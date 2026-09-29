Colombia

Carlos Fernando Galán explicó cómo afectará a los bogotanos la reforma tributaria aprobada por el Concejo: “Estamos hablando seguramente de más de un millón 200 mil contribuyentes”

El acuerdo incorpora un aporte progresivo ligado al gravamen inmobiliario para modernizar la iluminación urbana y reajusta las tasas de Industria y Comercio, con disposiciones para deudores del Distrito capitalino

El Concejo de Bogotá aprobó la reforma tributaria presentada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Alcaldía de Bogotá
El Concejo de Bogotá aprobó la reforma tributaria presentada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Alcaldía de Bogotá
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El Concejo de Bogotá aprobó la reforma tributaria impulsada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que incluye un nuevo aporte ligado al impuesto predial, cambios en las tarifas del ICA y reducciones para quienes tengan deudas con el Distrito.

La iniciativa quedó aprobada en segundo y último debate. Entre sus efectos, prevé financiar la actualización del alumbrado público, modificar la carga tributaria de distintas actividades económicas y ofrecer una vía para que contribuyentes morosos regularicen sus obligaciones.

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La reforma aprobada en Bogotá crea un cobro progresivo para financiar el alumbrado público inteligente, cambia las tarifas del impuesto de Industria y Comercio y establece descuentos sobre sanciones e intereses para deudores. El Distrito busca elevar su capacidad de inversión sin aplicar el nuevo aporte a la mayoría de hogares de menores estratos.

Los deudores podrán pagar con una reducción del 60% en sanciones e intereses

Uno de los puntos con mayor alcance es el alivio para quienes acumulen obligaciones tributarias pendientes. Cerca de 1,2 millones de contribuyentes podrán reducir en 60% los intereses y sanciones si cancelan el capital y el 40% restante antes del 21 de diciembre de 2026.

Los poseedores de predios con obligaciones en mora, de años anteriores, y con necesidad de hacer válido el pago; deben solicitar los recibos oficiales de pago (ROP) - crédito Johan Largo/Infobae
Los contribuyentes con obligaciones pendientes en Bogotá podrán acceder a un descuento del 60 % en intereses y sanciones - crédito Johan Largo/Infobae

La medida cobija deudas por impuesto predial, ICA e impuesto de vehículos, según las condiciones incluidas en el Acuerdo aprobado por el Concejo. El beneficio también se extenderá a obligaciones no tributarias y podría alcanzar a otros 845.476 contribuyentes. En esos casos, quienes cumplan los requisitos podrán acceder a una reducción sobre las sanciones pendientes.

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El acuerdo incluye, además, descuentos para multas con el Distrito correspondientes a 2024 o años anteriores. La reducción será de 60% y el ciudadano deberá pagar el 40% restante.

Para las multas de tránsito, el alivio aplicará a obligaciones que hubieran entrado en mora hasta el 30 de junio de 2024. La regla mantiene el mismo porcentaje de reducción establecido para las demás sanciones contempladas.

“Estamos hablando seguramente de más de un millón doscientos mil contribuyentes o alrededor de esa cifra”, dijo Galán a Caracol Radio al referirse al universo de personas que podría acogerse al alivio.

El alcalde sostuvo ante la emisora que el propósito es ofrecer una alternativa de pago a quienes arrastran esas obligaciones, bajo las condiciones y plazos fijados por la reforma.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sacó pecho a mediados de febrero de 2025 por la reducción de índices y percepción de inseguridad en la capital - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá
La modificación del impuesto de Industria y Comercio otorgará reducciones tarifarias al 83 % de los comercios de Bogotá - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

El nuevo aporte al predial financiará una red de iluminación inteligente

El otro eje del proyecto es la creación de un aporte asociado al impuesto predial para financiar el alumbrado público de Bogotá. El cobro tendrá una estructura progresiva y estará vinculado a la base gravable de cada inmueble.

Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no pagarán el concepto, salvo los que superen una base gravable de 20.000 UVT, una cifra cercana a $1.000 millones.

Para los hogares de estratos 4, 5 y 6, el incremento será de 0,4 por 1.000. La Administración indicó que el valor final dependerá del avalúo y de las características particulares de cada propiedad.

Con los cálculos presentados por Galán, el aumento promedio mensual será de $11.000 para viviendas de estrato 4, $19.000 para las de estrato 5 y $29.000 para las de estrato 6.

El dinero recaudado se destinará a instalar luminarias LED, sensores y sistemas de monitoreo remoto. La infraestructura también busca permitir la operación de cámaras de seguridad y otros componentes de una red conectada.

La propuesta de reforma tributaria de Bogotá contempla tarifas del ICA entre 4 y 21 por mil, según la actividad económica, y modificaría la carga para sectores financieros y automotores - crédito Alcaldía de Bogotá
Las entidades del sector financiero pagarán una tarifa superior de impuesto de Industria y Comercio a partir de 2027 - crédito Alcaldía de Bogotá

“Esto no es solamente el tema de alumbrado público. Esto fue un proyecto de acuerdo que nos va a permitir dar un salto en la ciudad en varios frentes”, afirmó el alcalde a Caracol Radio.

Galán explicó ante la emisora que el proyecto contempla una red para gestionar las luminarias a distancia y ampliar las capacidades tecnológicas de la ciudad. “Nos va a permitir avanzar en un sistema de internet de las cosas”, señaló.

El mandatario agregó que Bogotá figura entre las pocas ciudades del país que aún no aplican este cobro. Según dijo, cerca de 840 municipios ya lo incluyen, entre ellos Soacha, Chía y Cajicá.

El ICA bajará para 275 actividades y subirá para 169

La reforma reorganiza las tarifas del impuesto de Industria y Comercio. El Distrito informó que 275 actividades económicas tendrán reducciones, mientras que 169 enfrentarán aumentos.

Según la Administración, la modificación disminuirá el ICA para 83% de los comercios y 89% de las industrias de Bogotá. Restaurantes, hoteles, bares, editoriales, cooperativas financieras y fondos de empleados figuran entre las actividades con tarifas más bajas.

El sector financiero tendrá una modificación escalonada: pasará de 14 por 1.000 a 20 por 1.000 en 2027. Luego, la tarifa será de 19 por 1.000 en 2028 y quedará en 18 por 1.000 desde 2029.

El comercio de vehículos tendrá una diferenciación según la tecnología de cada automóvil. Los eléctricos pagarán 8 por 1.000, los híbridos 10 por 1.000 y los demás vehículos 11 por 1.000.

La comercialización de alcohol y tabaco tendrá una tarifa de 19 por 1.000. Ese cambio no alcanza a las actividades correspondientes a bares y restaurantes.

El Acuerdo elimina también el impuesto de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos y el impuesto de Publicidad Exterior Visual. A la vez, modifica la retención de ICA para determinados pagos efectuados con tarjetas débito y crédito.

La Administración prevé incentivos tributarios para inversiones nuevas en sectores definidos como estratégicos para Bogotá. Los proyectos podrán recibir descuentos o exenciones de ICA durante períodos determinados, de acuerdo con la inversión y los empleos que generen.

Galán defendió que el conjunto de medidas fortalecerá las finanzas de la capital. “Creo que va a permitirnos, sobre todo, sostenibilidad fiscal a Bogotá para que la ciudad no se estanque y siga avanzando en grandes inversiones”, concluyó.

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