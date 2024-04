Policía de Bogotá captura en flagrancia a delincuentes mientras recibían una importante suma de dinero por extorsión

Delincuentes se hacían pasar por integrantes del 'Tren de Aragua' para extorsionar a comerciantes - crédito Policía

En una operación decisiva contra la extorsión en Bogotá, las autoridades detuvieron a dos ciudadanos extranjeros acusados de este delito bajo la falsa identidad de miembros del ‘Tren de Aragua’, un conocido grupo de crimen organizado.

La Policía Metropolitana de Bogotá efectuó las capturas en el sector de María Paz, en la localidad de Kennedy, cuando los sospechosos recibían una suma de 25 millones de pesos de una de sus víctimas, un dueño de un establecimiento comercial, que denunció las amenazas que había recibido y las demandas económicas a las que estaba siendo sometido.

El éxito de esta operación, denominada ‘Operación Atenea’, es el resultado de las persistentes labores de investigación dirigidas por el Gaula de la Policía Metropolitana, dedicadas a prevenir delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en la capital.

El Comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Mayor Mauricio Figueroa Argüelles, explicó que “se logra la captura de dos sujetos de nacionalidad extranjera quienes a un comerciante de la localidad de Kennedy le venían exigiendo una cuantía que pasaba los 30 millones de pesos a través de panfletos intimidatorios y físicos, como por mensajes de WhatsApp”.

Las autoridades explicaron que gracias a la denuncia del comerciantes se llevó a cabo la operación - crédito Policía

El oficial agregó que “gracias a la valentía de esta persona quien se acerca a las instalaciones del Gaula y pone en conocimiento este hecho se logra este importante resultado”. Esto permitió a las autoridades actuar en tiempo récord contra las actividades extorsivas que amenazaban no solo la integridad del comerciante sino también la de sus empleados y familiares.

Los detenidos, quienes han sido identificados únicamente por los alias Jean y Antony, que ejercían roles específicos dentro de su operativo de extorsión. Jean estaba encargado de recolectar información personal del comerciante, incluyendo números telefónicos y fotografías, mientras que Antony utilizaba estos datos para contactar a la víctima, empleando mensajes de texto y panfletos amenazantes para exigir pagos económicos bajo la amenaza de violencia.

Una vez capturados en un área de difícil acceso en la localidad de Bosa, los individuos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, un juez de la República dictó medida de aseguramiento intramural por el delito de extorsión.

Los delincuentes fueronn capturado cuando estaban recibiendo una cantidad grande de dinero - crédito Policía

Pruebas contundentes

Entre el material probatorio que brindó el comerciante se conoció dos audios amenazantes, uno de ellos contenía: “Si está muy cagado o tiene mucho miedo y de que le vayan a hacer daño, entonces bueno, usted quiere deposite el dinero y no se ve cara a cara con nosotros porque si te has asustado entiende nosotros no nos importa familia, no nos importa nada. Nosotros andamos en esta vida, si nos mataron nos mataron si vamos preso, estamos, no nos importa nadie y como verlo, repito, usted aquí es un monigote más, porque usted no vale nada, aquí, aquí la que en verdad importa su mujer entiende la seguridad de ella que ella es la del dinero, no usted”.

Además, la víctima entregó a las autoridades un panfleto escrito. “La paz y la tranquilidad de su familia y su negocio no tiene precio. Esperamos que colaboren porque de lo contrario lo próximo ya no será un panfleto ni menos de WhatsApp. Atentaremos contra ustedes y su familia, haremos cerrar sus negocios, no se pasen de listos. Tiene una hora para comunuicarse con nosotros”, se lee en el documento.

Las autoridades conocieron material de la víctima que recibió las amenazas de extorsión - crédito Policía

Otra captura

En otra captura similar, tres personas, dos de nacionalidad extranjera y una colombiana, fueron detenidas por unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y la Fiscalía General de la Nación, quienes gracias a su trabajo en conjunto dieron con estos delincuentes que tendrán que responder por el delito de extorsión.

Al cabecilla de esta organización, identificado como alias Brayan, se le hallaron un total de treinta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como daño en bien ajeno, abuso de confianza, hurto calificado, falsedad en documento público, estafa, emisión y transferencia ilegal, acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Mientras que a la pareja sentimental de Brayan, alias la Negra, le hallaron dos anotaciones por los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad. El tercero de los malhechores fue reseñado como alias Mechas.