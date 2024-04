Girasoles del aeropuerto El Dorado de Bogotá tienen un significado y utilidad que muy pocos conocen

El aeropuerto El Dorado de Bogotá hace parte de este programa en pro de la salud - crédito Colprensa

El aeropuerto El Dorado es una de las terminales aéreas más importantes del país y, a diario, mueve una gran cantidad de pasajeros que han reconocido los cambios que se han desarrollado recientemente en el lugar para facilitar su movilidad, puesto que hay mejor señalización.

Sin embargo, hay un símbolo que ha llamado la atención de muchos y que fue exaltado por una turista mexicana, teniendo en cuenta que es la señalización correspondiente a un programa que brinda un apoyo a los pasajeros con ciertas condiciones.

Entre ellos se encuentran algunas como el autismo, ansiedad, esquizofrenia y enfermedades de origen auditivo, las cuales afectan a gran parte de la población y el proceso de pasar por un aeropuerto puede llegar a ser mucho más complicado para ellos.

El programa en cuestión lleva por nombre Sunflower y el logo, por medio del cual se reconoce, es un girasol, lo cual ha destacado la importancia de la accesibilidad para los viajeros que padecen de las llamadas condiciones invisibles.

Sunflower en el aeropuerto El Dorado

Desde febrero de 2023 se anunció que el aeropuerto de la capital colombiana se sumó al incluyente programa que se lleva a cabo en 188 aeropuertos de 26 países, el cual tiene como objetivo mejorar la experiencia de viaje de las personas que sufren de discapacidades que no son notorias a simple vista.

Una creadora de contenido de TikTok se encargó de resaltar que la terminal aérea cuenta con este programa. A través de sus redes sociales destacó lo siguiente: “Voy llegando al aeropuerto de El Dorado, aquí en Colombia ¿Y qué creen? Tienen el girasol. Ya salimos de migración”.

Y es que por medio de este programa, las personas que cuentan con las condiciones mencionadas anteriormente pueden acceder a filas especiales por medio de las cuales reducirán su tiempo de viaje y trámites en Migración Colombia, Seguridad Aeroportuaria y DIAN.

Durante el 2023, se dio a conocer que los ciudadanos que requieran acceder a este tipo de beneficios pueden pedir su cinta en el punto de información del aeropuerto: “La cinta Sunflower está disponible en El Dorado y podrá ser solicitada de forma voluntaria por pasajeros que necesiten una atención más adecuada, más tiempo o asistencia para facilitar su tránsito por las terminales aéreas”.

Es por ello que esta tiktoker quiso viralizarlo y logró tener una fuerte presencia en la plataforma con más de 3.600 reacciones y 319 comentarios en los que los usuarios con este tipo de condiciones aplauden la medida.

Sin embargo, hubo quienes aprovecharon para destacar que el trato recibido por los colombianos en México no ha sido el mejor, debido a que muchos de los viajeros no han podido ingresar al país o han tenido que pasar por malos tratos en sus aeropuertos ante las estrictas y consideradas “injustas” medidas, por lo que se realizó un llamado colectivo a las autoridades de ese país para que ajusten sus procesos de ingreso y no se sienta la “discriminación” hacia los ciudadanos provenientes de Colombia.

En el momento del lanzamiento del programa Sunflower en la capital del país, Paul White, CEO de Hidden Disabilities Sunflower dijo lo siguiente: “Nos encanta que El Dorado sea el primer aeropuerto en lanzarlo en Colombia. Los pasajeros con discapacidades invisibles que viajan a través de sus terminales tendrán la seguridad de que el personal del aeropuerto hará los arreglos necesarios para asegurarse que los pasajeros reciban la ayuda, paciencia, entendimiento y cortesía. El aeropuerto hace esfuerzos por ser incluyente y unirse a la red global ‘Hidden Disabilities Sunflower’ (Discapacidades Invisibles Sunflower en español) es una parte importante de esto”.