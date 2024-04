Yina Calderón reafirmó su deseo de ser madre: lo haría a la manera de Epa Colombia y hasta tiene fecha tentativa

Yina Calderón afirmó que le gustaría quedar embarazada siguiendo un procedimiento de inseminación artificial como el que usó Epa Colombia - crédito @yinacalderonoficial y @epa_colombia/Instagram

Parece que sin importar las polémicas con otros creadores de contenido o las situaciones que atraviesa en sus facetas como DJ o empresaria, Yina Calderón desea con sinceridad formar una familia. Aunque durante los últimos días su actividad en redes sociales se ha reducido de manera considerable –algo que atribuyó a su necesidad de “coger fuerza”–, en las últimas horas dejó una nueva evidencia de ello al manifestar que deseaba quedar embarazada.

El hecho tuvo lugar mientras participaba de una dinámica de preguntas y respuestas realizada en redes sociales, una seguidora le preguntó si tenía entre sus planes ser mamá y cuál sería –tomando en cuenta sus propios planes de vida– la edad adecuada para gestar.

En respuesta, la influenciadora indicó que “si todo sale bien y me siento preparada, seré mamá en unos dos años y también lo haré como Epa Colombia, por inseminación”.

Así respondió Yina Calderón frente a la posibilidad de ser madre en el futuro - crédito @yinalcaderonoficial/Instagram

Semanas atrás, a raíz del revuelo que generó el anuncio del embarazo por parte de la actriz Ana Lucía Domínguez, Yina indicó que los planes de tener un bebé no serían tan inmediatos. De hecho, en esa oportunidad reveló que, siguiendo los pasos de la actriz, también le gustaría tener a su hijo a los 40 años de edad, dependiendo de que su situación de salud y su economía lo permitan.

Además, a mediados de febrero, durante un directo que realizó en su cuenta de Instagram, la huilense ya había revelado que estaba considerando la posibilidad de someterse a una inseminación artificial, y ya entonces confirmó que no sería algo que ocurriría en el corto plazo.

“De pronto estoy considerando la idea de inseminarme, la verdad, pero aún no. No aún, porque todavía tengo sueños que cumplir sola. Yo quiero de verdad enfocarme en cumplir un sueño que tengo este año, grande; entonces no siento que todavía sea el momento de tener hijos, pero sí me gustaría inseminarme, o sea, para que el chino sea solo mío, no tenga que compartirlo”, afirmó.

Sobre estos y otros temas que discutió durante la dinámica de preguntas y respuestas, la DJ afirmó que muy pronto daría a conocer más información.

Yina Calderón vs. Westcol

Una de las situaciones que tiene en vilo a los seguidores de la influenciadora es su reciente roce con Westcol, a raíz de unos comentarios que recayeron en señalamientos de homofobia y sexismo contra el streamer. En una de sus transmisiones, la actual pareja de Aida Victoria Merlano la insultó diciendo que la “única manera en que sería homosexual” es si le tocará compartir íntimamente con Yina Calderón.

Durante la dinámica de preguntas y respuestas, un usuario afirmó que debería demandar a Luis Villa –nombre de pila de Westcol– por sus comentarios. La influenciadora se limitó a responder que “este tema también lo tocamos mañana”, por lo que no se descarta que anuncie un proceso en contra del antioqueño.

Yina Calderón adelantó que espera dar novedades sobre su polémica con Westcol próximamente - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Por lo pronto, la respuesta más inmediata de Yina ante estos comentarios llegó minutos después de que se viralizaran las palabras de Westcol, afirmando que ni siquiera era necesario que mencionen su apellido para saber que efectivamente están haciendo referencia a ella.

“Ya quisiera él que yo medio lo saludara, pero yo soy de ese grupo de mujeres que no se vende por plata o fama… Ojalá que tuvieras el placer de sentarte conmigo y hablar tan solo cinco minutos. Solo te puedo decir que la vida con nada se queda y en el camino nos veremos”, escribió la DJ en sus historias instantáneas.