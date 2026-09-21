Colombia

Más de 130 temblores sacudieron Chaparral, Tolima, el 20 y 21 de septiembre: el Servicio Geológico explicó el porqué de la actividad sísmica

La entidad recibió más de 1.000 reportes ciudadanos tras los eventos telúricos que se sintieron en seis departamentos. Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Quindío concentraron los principales avisos

La cantidad de sismos en Chaparral superó el promedio observado durante las semanas anteriores, según el coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (Rsnc), Freddy Tovar - crédito Servicio Geológico Colombiano/X
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó la actividad sísmica registrada en Chaparral, Tolima, donde la Red Sismológica Nacional de Colombia contabilizó más de 130 temblores de magnitud superior a 2,0 entre el 20 y el 21 de septiembre de 2026. Cinco de esos eventos alcanzaron o superaron magnitud 4,0.

Con corte a las 3:30 p. m. del 21 de septiembre, la entidad había recibido más de 1.000 reportes ciudadanos sobre los movimientos, principalmente desde Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Quindío. Los sismos tuvieron profundidades superficiales, inferiores a 30 kilómetros.

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Qué explicó el SGC sobre los sismos en Chaparral

El SGC atribuyó la secuencia a la presencia de fallas geológicas activas que atraviesan el departamento del Tolima. Aunque esta clase de actividad puede presentarse en la zona, la entidad indicó que el volumen de movimientos detectado durante los dos días supera el comportamiento observado en las semanas anteriores.

La sismicidad registrada en Chaparral entre el 20 y el 21 de septiembre corresponde a una secuencia de eventos superficiales en una zona atravesada por fallas geológicas activas.

El SGC informó que la cantidad de sismos está por encima del promedio de las últimas semanas y mantiene el monitoreo para reportar cualquier cambio.

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Este nuevo caso de intolerancia ha generado repudio entre los habitantes de Chaparral (Tolima)- crédito Universidad del Tolima
El SGC atribuyó la actividad sísmica en Chaparral a fallas geológicas activas que atraviesan el departamento del Tolima - crédito Universidad del Tolima

El coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (Rsnc), Freddy Tovar, señaló que la actividad comenzó el 20 de septiembre a las 4:52 a. m. “La sismicidad que hemos registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas”, precisó.

El funcionario indicó que la red continuará con la vigilancia de la zona y comunicará cualquier evolución. También pidió a la población seguir los reportes oficiales del SGC, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de las autoridades locales, y evitar contenidos no verificados.

Los eventos reportados durante el 21 de septiembre

Los eventos más recientes se registraron a las 5:44 p. m., con una magnitud de 3,3; y a las 5:55 p. m., con una magnitud de 3,1. Ambos con una profundidad superficial.

Entre los sismos informados por el SGC, en el trancurso del lunes: figura uno de magnitud 4,1, registrado a la 1:48 p. m., en Chaparral. Más tarde, a las 3:02 p. m., se produjo otro movimiento de magnitud 4,0, ambos con profundidad superficial.

El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad registrada entre el 20 y el 21 de septiembre superó el promedio de las últimas semanas y mantendrá vigilancia sobre la zona - crédito SGC/X
El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad registrada entre el 20 y el 21 de septiembre superó el promedio de las últimas semanas y mantendrá vigilancia sobre la zona - crédito SGC/X

La secuencia también incluyó un temblor de magnitud 3,4 a las 4:11 p. m.; uno de magnitud 3,2 a las 3:48 p. m.; otro de magnitud 3,0 a las 3:11 p. m.; y un evento de magnitud 3,1 a las 3:05 p. m. Todos tuvieron epicentro en Chaparral y profundidad superficial.

Durante la mañana se reportaron movimientos de magnitud 3,2 a las 11:05 a. m. y a las 6:47 a. m.; uno de magnitud 3,0 a las 11:59 a. m., y otro a las 9:57 a. m. La lista incluyó sismos de magnitud 2,8 a las 7:16 a. m., 6:26 a. m., y 6:14 a. m.

También fueron reportados eventos de magnitud 2,7 a las 7:36 a. m., y 5:57 a. m.; uno de 2,6 a las 5:26 a. m.; otro de 3,2 a las 4:52 a. m.; y dos de magnitud 2,5 a las 3:58 a. m., y 2:15 a. m.

Por qué Colombia registra alta actividad sísmica

Colombia presenta actividad sísmica por la interacción de tres placas tectónicas bajo su territorio: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. La primera se hunde bajo la segunda, mientras la tercera ejerce presión desde el norte, lo que genera acumulación y liberación de energía.

El país también está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que rodea ese océano y concentra actividad sísmica y volcánica. Los desplazamientos de las placas tectónicas son lentos, pero los choques o deslizamientos entre ellas pueden producir sismos, temblores o terremotos.

El SGC explicó por qué el movimiento telúrico de 5,5 de magnitud, con epicentro en el municipio de Paratebueno, tuvo esa duración - crédito Colprensa/SGC
Colombia registra actividad sísmica por la interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, y promedia cerca de 2.500 sismos al mes - crédito Colprensa/SGC

El SGC recordó que estos tres términos describen el mismo fenómeno. La mayoría de los eventos que detecta la Red Sismológica Nacional no son percibidos por la población, debido a su baja magnitud o a la distancia entre el epicentro y las zonas habitadas.

En Colombia se registran en promedio cerca de 2.500 sismos al mes, equivalentes a unos 80 al día, según la información suministrada sobre la actividad sísmica nacional.

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