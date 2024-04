La Pambelé lanza su segundo álbum, ‘Nací mestizo’, con un concierto en el Teatro Colsubsidio de Bogotá

La orquesta de salsa brava La Pambelé sigue sumando éxitos tras su debut en 2021 -crédito cortesía

La Pambelé se prepara para la presentación de su segunda producción discográfica en el Teatro Colsubsidio. Este evento, programado para el viernes 5 de abril, no solos será un momento importante en la carrera de la orquesta bogotana, sino que también servirá de escenario para la fusión de talentos nacionales e internacionales en el género de la salsa brava.

Con el lanzamiento de la canción Amargura, esta agrupación pretende continuar su ascenso en la escena musical con melodías que van desde el guaguancó hasta el bolero.

La presentación en el Teatro Colsubsidio será una exposición en vivo de las nuevas canciones que conforman el álbum Nací mestizo, en el que participaron artistas de la talla de Tony Succar, ganador de dos premios Grammy, el legendario trombonista Jimmy Bosch, de Nueva York, y Nicoyembe, símbolo de la herencia cultural colombiana. El cuerpo de baile Quilombo se unirá a estos músicos, añadiendo al espectáculo vibrante coreografías que prometen capturar la esencia de cada ritmo interpretado.

La Pambelé estrena nuevo álbum 'Nací Mestizo' con concierto en el Teatro Colsubsidio -crédito cortesía

La entradas para este evento están disponibles a través de la plataforma TuBoleta, con precios asequibles desde 35 mil pesos y descuentos para los afiliados a la caja compensación, que buscan hacer posible que todos los amantes de la salsa disfruten de una noche inolvidable, marcada por la música, el baile, y la pasión que distingue a La Pambelé.

La agrupación invitó al público a experimentar de primera mano el show con la canción Amargura y las demás composiciones que forman parte de Nací mestizo, prometiendo una velada donde “la amargura se machaca con salsa”.

Amargura, el primer sencillo del álbum, abarca el espíritu de La Pambelé con su guaguancó rítmico y letras que invitan a la reflexión emocional, demostrando así el compromiso de la orquesta con mantener el carácter expresivo y profundo típico de los clásicos de la salsa. Este tema se grabó con la técnica en bloque, característica de la época dorada de la salsa en los años sesenta y setenta, técnica que facilita una experiencia auténtica y cruda de la música.

'Amargura' es el primer sencillo del nuevo disco de La Pambelé - crédito cortesía

Desde su debut en 2021 con el álbum Primer Round, la banda La Pambelé ha estado en constante evolución, destacándose en diversos escenarios como Salsa al Parque, Bomm, y Vassar, entre otros, recibiendo la aclamación tanto de la audiencia como de la crítica especializada. Los fundadores de esta orquesta, Camilo Toro Morato y Miguel Rebolledo, decidieron mantener la colaboración con Mario Galeano y Daniel Mitchel para el diseño sonoro de Nací Mestizo, grabado en Altar estudio, en La Calera, buscando una vez más capturar la esencia y energía que los caracteriza.

La inclusión de sonidos como el son montuno y la guajira demuestra el interés de La Pambelé por explorar diferentes facetas de la música latinoamericana, reforzando su identidad como una banda que honra las raíces de la salsa mientras innova dentro del género.

La Pambelé mezcla boogaloo, guaguancó y bolero en su nuevo trabajo discográfico -crédito cortesía

