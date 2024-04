Culotauro se desahogó tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto dijo

El comediante aseguró que sus risas le podrían abrir la puerta para otros proyectos - crédito @rechismes/Instagram

La salida de Camilo Díaz, mejor conocido como Culotauro, de La casa de los famosos Colombia dejó varios sinsabores en la competencia. Figuras como Alfredo Redes y Diana Ángel lamentaron la partida del comediante que, con sus risas, logró calmar los ánimos en varias ocasiones y alegrarle los corazones a algunos de sus compañeros.

Habiendo recuperado su celular, Culotauro decidió compartir un video en su cuenta de Instagram en el que entregó varias reacciones tras su salida. Inicialmente, agradeció el apoyo que recibió no sin antes hacer énfasis en que “los chistes nos darán todo”, haciendo referencia a la unidad que tenía con su compañero Alfredo Redes, con quien protagonizaba el espacio Los Panas.

La elección de equipos por ‘Culotauro’ causa revuelo en ‘La Casa de los Famosos’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Posteriormente, señaló que ha recibido cientos de mensajes en sus redes sociales en los que preguntan por cómo se siente tras abandonar la casa estudio y volver a la realidad. Allí, recalcó que nadie en el juego es bueno ni malo, simplemente es la misma competencia la que va mostrando lo que hay en el interior de cada participante: “El juego mismo lo lleva a conocer a uno lugares de aquí adentro que a veces uno no reconoce en la realidad […] Es un buen programa, está divertido, claramente no quería salir, no pensaba que iba a pasar y gracias”.

Adicionalmente, agregó una pequeña reseña en el video, después de pedir a sus seguidores que no dejaran de ver el reality, ya que vienen cosas que nadie se esperaba. Por ejemplo, el 1 de abril con el ingreso de nuevos participantes y la inminente salida de dos participantes el próximo domingo 7 de abril.

“No dormí nada… Pero me siento orgulloso de lo que hice y si mis chistes me hicieron salir, en algún otro lugar me harán entrar”, concluyó el recién eliminado de La casa de los famosos Colombia.

‘Culotauro’ se sinceró con sus compañeros al revelar que lo molestaban cuando era pequeño por su problema en la piel y su condición física - crédito @culotauro/ Instagram

Las reacciones de los seguidores del reality no tardaron en aparecer, por lo que salieron a relucir algunas críticas por su comportamiento durante la competencia: “Ese hombre es superegocéntrico, excelente que ya esté afuera”; “ahora si me darán ganas de ver la competencia, este man está mal mentalmente”; “en lo personal me encanta su humor”; “agrandado, falta de humildad y los chistes no solamente es burlarse de los demás”, entre otros.

En medio de la conversación que el humorista sostuvo con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez en el aftershow de ViX, Díaz aseguró que el gran vencedor del reality debería ser Ornella Sierra o Karen Sevillano, pues han sido las más centradas en llegar a la final de la competencia.

Quién es Culotauro

Culotauro forma parte de una nueva generación de comediantes y ha trabajado con varios de los más reconocidos - crédito @culotauro/Instagram

Camilo Díaz, más conocido por su apodo Culotauro, es uno de los representantes de una nueva generación de la comedia colombiana que apuesta por el stand up comedy como principal vía de expresión —tal y como ya hicieron en su día Gonzalo Valderrama o Ricardo Quevedo—. En su caso particular, le suma a esa fascinación con el humor negro y las rutinas que apelan por igual al ingenio sin pensar en la incomodidad de otros, una notable capacidad actoral.

Aunque en su adolescencia fue carnicero, la comedía lo terminó jalando. Es así como a la par que daba sus primeros pasos en los open mic de Bogotá, Culotauro alcanzó reconocimiento inicialmente por sus apariciones en la serie web de comedia Con ánimo de ofender. Desde su primera participación, sacó a relucir sus habilidades y no tardó en convertirse en un miembro recurrente del elenco, así como en uno de los más queridos por los seguidores de la serie.