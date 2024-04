Negra Candela dice pareja de ‘La casa de los famosos’ fue vista en una finca en Semana Santa, cuando aún se encontraba en competencia

La reconocida 'Negra Candela' soltó supuestos secretos de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @negracandelaoficial/Instagram

La casa de los famosos Colombia es tendencia en redes sociales. La firma especializada en el monitoreo de actividad digital PHYX, en los últimos días la producción ha tenido más de 48.6 millones de personas en alcance, logrando 36.32 mil menciones de 4555 autores únicos y 485.53 millones de comentarios o reacciones en publicaciones.

En la mayoría de los casos anteriores, el foco de la atención de los internautas se ha puesto específicamente en lo que sucede en la vida personal o intimidad de los participantes. Romances, discusiones y amistades han sido los principales temas de conversación alrededor del reality.

Ese fue el caso de Sandra Muñoz y Juan David Zapata, quienes no fueron protagonistas en el formato sino hasta que se supo que estaban involucrados sentimentalmente entre sí. A pesar que la modelo confesó que entró casada al espacio televisivo, en realidad se atrevió a ir adelante con el creador de contenido. De hecho, se besaron y ventilaron en público que estaban juntos.

Sandra Muñoz niega tener planes de continuar su relación con Juan David fuera del reality - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La novedad es que la Negra Candela dio una entrevista para el podcast de La red viral, en las que se refirió a la veracidad de ese romance. Aunque no desmintió que si estuviese sucediendo algo entre ambos, lo que sí señaló es que el programa no está siendo mostrado en directo.

Como supuesta prueba, sugirió que los mencionados concursantes de La casa de los famosos estuvieron en Semana Santa en la finca propiedad de Muñoz, la cual está en el departamento de Caldas, en la que disfrutaron por casi una semana en privado.

Según la periodista, los dos pasearon en la última semana de marzo, pero fueron eliminados el 7 de abril. Es decir, todavía se encontraban técnicamente en competencia.

“Ya no es en directo. Todo fue un montaje. Porque supuestamente fue en Semana Santa y en Semana Santa, ellos estaban andando en moto dentro de las instalaciones de la finca de Sandra Muñoz”, comenzó diciendo la ex presentadora de El lavadero en el espacio digital.

Sandra Muñoz sí habría continuado su relación con Juan David, según La Negra Candela - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Sobre lo que estaban haciendo en ese lugar, la comunicadora agregó “¿Qué hacían ellos dos allá? Pues fácil, ya los habían eliminado desde antes y estaban paseando en ese sector que estaba alrededor de Manizales, que es bastante exclusivo. Sandra se lo llevó una semana de vacaciones”.

Finalmente, se refirió a los términos en los que quedó el noviazgo entre ellos, que por lo que se mostró en La casa de los famosos Colombia, no fueron los mejores. De hecho, Sandra dijo que nunca debió estar con un “niño”.

“Al muchachito que es modelo bastante menor que Sandra Muñoz lo trató mal, pero ahí es donde uno comprueba que todo es fríamente calculado. Todo es para despertar el morbo del televidente. Los insultos eran para generar un enfrentamiento y poner en entredicho la sexualidad de él, pero no les funcionó”, concluyó la también locutora de Olímpica Estéreo.

'La casa de los famosos Colombia' no sería en directo, según comentó La Negra Candela - crédito La Red Viral/TikTok

¿Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ salen al mundo exterior?

Cabe mencionar que lo dicho por La Negra Candela no es el único indicio de que los participantes del reality estarían saliendo, según los internautas. Incluso, en TikTok, se viralizó un video que mostraba una conversación entre Julián Trujillo y Omar Murillo en la que, supuestamente, quedaba en entredicho que las celebridades estaban teniendo tales licencias.

El primero le pregunta a Bola 8 que a quien le ha tocado salir ya. “Todos, ¿a usted le ha tocado?”, respondió el vallecaucano, por lo que Trujillo quedó desconcertado, porque él no había salido, y cuestionó a su colega: “¿A dónde vas?”. A lo que este le respondió, diciendo: “Yo no he salido”.

No obstante, no hay confirmación alguna de que eso sea cierto.