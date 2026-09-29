Colombia

Visita de Gustavo Petro a la Universidad del Atlántico desató polémica: Rectoría canceló actividades presenciales por posibles disturbios en el campus

La Asociacion Sindical de Profesores Universitarios rechazó la medida y alegó que resulta una vulneración a la autonomía universitaria y a las expresiones culturales y sociales

La Universidad del Atlántico suspendió la presencialidad en la sede Norte ante la convocatoria a un encuentro con el expresidente Gustavo Petro - crédito Uniatlántico/Presidencia
La Universidad del Atlántico suspendió la presencialidad en la sede Norte ante la convocatoria a un encuentro con el expresidente Gustavo Petro - crédito Uniatlántico/Presidencia
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La Universidad del Atlántico suspendió la presencialidad para el martes 29 de septiembre en su sede Norte tras la convocatoria de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) a un encuentro con el expresidente Gustavo Petro en la plazoleta del Bloque D.

La medida coincidió con el proceso de elección de representantes estudiantiles y otros estamentos ante el Consejo Superior y los órganos colegiados. La Rectoría advirtió que una actividad política externa podría incidir en esa contienda, prevista para el viernes 2 de octubre.

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“Suspender, durante el día 29 de Septiembre de 2026, las actividades académicas y administrativas presenciales en la Sede Norte de Universidad del Atlántico, como medida preventiva para garantizar la seguridad frente a los riesgos de violencia identificados”, señana la Resolución 004281, firmada el 28 de septiembre por el rector Leyton Barrios.

entretanto, la decisión enfrentó dos interpretaciones sobre la autonomía universitaria. Miuentras la administración sostiene que esa facultad le permite regular los espacios institucionales y prevenir riesgos; el sindicato afirma que vulnera el derecho de profesores, estudiantes y trabajadores a debatir sobre asuntos públicos dentro del campus.

La administración universitaria justificó la suspensión como una acción preventiva orientada a preservar la seguridad, la vida y la salud de la comunidad. La resolución se titula “Por la cual se adoptan medidas administrativas de carácter preventivo relativas al uso de espacios de los campus universitarios y la protección de la comunidad universitaria”.

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El texto recordó que la Universidad del Atlántico es un ente universitario autónomo del orden departamental, con personería jurídica y autonomía académica, administrativa y financiera, según la Ley 30 de 1992.

La Rectoría fundamentó su decisión en el artículo 69 de la Constitución, varias disposiciones de la Ley 30 y el Estatuto General aprobado mediante el Acuerdo Superior 000001 del 23 de julio de 2021.

Leyton Barrios dijo que la convocatoria fue conocida por las directivas a través de redes sociales y grupos de mensajería. Según indicó, los organizadores no tramitaron formalmente la utilización de la plazoleta ni entregaron documentos exigidos para ese tipo de actividades.

“No hay permiso para ese evento. Nosotros nos enteramos por la comunidad y por las redes sociales, pero en ningún momento se solicitó a las directivas que facilitaran el espacio”, afirmó el rector Leyton Barrios a Emisora Atlántico.

Barrios agregó ante la emisora que tampoco se presentaron pólizas, planes de contingencia ni protocolos. La institución, de acuerdo con su explicación, recibió inquietudes de estudiantes, docentes y padres de familia por una posible alteración del orden público.

La Universidad también pidió acompañamiento de la Policía en los alrededores de la sede Norte. La administración indicó que esa presencia pretende conservar la tranquilidad y responder ante situaciones que afecten el orden público.

Sindicato de docentes mantiene la cita con Petro, pese a la resolución

La organización sindical rechazó la resolución y mantuvo el llamado para reunirse a las 10:00 a. m. en la plazoleta del Bloque D. La convocatoria incluye a docentes, estudiantes, trabajadores y otros integrantes de la comunidad universitaria.

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) planteó que la visita del expresidente permitiría discutir el Presupuesto General de la Nación, los recursos destinados a las universidades públicas y la situación interna de Uniatlántico.

El sindicato solicitó que la participación tenga un carácter pacífico, respetuoso y democrático. La actividad anunciada gira alrededor de la financiación de la educación superior pública.

Para Aspu, la suspensión de las clases presenciales el mismo día del encuentro limita el ejercicio de garantías que el Estatuto General reconoce a la comunidad académica.

La organización citó el artículo 7 de esa normativa. El literal a contempla el derecho a las expresiones culturales y sociales, sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias.

El literal d define la democracia universitaria a partir de la libertad de consensos y disensos. También reconoce la participación política individual y colectiva de quienes hacen parte de la institución.

La Universidad, por su propia naturaleza, es un centro de pensamiento”, sostuvo Aspu en su pronunciamiento. El sindicato afirmó que los espacios universitarios deben admitir distintas posiciones políticas, académicas y sociales.

La agrupación cuestionó además declaraciones previas sobre un posible ingreso de la fuerza pública al campus. A su juicio, la medida adoptada por las directivas refleja una visión restrictiva de la autonomía institucional.

La controversia ocurre mientras la Universidad del Atlántico prepara comicios para escoger representantes de estudiantes y otros sectores ante instancias de gobierno universitario.

Uno de los dirigentes estudiantiles relacionados con el encuentro con Petro participa en esa elección. Para la Rectoría, esa circunstancia incrementa la posibilidad de que una actividad ajena a la institución afecte el proceso interno.

La postura sindical difiere de esa valoración. Aspu sostuvo que la administración no puede tratar los escenarios de debate de la Universidad como espacios de posesión exclusiva.

“No puede confundirse con un derecho de posesión”, expresó la organización al referirse a la función de quienes dirigen temporalmente la institución. El sindicato señaló que la Universidad cumple un servicio público para su comunidad y para la sociedad.

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