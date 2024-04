Antonio García se fue contra Gustavo Petro por crisis en los diálogos con el ELN: “Errática política de paz del presidente”

La crisis en las negociaciones entre el Gobierno y el ELN se ha agudizado. El Gobierno insiste en que el grupo armado está dividido; sin embargo, adelanta un diálogo paralelo en Nariño - crédito AFP y Presidencia de la República

Continúa la crisis en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sigue en etapa de “congelamiento” debido a lo denunciado por el grupo guerrillero como una negociación paralela por parte del Gobierno.

Precisamente, el máximo comandante del ELN, alias Antonio García, se pronunció sobre dichos diálogos en los territorios y lanzó fuertes críticas a Gustavo Petro. En una columna compartida a través de X (antes Twitter), aseguró que la mesa de diálogos “está situada en la crisis recurrente a que ha sido aventurada por la errática política de paz del presidente”.

El jefe guerrillero expresó su preocupación por la percepción que tiene el presidente de que el ELN es una “organización degradada” por el fenómeno de las “economías ilícitas”, y que las estructuras regionales están involucradas en esos negocios no le hicieron caso al Comando Central, lo que llevó a que el Gobierno decidiera negociar con la estructura denominada Comuneros del Sur en Nariño.

García afirmó tener pruebas de que lo que sucede en dicha región es una operación de inteligencia descubierta que busca protegerse bajo el amparo de las Fuerzas Militares haciéndose pasar como una “supuesta estructura que quiere la paz de una manera diferente a como la orienta el Comando Central”. Señaló que los jefes de la delegación del ELN en las negociaciones le han explicado “hasta el cansancio” a Vera Grabe e Iván Cepeda sobre esta situación.

Antonio García arremetió contra Gustavo Petro y criticó la política del Gobierno en la mesa de diálogos de paz - crédito @AntonioGaELN/X

De acuerdo con Antonio García, dicha inteligencia estaba activa desde el Gobierno de Iván Duque y manifestó que Petro le dio continuidad a esta operación violando los acuerdos firmados en la mesa de negociaciones con el ELN:

“(...) desde luego que tal mezcla explosiva no podía más que producir crisis recurrente en la Mesa, mucha irresponsabilidad con el país. Los malabarismos son peligrosos cuando no hay malla de seguridad para malabaristas; en política no existen ese tipo de mallas protectoras, sólo hay que rectificar, hemos intentado, pero el gobierno no escucha”, sostuvo.

Finalmente, invitó al presidente Petro al VI Congreso Nacional del ELN, donde asistirán todos los Frentes de Guerra y sus estructuras especializadas: “Como el Presidente Petro sigue sosteniendo que en el ELN no hay unidad de mando y que una cosa son las regiones y otra su Jefatura Nacional, le recordamos que está convocado (...), ahí se verá como es el asunto de la unidad en el ELN y quien tiene la razón”.

Cabe recordar que, el 9 de marzo de 2024 iniciaron formalmente los diálogos regionales de paz en el departamento de Nariño, entre los Comuneros del Sur y la delegación del Gobierno nacional. Dicha iniciativa de adelantar conversaciones en paralelo a lo acordado en la mesa de diálogos con el ELN hizo que el 20 de enero el Comando Central anunciara el congelamiento en las negociaciones.

En su momento, el ELN señaló: “Habiendo pactado un proceso nacional de participación de la sociedad, ahora monta (el Gobierno) un diálogo regional en Nariño por fuera de dicho proceso nacional y desconociendo la Delegación del ELN y la mesa, donde participa la comunidad Internacional oficiando como garantes, así como también la ONU y la Conferencia Episcopal colombiana”.

Comunicado del ELN sobre los diálogos de paz con el Gobierno nacional - crédito @DelegacionEln/X

Antonio García ha sido enfático en que estos diálogos regionales son un “show mediático” del Gobierno para presentar a un ELN dividido ante el país. “Hoy se sabe que los supuestos guerrilleros de ‘Comuneros del Sur’ con quienes el Gobierno quiere montar un Show mediático en Nariño, están siendo protegidos por unidades de UNIPEP (Unidad Policial para la Edificación de la Paz). También están protegidas en el entorno por dos unidades de las Fuerzas Militares del Estado”, se lee en una publicación del jefe guerrillero en X.