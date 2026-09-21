Colombia

Así luce el famoso penthouse por el que es investigado Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol: lo puso en arriendo por $40 millones mensuales

El inmueble ubicado en el sector del Museo del Chicó, relacionado con el proceso judicial que enfrenta el exfuncionario del Gobierno Petro, fue puesto en oferta de arrendamiento, mientras continúan las diligencias con la Fiscalía

Este penthouse estaría relacionado con el proceso judicial que enfrenta Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, que fue acusado por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias - crédito @pizoestudio/Instagram

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El célebre penthouse 901, ubicado en el sector del Museo del Chicó en el norte de Bogotá y que está ligado a los escándalos judiciales vinculados al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y a su pareja, Julián Caicedo, fue puesto en una oferta inmobiliaria de la capital para arrendamiento por un valor mensual de $40 millones.

La salida al mercado de este inmueble generó expectativa inmediata tanto en el sector inmobiliario como en el ámbito político e institucional del país. La promoción de la propiedad se conoció mediante un video publicitario acompañado por la canción I Like It, de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, en el que se exhiben las dependencias del lujoso lugar.

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En las imágenes comerciales se observan detalles distintivos del entorno personal del exfuncionario, como la escultura de una iguana —por la empresa que presidió— ubicada en el comedor de la terraza, con la cual posó en diversas fotografías públicas, así como la presencia de sus mascotas, los gatos Oslo y Gales.

- crédito Colprensa - @pizoestudio/Instagram
La propiedad de Ricardo Roa fue anunciada con un canon mensual de $40 millones, incluida la administración, según la oferta inmobiliaria- crédito Colprensa - @pizoestudio/Instagram

“Acaba de salir al mercado el penthouse más exclusivo de Museo Chicó para renta. Una propiedad que difícilmente se repite en Bogotá”, señala textualmente el anuncio comercial que promociona el arrendamiento del lugar, realizado por Pizo Estudio en sus redes sociales.

La publicación del aviso suscitó inquietud en varios sectores sobre si Ricardo Roa planea salir del país y sobre la viabilidad legal de una eventual salida del territorio nacional.

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Esta es la razón por la que el penthouse de Ricardo Roa es investigado por la Fiscalía

El polémico penthouse 901 es motivo de juicio e investigación contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias. El ente acusador señala que el exdirectivo habría obtenido un beneficio económico injustificado al adquirir este inmueble por $1.800 millones de pesos, un valor 34% inferior a su precio real de mercado (estimado en $2.700 millones), además de recibir facilidades de pago atípicas mediante la intermediación del empresario Juan Guillermo Mancera.

La Fiscalía General de la Nación investiga cuentas bancarias de Ricardo Roa por financiamiento irregular en campaña Petro presidente - crédito Colprensa
La Fiscalía puso bajo revisión la forma en que se realizaron los pagos de la propiedad, que se habrían efectuado de manera diferida y mediante intermediarios - crédito Colprensa

La justicia indaga si este “gangazo” respondió a un presunto intercambio de favores e influencias ligadas a su posición y relaciones dentro del sector energético y la estatal Ecopetrol.

Para la Fiscalía, la irregularidad radica no solo en el precio con descuento, sino en la red de relaciones tras la propiedad: el penthouse pertenecía originalmente a una firma vinculada al empresario petrolero Serafino Iacono, y los giros de dinero se realizaron diferidos a lo largo de meses a través de firmas intermediarias, generando sospechas sobre el verdadero origen e intención del negocio.

Mientras avanza el proceso penal en los tribunales y la defensa de Roa busca la nulidad del caso argumentando la legalidad de la transacción, la controversia se reactivó tras conocerse que el exfuncionario puso la lujosa propiedad en oferta de arriendo por $40 millones mensuales.

El inmueble que hoy está en el centro de esta investigación penal es un exclusivo penthouse dúplex, caracterizado por sus 400 m² construidos, 190 m² de terraza en herradura con jacuzzi y vista al Parque Museo Chicó, además de tres habitaciones con baño privado, cocina italiana, ascensor directo con puertas de seguridad y seis parqueaderos privados.

Estas mismas prestaciones de alto lujo son las que sustentan las acusaciones sobre las incongruencias entre su valor real de mercado y las condiciones ‘privilegiadas’ con las que Roa logró adquirirlo.

El penthouse 901 del edificio Entre Parques, en el sector del Museo del Chicó, volvió a generar atención tras aparecer en una oferta de arriendo por $40 millones mensuales - crédito @pizoestudio/Instagram
El penthouse 901 del edificio Entre Parques, en el sector del Museo del Chicó, volvió a generar atención tras aparecer en una oferta de arriendo por $40 millones mensuales - crédito @pizoestudio/Instagram

¿Qué dijo el abogado de Ricardo Roa sobre el arriendo?

Frente a las dudas planteadas por la puesta en renta del inmueble, la representación legal del exdirectivo descartó que la decisión de arrendar el inmueble responda a un intento de evasión a la justicia colombiana.

En diálogo con el diario El Tiempo, Juan David León, apoderado de Roa, aseguró que, tal como lo ha pasado antes, el expresidente de Ecopetrol va a seguir respondiendo ante las autoridades y que el hecho de que el apartamento salga a la renta (y no a una enajenación) es una decisión de carácter personal.

Cuando fue consultado por el medio sobre si el bien inmueble continúa embargado por la compañía Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS, el abogado explicó que él no adelantaba ese proceso en específico. No obstante, precisó que si existiera esa limitación jurídica sobre el predio, solo habría restricción para enajenarlo, es decir, para sacarlo a la venta, mas no para entregarlo en arrendamiento.

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