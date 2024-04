Carlos Fernando Galán hizo un balance de su primer trimestre de gobierno en Bogotá: “Aplicaremos garrote y zanahoria”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de sus primeros 100 días de Gobierno - crédito Juan Camilo Velandia/JEP

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comenzó su primer trimestre de mandato con serias problemáticas asociadas con la inseguridad, el cambio climático y la movilidad; lo que le ha complicado continuar con su plan de gobierno de manera óptima. No obstante, esto no le ha impedido a obtener algunos resultados destacados, al igual que plantear estrategias para enfrentarlas.

En entrevista con El Espectador, el alcalde expuso los puntos ‘flacos’ que se le presentó en relación con los voraces incendios forestales que padeció la capital entre enero y febrero de 2024, principalmente. Aseguró que hacen parte de los retos que deben enfrentar los mandatarios, teniendo en cuenta que fue necesaria la acción rápida, oportuna y sin perder de foco los planes a largo plazo el presupuesto de la ciudad.

“Se debe tener la capacidad de atender situaciones que surgen en el día a día y, también, trabajar para entregar resultados rápidamente. (...) Se trata de tener un ojo puesto, digámoslo así, en el corto plazo y no el otro puesto en el largo plazo. Ese es el reto. Es necesario, además, distribuir el tiempo para no perder por ningún motivo la oportunidad de planear lo que serán los cuatro años, pero tampoco descuidar por ningún motivo aquello que requiere de acción inmediata”, expuso el mandatarios de los capitalinos.

Adicionalmente, enfatizó en que el presupuesto, aprobado desde la Administración anterior, no permite actuar como en ocasiones se espera: “Cuando uno llega al gobierno tiene un presupuesto que fue aprobado el año anterior por el Concejo de la línea anterior y que fue presentado por administración anterior. Entonces todo eso genera un ambiente que no permite actuar como uno quisiera muchas veces, pero uno tiene que manejar eso para, con lo que tiene, poder dar resultados y poder organizarse”.

En relación con la crisis de abastecimiento de agua que enfrenta la ciudad, Galán declaró que el fenómeno de El Niño tuvo una relación directa para que los embalses de Chuza y San Rafael, que conforman el sistema Chingaza, tengan un nivel cercano al 16%. Por esa razón, una de las metas es lograr que los embalses superen el 40% de su capacidad.

“La apuesta con estas medidas es la de poder garantizar que, para el 2025, no tengamos una situación crítica o peor. Nuestra apuesta es llevar el embalse a 75% de su capacidad a final de este año. Con el racionamiento y el ahorro voluntario para reducir el consumo, esperamos poder cumplir esa meta y garantizar que el sistema siga operando”, acotó Galán al medio reseñado.

En cuanto a movilidad, el mandatario de los bogotanos dijo que se cumplió la meta de la recuperación de más 100.000 m² de malla vial; sin embargo, anunció que se acercan grandes obras, por lo que habrá cierres en vías importantes de la ciudad: “Cumplimos la meta. Ya estamos en este momento cerca de los 468.000 metros cuadrados intervenidos de malla arterial y secundaria. En lo que tiene que ver con gestión del tráfico, hicimos más de 300 operaciones en territorio, particularmente contra mal parqueados. Pero esto no es suficiente. Tenemos que multiplicar eso ahorita viene unas obras grandes”.

Agregó que no hay posibilidad de que se reduzca la medida del Pico y placa y que, por el contrario, la Administración Galán buscará que haya un horario escalonado en esta medida: “No es viable reducir el pico y placa entre semana. Bogotá tiene más kilómetros intervenidos en obra que hace seis meses y tendrá más en los próximos seis meses. Tenemos menos vías con mayor demanda. Sería irresponsable flexibilizar el pico y placa. Estamos evaluando la posibilidad de hacer un horario escalonado, por términos de cuatro horas y que la restricción no aplique todo el día”.

A propósito del tema, el mandatario sostuvo en la entrevista que desde mayo habrán cierres por las obras del metro de Bogotá: “En mayo vamos a cerrar estaciones en la Caracas, las de mayor demanda, porque son las que van a conectar con el metro. Entonces nosotros tenemos que declarar la guerra a los mal parqueados. Es decir, aquí tenemos que cambiar los comportamientos y entender que en un escenario excepcional de obras en Bogotá y con un déficit de malla vial y transporte público. (...) En este caso aplicaremos, como yo decía, garrote y zanahoria”.

El alcalde puntualizó en los resultados de su administración en términos de seguridad: “Encontramos una desarticulación por diferentes razones. Los diferentes actores no estaban trabajando en llave. No había, percibo yo, la suficiente confianza en el trabajo en equipo. (...) Hacemos periódicamente consejos de seguridad donde está presente la Fiscalía, la Policía, el Ejército, medicina legal, entre otros actores, y ahí hemos tenido un escenario de construcción de confianza”.

“Por ejemplo, el homicidio, lo hemos logrado reducir. Obviamente, eso varía, pero estamos alrededor de 10 menos que el año pasado en la misma temporada. Hemos logrado reducir el hurto a personas en 27% según las cifras de denuncias que tiene la policía, el de celulares en 48, y el huerto a comercios, también en 48%. Yo dije que en los primeros 100 días, la meta era que la gente sienta una mejoría en el transporte público y las cifras oficiales indican que se cumplió. En Transmilenio y en el sistema zonal, tenemos un 33 % menos de hurtos”, concluyó el mandatario de Bogotá al medio citado.