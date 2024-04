Shakira se mostró nostálgica con su canción ‘Última’ y así reaccionaron sus fans: “Volvió la ‘Shak’ de los 90″

Shakira mostró su lado más melancólico con 'Última' - crédito @shakira/Instagram

Shakira se dejó ver nostálgica en redes sociales con su canción titulada Última, tema incluido en el nuevo disco Las mujeres ya no lloran y con el cierra su ciclo de desamor y ‘tiradera’ hacía su expareja y padre de sus dos hijos Gerard Piqué.

El video cautivó a sus fans quienes expresaron sentirse felices con la melodía y letra de esta composición, pues les evoca a esa cantante de los 90 que los conquistó con su romanticismo. “Siento que por fin volvió la ‘Shak’ de los 90″, “me recuerda la época de Nostalgia”, “no paro de llorar escuchándola”, son algunos de los comentarios que recibió la barranquillera.

Según reveló Shakira en su cuenta de Instagram, Última era una canción que ya tenía la artista ahí enquistada, que la tenía que sacar como fuera, puesto que se le habían agotado todos los plazos para sacar a la luz su álbum, pues su público en la calle así se lo reclamaba. “Me decían que no sacara más canciones, que ya querían tener el disco, y yo les decía que no, que me esperaran, que me faltaba una”, comentó la cantante barranquillera.

De acuerdo con lo relatado por Shakira en entrevista con el diario estadounidense The New York Times, escribió, grabó y produjo la canción en un solo día. Detalló que este sencillo hace honor al título que tiene, ya que, además de ser la última incluida en su producción, también es la última que escribe sobre Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos Mila y Sasha. Al referirse a él evitó mencionar su nombre y prefirió nombrarlo ‘Voldemort’, apodo que se volvió viral, pues así se llama el personaje de Harry Potter, el cual no debe ser mencionado.

Las mujeres ya no lloran es el primer álbum que publica la artista colombiana en 7 años, luego de que en 2017 estrenara El Dorado. El álbum cuenta con cuatro ediciones diferentes, cada uno llamada como una piedra preciosa: diamante, zafiro, esmeralda y rubí.

“Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, compartió Shakira refiriéndose a la simbología de las piedras preciosas que representan:

La esmeralda - confianza

El rubí - la pasión

El zafiro - la vulnerabilidad

El diamante - la fuerza y la resiliencia

Recordó sus temas de antaño

Luego de que Shakira explorara con el género urbano en el que parece que se sintió cómoda durante un tiempo y con el que sus letras encajaron a la perfección con la tiradera que tenía prepara para su expareja a la que lanzó duros dardos a través de su nueva música, los Shakilovers pedían a gritos poder volver a escuchar a la Shakira que los conquistó en los noventa con composiciones nostálgicas con las que poder llorar fuera posible. Algo que no sonaría posible ni coherente si tiene en cuenta el título de nuevo trabajo discográfico, sin embargo varios de sus fanas agradecieron que última, los trasportara a esa Shakira romántica que tanto extrañaron.

“Se me erizó la piel con esta canción... Somos tantas que hemos vivido rupturas, maltratos, alejamientos y al final, hasta se olvidan de los hijos. Gracias Shakira 💙”, “esta si es la Shakira que he seguido desde pies descalzos. ¡Muy bien!”, “es como escuchar a la Shakira de los ‘90 ❤️”, “Shakira eres única, incomparable e inquebrantable”, “no paro de escucharla ni de llorar con ella”, “espero con ansias el video, tiene que ser el mejor”, “la letra más hermosa de este disco”, Pedacito de amor delirante 💔”, estos son algunos de los comentarios que recibió la barranquillera en la publicación.

Para Shakira este nuevo proceso creativo que atravesó después de su separación con Gerard Piqué fue “terapéutico” al grado de comparar la composición de sus canciones con una cita con el psiquiatra. “Tuve que recoger las piezas de mí misma y ponerlas juntas de vuelta. Y la música fue el pegamento”, dijo Shakira a Apple Music.

Esta es la letra completa de la canción ‘Última’

Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido.

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora.

He decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

No trates de convencerme, te lo pido.

Que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú, comerte el mundo, y yo solo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera tocar tu puerta.

Pero ahora debo aprender a estar sola.

Se nos perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

No trates de convencerme te lo pido.

Que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.