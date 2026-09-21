El Gobierno impugnó las condiciones judiciales para los bombardeos en zonas con presencia de menores

El Gobierno nacional impugnó el fallo que condicionó los bombardeos militares ante la posible presencia de menores de edad - crédito prensa MinDefensa

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El Gobierno nacional presentó una impugnación contra el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que permitió la continuidad de los bombardeos militares, aunque bajo condiciones reforzadas cuando existan datos sobre la posible presencia de menores de edad en los lugares que serán atacados.

La acción fue promovida por la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior. Las entidades buscan que el Tribunal Superior de Bogotá revoque las medidas que el juzgado ordenó el 16 de septiembre de 2026 dentro de una acción de tutela relacionada con operaciones militares en zonas donde actúan grupos armados.

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La decisión de primera instancia no estableció una prohibición general de los bombardeos ni exigió una autorización judicial antes de cada ataque. El juez determinó que las Fuerzas Militares deben adoptar un estándar reforzado de precaución cuando la inteligencia indique que podría haber niños, niñas o adolescentes en los campamentos u otros objetivos militares.

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