Anuncian evento musical de Star Wars en Bogotá: conozca la fecha

El 25 de mayo de 1977 se estrenaría en Estados Unidos una película que cuatro décadas después formaría parte de una de la franquicia más querida por los amantes de la ciencia ficción y de las aventuras de una galaxia no tan lejana: Star Wars Star - Episodio IV - Una nueva esperanza.

Y es que las Guerras de las Galaxias (su traducción en español) ha permitido que, en 40 años, los espectadores resignificaran el concepto de las películas espaciales, al tan punto que a la fecha es todo un icono de la cultura pop. Lo anterior ha permitido que las personas no solo consuman lo creado por George Lucas y Disney, sino que ha permitido que los fans creen sus propias historias, aumentado la narrativa de este concepto cinematográfico.

Sin embargo, la creación de nuevas películas, series y comics (canónicos y no), no son los únicos conceptos e ideas que han expandido la idea original, y es que algo que diferencia por mucho los productos de Star Wars es su parte sonora. La fotografía de las Guerras de la Galaxias ha estado acompañada de la destreza y el talento del compositor, director de orquesta y pianista estadounidense, John Towner Williams.

De ahí que la magia de Star Wars no s. En 2017 saldría a la escena musical una agrupación tributo a la saga galáctica, que ese mismo año lanzaría su primer trabajo discográfico homónimo: Galactic Empire. Banda que aterrizará en Colombia el lunes 24 de junio.

La cita será en el Auditorio Gimnasio Moderno, de Bogotá, a partir de las 8:00 p. m., que hace parte de su gira Latin America 2024. El evento es apto para todas las edades y la boletería se podrá adquirir en eticket.co.

Más sobre <i>Galactic Empire</i>

De acuerdo con la cuenta X de @PogotaConcerts, Galactic Empire es una agrupación de Metal que está inspirada en la música que hizo famoso cada uno de los pasajes narrativos de Star Wars. Además, es su primer álbum incluyó en su formación a los músicos y productores Carson Slovak y Grant McFarland.

Cuentan los que saben de música, que después de lograr popularidad en las redes sociales y alcanzar la financiación vía Kickstarter, lograron sacar su primer trabajo discográfico, en los que resaltan singles como:

Main Theme

Imperial March

Duel Of The Fates

The Force Theme

The Asteroid Field

Battle Of The Heroes

Cantina Band

Ben´s Death: Tie Fighter Attack

Across The Star

The Forest Battle

The Throne Room: End Title

Otros conciertos de rock y metal en Bogotá

Bogotá es un escenario musical que cada día toma mayor fuerza, gracias a su multiplicidad de gustos musicales y público para esas apuestas. Es por eso que el segundo trimestre de 2024 está recargado de agrupaciones de alto prestigio de la escena rockera y metalera.

Las noches del 21 y 22 de abril, el Movistar Arena será el epicentro para el recuentro entre el público metalero y uno de los cuatro grandes del Thrash Metal: Megadeth. La banda de Dave Mustaine, llega a Colombia para deleitar al público con clásicos como lo son: Symphony Of Destruction, Sweating Bullets, Holy Wars... The Punishment Due, Angry Again. Para adquirir la boletería puede hacerlo a través de tuboleta.com.

A esta lista de grandes exponentes del Metal se suma la presentación, por individual, de Hammerfall, el 20 de abril en Auditorio Mayor CUN; Rhapsody on fire, 7 de mayo en el Astor Plaza; y la banda alemana Accept, el 9 de mayo en el Astor Plaza.

Finalmente, estas son otras agrupaciones confirmadas por la cuenta Pogo Concerts, que se estarán presentando en suelo colombiano en abril de 2024: