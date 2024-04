Jim Velásquez se cansó de las críticas a su matrimonio con Alina Lozano y se comparó con Marc Anthony

Jim Velásquez respondió las críticas usando el ejemplo de la relación de Marc Anthony y Nadia Ferreira -crédito @jimvelasquezoficial - @marcanthony/ Instagram

La noticia que el salsero Marc Anthony tuvo un bebé en junio de 2023 con su esposa Nadia Ferreira, 30 años menor que él, generó mensajes positivos para la pareja. El cantante y la exreina, pese a su diferencia de edad, decidieron tener un hijo, él a los 55 años y ella, a los 24 años.

Jim Velásquez género controversia en las redes sociales después de que utilizó como ejemplo la relación del artista y la modelo para responder las criticas acerca de su relación con Alina Lozano. El influencer usó la historia de Marc y su esposa para hacer frente a los comentarios negativos sobre su propio deseo de convertirse en padre junto a la actriz, a pesar de las diferencias de edad y las preocupaciones sobre la salud y el futuro.

“Marc Anthony acabó de tener un hijo con su novia 30 años menor que él y la verdad yo sí tengo que quitarme el sombrero de Marc Anthony porque, a pesar de sus 55 años, sigue soñando con ser padre, quiere ser un hombre activo, quiere seguir trabajando, quiere criar, quiere tener una familia y nada que decir de la novia joven que teniendo el riesgo de que él se vaya muy pronto y la deje toda la vida criando al hijo sola, sigue también creyendo en el amor. Necesitamos más parejas como la de Marc Anthony y su novia joven”, señaló el creador de contenido en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aplaude la decisión del artista y la modelo de no dejarse intimidar por los riesgos y las críticas.

En su video, Velásquez también hizo mención específica a su relación, haciendo una comparación entre las parejas que tienen diferencia de edad y que tienen el deseo de convertirse en padres. “Por otro lado tenemos a Alina Lozano con su noviecito joven Jim Velázquez que quieren ser padres y yo tengo que hablar de esto”, expresó el joven de 24 años.

En un tono jocoso, Jim Velásquez citó los comentarios que recibe a diario por su anhelo de convertirse en padre junto a su esposa: “Esa mujer se puede morir en el parto no la podemos dejar, ella no va a ser la mamá de ese niño va a ser la abuela del bebé y ese muchachito con 20 años ¿cómo va a crear un hijo? ¿Qué ejemplo le dan a este mundo? Tenemos que evitar a toda costa que ellos sean padres, no podemos permitir esa catástrofe”.

Los usuarios reaccionaron al video del joven con apoyo hacia Velásquez y Lozano, instándolos a proseguir con sus planes de formar una familia y a ignorar los comentarios negativos. “Jim espectacular tu mensaje te felicito 🙌”; “Bienvenido Jimsito👶🏻🫶🏻Dios les permita ser padres”; “Buen mensaje Jim👏”; “Intenten las veces que desean bendiciones”.

Mientras que los detractores continuaron con las críticas: “Como la de Marc Anthony, no como la de ustedes con tanta irresponsabilidad. No es lo mismo que el hombre aporte para engendrar a esa edad que la mujer sirva para procrear a esa edad de Alina, es un riesgo súper irresponsable”; “Pana no compare a su abuela con la mujer de un cantante”; “Jhonny Rivera también tiene novia 30 años menor y no ha pasado nada”.

El influencer junto con Alina Lozano se encuentran enfrentando a comentarios que critican su relación debido a la edad de Lozano, 54 años, y la posibilidad de enfrentar complicaciones en un futuro embarazo. Sin embargo, ambos se mantienen firmes en su deseo de tener un hijo, enfocándose en el apoyo de expertos y desoyendo las críticas negativas.

“Estamos buscando médicos. Ya empezó ella a hacerse los exámenes para saber cómo está su cuerpo, cómo está su producción ovárica y demás, pero digamos que es un proceso largo y también lo queremos hacer bien”, expresó Jim en una entrevista con el programa Lo sé todo.