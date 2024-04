Jennifer Pedraza responde a señalamiento de Beto Coral: “Estoy harta de que a las feministas nos exijan responder por los actos machistas”

La congresista Jennifer Pedraza le dijo al influencer Beto Coral "oportunista" por señalarla de no pronunciarse frene a video en el que se ve un presunto acoso a una mujer por parte de congresistas - crédito prensa Jennifer Pedraza

Durante el concierto del grupo Maná en Bogotá, fue grabado un video en el que aparecen los congresistas Miguel Polo Polo, Jota Pe Hernández y el exlegislador Edward Rodríguez bailando con una mujer, pero que para algunos usuarios, entre ellos, Beto Corral, el comportamiento de los políticos hacia la mujer es inadecuado.

El influenciador Beto Coral, cercano al Gobierno Petro, aprovechó las imágenes para reclamarles a las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao por no referirse a las imágenes, pero enseguida Pedraza le contestó: “Estoy harta de que a las feministas nos exijan responder por los actos machistas”.

Para Beto Coral, las imágenes mostrarían “un acto de acoso grupal”, en el que también estaba el exrepresentante Edward Rodríguez.

Y es que, Beto Coral dijo que el silencio tanto de Pedraza como de Juvinao era “estruendoso” y puso sobre la mesa el siguiente interrogante: “¿se imaginan si los de estos comportamientos fueran congresistas del pacto Histórico?”. Dando a entender que si se hubieran pronunciado de haberse tratado de un miembro de la coalición de Gobierno.

Beto Coral cuestiona a las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao - crédito @Betocoralg

Unas horas después la representante a la Cámara decidió dedicarle a Coral una publicación en su cuenta de X para responderle. En dicho Post Pedraza le dijo que: “Estoy harta de que a las feministas nos exijan responder por todos los actos machistas, incluso más que a los mismos denunciados ¡Oportunista!”.

Jennifer Pedraza le recordó a Beto Coral pronunciamientos que ella ha hecho por conductas machistas de otros congresistas - crédito @JenniferPedraz

Adicionalmente en su post, la congresista compartió un par de imágenes en donde se podían ver publicaciones viejas suyas en las que reprochaba actos que consideró como violencia en su momento por parte de Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández. Además, cuestionó a Beto Coral si acaso él se había pronunciado con respecto a las denuncias que tenía Hollman Morris.

“Le recuerdo mis pronunciamientos rechazando la violencia de @JotaPeHernandez y @MiguelPoloP Muéstreme los suyos sobre las denuncias contra Morris”, replicó Pedraza en su cuenta de X.

De hecho en relación con esto último, en su momento luego de la controversia por la discusión entre Jota Pe Hernández y María José Pizarro durante la moción de censura del ministro de Defensa, Pedraza reprochó la actitud de Hernández. “Una puede tener discusiones fuertes en política pero es intolerable el hostigamiento y agresiones continuas de las que ha sido víctima @PizarroMariaJo por parte de @JotaPeHernandez ¡Eso es violencia política! Senador, respete a las mujeres y esté a la altura de su cargo”.

En cuanto a la publicación de Beto Coral en la que señala a Polo Polo y Jota Pe Hernández, sus palabras acerca del video antes mencionado fueron: “Este video es indignante. Acá se aprecia a @MiguelPoloP junto con el senador @JotaPeHernandez y el ex congresista @EDRCol en lo que parece ser un acto de acoso grupal en contra de una mujer. Miren la manera como JP agarra a la mujer del brazo y posterior e indignante gesto de Polo Polo. Asqueante”.

Por su parte el representante a la Cámara Miguel Polo Polo habló en su cuenta de X con respecto a los señalamientos que han hecho en su contra por el video: “Donde me vean perreando me llaman violador. Jajajaja la izquierda está desesperada, ya no sabe que inventar”, dijo el legislador contrario al Gobierno nacional.

Miguel Polo Polo responde a señalamientos por video en concierto de Maná - crédito @MiguelPoloP

Con respecto a las denuncias que Pedraza mencionó que existen en contra de Hollman Morris, a principios de 2024, se presentaron nuevas acusaciones de acoso laboral y maltrato, que se añaden a las previamente existentes desde 2019 relacionadas con acoso sexual y violencia intrafamiliar. Estas denuncias se hicieron públicas durante la candidatura de Morris a la Alcaldía de Bogotá, quien contaba con el respaldo de Petro.

El pasado 10 de enero, Silvia Orlandelli, directora en Señal Colombia, y Lina Moreno, directora de Canal Institucional, expusieron sus situaciones. En estas, se acusa a Hollman Morris de haber cometido acoso laboral mediante conductas inadecuadas, las cuales abarcan actitudes hostiles y abusos persistentes que comprometen la dignidad de las trabajadoras.