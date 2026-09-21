La trayectoria de Tania Gilinski, la nueva embajadora de Colombia en Israel: esta es su hoja de vida

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Tania Gilinski fue designada como nueva embajadora de Colombia en Israel, según la hoja de vida divulgada por la Presidencia -crédito Tania Gilinski/Facebook

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Tania Gilinski, quien fue designada como nueva embajadora de Colombia en Israel, en un momento marcado por el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La nueva representante diplomática cuenta con formación académica en Estados Unidos. Estudió Historia y Literatura en Wellesley College, en Massachusetts, y posteriormente obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Stanford, en California.

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La diplomática estudió Historia y Literatura en Wellesley College y cursó una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford -crédito Tania Gilinski/Facebook

Antes de llegar al servicio diplomático, Gilinski desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el sector privado. Según la información divulgada por la Presidencia, trabajó como periodista y publicista y participó en proyectos empresariales relacionados con la producción de contenidos dirigidos al público infantil.

Su llegada a la embajada también está vinculada con una familia que ya tenía antecedentes en la representación de Colombia ante Israel. Gilinski es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, quien ocupó ese cargo entre 2010 y 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, es hermana del empresario y banquero Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia.

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El nombramiento ocurre semanas después de que Colombia anunciara una nueva etapa en sus relaciones con Israel. La Cancillería informó el 11 de agosto de 2026 la decisión de “restablecer y fortalecer sus relaciones diplomáticas con Israel”, con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos bilaterales.

Las banderas de Colombia e Israel ordenaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas durante el Gobierno De la Espriella -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A este proceso se sumó la recuperación de la exención mutua de visas para viajes turísticos. Israel planteó la medida el 16 de agosto y Colombia manifestó su conformidad tres días después. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 12189 de 2026 y comenzó a regir en septiembre.

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