Colombia Sub-18 de béisbol no irá al Panamericano por falta de recursos; un congresista cuestionó el presupuesto deportivo frente al de la JEP

El beisbol también sufre por la falta de presupuesto para el deporte en Colombia - crédito Federación Colombiana de Beisbol

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La Selección Colombia de Béisbol Sub-18 no participará en el Campeonato Panamericano previsto entre el 22 de octubre y el 29 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana, por la falta de recursos asignados en el presupuesto en las vigencias de 2025, señaló la Federación Colombiana de Béisbol (FCB) mediante un comunicado.

La FCB explicó que la insuficiencia presupuestal ha afectado varios programas deportivos y la participación internacional de sus selecciones nacionales. La entidad también gestionó recursos adicionales ante el actual Gobierno nacional, pero no logró concretarlos porque el gasto público fue reorientado hacia la emergencia por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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La Federación presentó sus disculpas a WBSC Américas Béisbol y al Comité Organizador del campeonato por los inconvenientes derivados de la ausencia. También informó que continuará buscando alternativas financieras para sostener el calendario de las demás categorías representativas.

Este fue el comunicado con el anuncio de la ausencia de Colombia en el Panamericano Sub-18 - crédito Federación Colombiana de Beisbol

La ausencia dejará a los jóvenes deportistas sin la posibilidad de disputar partidos internacionales y de mostrarse ante buscatalentos de Grandes Ligas. La Federación señaló que este tipo de competencias contribuye a su crecimiento, desarrollo y proyección deportiva.

Más dinero para el deporte, menos para la JEP

El representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo advirtió durante la discusión del Presupuesto General de la Nación que el Ministerio del Deporte afronta una insuficiencia financiera que puede afectar la formación de jóvenes, la infraestructura y la presencia de atletas colombianos en competencias internacionales.

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El deterioro de escenarios deportivos forma parte de esa preocupación. Salcedo citó el caso del velódromo Alcides Nieto Patiño, en Cali, afectado después de un terremoto y utilizado para competencias internacionales, cuya situación comprometería la preparación de deportistas y la organización de eventos.

El representante Víctor Manuel Salcedo pidió más dinero para el deporte en el presupuesto general de la nación - crédito Prensa Víctor Salcedo

La discusión se centró en la distancia entre los recursos previstos para el deporte y los solicitados por la Jurisdicción Especial para la Paz. El congresista resumió su posición sobre las partidas solicitadas: “La JEP está pidiendo 947.000 millones y hoy el presupuesto del deporte en Colombia son 297.000 millones. Yo creo que ahí tenemos que revisar el presupuesto”, citado por La FM.

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La ponencia presentada ante las comisiones económicas contempla una adición de $ 99.000 millones para el Ministerio del Deporte. Sin embargo, el representante afirmó que la cartera todavía necesitaría $ 220.000 millones para cubrir sus requerimientos.

Salcedo recordó que presentó junto con Juan Carlos Garcés y otros legisladores una proposición para sumar $ 300.000 millones al presupuesto deportivo, pero indicó que el Gobierno negó la iniciativa. A su juicio, ese rechazo tendrá consecuencias sobre programas de educación física, infraestructura y competencias fuera del país: “Con 300.000 millones de pesos, el deporte colombiano está condenado a que no haya actividades de desarrollo de los jóvenes colombianos. Se pone en riesgo no solamente la participación internacional, sino programas de educación física y ni hablar de la infraestructura deportiva”.

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El representante pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que entregue informes sobre la ejecución de sus recursos antes de advertir una posible “asfixia económica”. También cuestionó gastos que, según consideró, podrían postergarse ante el déficit fiscal: “En lugar de hablar de asfixia económica, es que se apriete el cinturón”, señaló. Entre las partidas mencionadas figuran viáticos, tiquetes aéreos, transformación digital y actividades de bienestar, como cursos de cocina y caminatas ecológicas.

La falta de infraestructura también afecta disciplinas con resultados internacionales. Colombia no dispone de una pista de BMX freestyle plenamente disponible, pese al cuarto lugar olímpico alcanzado por Queensaray Villegas, según expuso el congresista.

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El equipo sub-18 de beisbol de Colombia quedó con las maletas hechas por falta de presupuesto para el viaje a República Dominicana - crédito Federación Colombiana de Beisbol

La primera infraestructura de ese tipo está en construcción en Buga. Salcedo respaldó la creación de incentivos tributarios para atraer inversión privada, aunque afirmó que esa alternativa no reemplaza la responsabilidad estatal en deportes como la halterofilia y el BMX.