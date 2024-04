“Si usted no va a salir, no se bañe”: alcalde de Bogotá compartió consejos para ahorrar agua en el racionamiento

El alcalde de Bogotá invitó a los ciudadanos a uno usar la ducha en tiempos de racionamiento - crédito Johan Largo/Infobae

El lunes 8 de abril de 2024, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el racionamiento de agua en la capital por la crítica situación relacionada con la capacidad de los embalses que surten del líquido vital a los barrios bogotanos.

Aunque los cortes programados se harán en zonas y días específicos, a lo largo de nueve jornadas la totalidad de la capital habrá tenido que contribuir al racionamiento, por lo que hasta el propio alcalde tendrá que tomar medidas en su hogar para pasar las horas sin el suministro.

Al respecto, el alcalde Galán compartió las decisiones que tomó en su casa, incluso, invitó a los ciudadanos a que no se bañen si no tienen que salir de sus casas en el momento en el que no cuenten con el suministro.

En entrevista con la revista Semana, el alcalde Galán comentó: “Aquí vamos a tratar de mandar mensajes un poco disruptivos, es decir, el fin de semana si usted no va a salir no se bañe, aguántese un día, si se va a quedar en la casa, va a estar ahí no es grave y nos ayuda muchísimo”.

Ante el bajo nivel de agua en el sistema Chingaza, el distrito ordenó suspensión del suministro en algunas zonas y horarios - crédito Alcaldía de Bogotá/Colprensa

De acuerdo con lo que explicó el alcalde Galán, el mayor consumo de agua en la capital se registra en los hogares al momento de tomar duchas, por lo que desde la Alcaldía Mayor se busca que los tiempos de baño de los capitalinos se reduzcan.

“El 90% del consumo de agua es el que se hace en hogares y, de ese consumo de hogares, cerca del 60% tiene que ver con bañarse, con la ducha, entonces, realmente, primero si la gente logra bajar el tiempo y la meta que nos hemos puesto es que sea entre cuatro y cinco minutos máximo la ducha, yo creo que se puede hacer más corto todavía, en tres minutos se pueden bañar”, agregó Galán.

Por lo tanto, el funcionario invitó a los bogotanos a disminuir la cantidad de veces que utilizan las duchas los días fines de semana y así contribuir a reducir el consumo de agua, el cual se ha visto afectado por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con cifras que compartió el alcalde Galán, el mayor consumo de agua se registra en el momento de tomar duchas - crédito Freepik

“Pero si van a estar el fin de semana en su casa y no van a salir y van a ver un partido o no sé que van a hacer en su casa, hombre aguanten hasta el domingo o si es el sábado, aguanten hasta el lunes y de esa forma no ayudan a reducir el consumo porque esa reducción es realmente impactante en lo que tiene que ver con la meta que tenemos de reducir esos dos metros adicionales por segundo que necesitamos para poder bajar las medidas”.

En ese sentido, el alcalde concluyó que: “Hay que cambiar de hábitos, pero yo creo que se puede, yo le confieso que en mi casa lo estamos haciendo ya, de pronto salgo despelucado, no me critiquen por eso”.

Problemas de agua en Bogotá

La decisión de racionar el suministro de agua potable en la capital no fue fácil, pues, aunque se esperaba que gracias a las lluvias los embalses regresaran a sus niveles normales, por el fenómeno de El Niño esto no ocurrió, lo que tiene preocupado al alcalde dado que si no llueve en el próximo mes no se podrá garantizar el suministro de agua potable en la capital.

Nivel embalse Chingaza llevó a restricciones del suministro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

“Una situación como el fenómeno de El Niño, que puede llevar a varios meses sin precipitaciones, nos implican unos retos que cuando no tengamos más capacidad, hoy tenemos los 290 millones de metros cúbicos máximo en el Sistema Chingaza, pero eso se afecta por cuenta de situaciones como el fenómeno de El Niño, entonces ahora tenemos esa capacidad, pero en términos de nivel tenemos apenas el 16%, una situación de esas y con un Niño que se demorara un mes más tendríamos grave riesgo de no proveer el servicio de agua potable en Bogotá”, dijo.