tortuga”, aseguró Muñoz.

Estas son las primeras imágenes de los niños - crédito Fuerzas Militares

La importancia de la tortuga es que se cree que puede cumplir deseos, por lo que se captura, se le pide el deseo y cuando este se cumpla, se debe agradecer y liberar al animal: “Esta es la que nos va en entregar a los niños porque en sí nosotros siempre llevamos que ella es un animal misterioso, si usted le pide un deseo, ella se lo va a conceder, pero si usted ella le concede el deseo, usted tiene que liberarla”, explicó Eliecer Muñoz, que mientras amarraba la tortuga para cargarla en su espalda le pidió el deseo: “Tortuga, tú eres quien me va a entregar los niños, así que ven conmigo”.

La búsqueda continuó con la tortuga en la espalda de Muñoz, cuando, sin explicación alguna, lograron escuchar el llanto de los niños, por lo que los encontraron vivos: “Seguimos, después de nosotros coger la tortuga, la seguimos cargando subiendo colinas, bajando, cogiendo la orilla de un caño y seguimos subiendo en esa subida nuevamente a la colina”, según Eliecer Muñoz, los niños se encontraban resguardados en un cambuche que ellos mismos hicieron, por lo que les brindaron los primeros auxilios dado que estaban débiles por la falta de comida.

Los niños fueron encontrados luego de 40 días de estar perdidos en la selva - crédito Fuerzas Militares.

“Yo lo primero que miro son 3 y yo pregunto: ‘¿Y el niño dónde está?, él estaba acostadito, ya no se podía parar, totalmente débil, lo paramos, lo recogimos, en un transcurso de unos 10 minutos, máximo 20 minutos, estaba un grupo de militares y ahí ya le hicimos entrega a los militares”, agregó Muñoz.

Ya con los niños en poder de los militares, Eliecer Muñoz recordó que debía agradecer y dejar libre a la tortuga que, según su creencia, fue la clave para encontrar a los menores que no habrían podido aguantar muchos más días en medio de la vegetación: “En ese momento, inmediatamente pensé: ‘La tortuga hay que liberarla’ y me fui a buscarla, ‘Gracias tortuga por cumplirme el deseo’ y la solté, bien pueda irse y se liberó”.

Los niños fueron trasladados a Bogotá en donde fueron atendidos por galenos que comprobaron su estado de salud y los ayudaron para que se recuperaran después de haber vivido 40 días a sol y al agua en la selva del Guaviare, al parecer, bajo la supervisión de la Madre Monte.