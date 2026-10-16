Gobierno amplía subsidios de agua, alcantarillado y aseo para damnificados por el terremoto

Terremoto en Colombia 2026 - crédito suministrada a Infobae

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El Gobierno Nacional reglamentó un subsidio excepcional para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo dirigido a hogares afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre.

La medida está orientada a usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 que hayan sido reconocidos como damnificados y que estén incluidos en el Registro Único de Damnificados, RUD.

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Según explicó Caracol Radio, el beneficio será temporal y se aplicará como un porcentaje adicional sobre el cargo fijo y el consumo básico o de subsistencia en los servicios de acueducto y alcantarillado, así como sobre el subsidio correspondiente al servicio de aseo.

El alivio no será automático para toda la población, ya que dependerá de que los usuarios cumplan las condiciones establecidas y de que los inmuebles registrados tengan las características técnicas requeridas.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsidio puede cubrir hasta seis facturas

El Decreto 1493 establece que la suma del subsidio ordinario y el excepcional no podrá superar el 100 % de la base de facturación correspondiente al periodo.

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Además, el beneficio no se aplicará sobre consumos complementarios, obligaciones vencidas de periodos anteriores, intereses, sanciones o acuerdos de financiación que se encuentren en mora.

La duración máxima será de seis facturas mensuales continuas o tres facturas cuando el servicio se facture de manera bimestral.

La norma también contempla los casos en que las familias damnificadas deban trasladarse temporal o definitivamente a otro inmueble.

En esos escenarios, los beneficiarios podrán conservar el subsidio en la vivienda de destino. Si ese inmueble pertenece a un estrato distinto de 1, 2 o 3, se mantendrá el tratamiento tarifario correspondiente al inmueble de origen.

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Otro de los alivios incluidos aplica para viviendas que hayan quedado destruidas o inhabitables.

En esos casos, las familias no deberán pagar por servicios que no estén recibiendo mientras se mantenga esa condición.

El Gobierno también podrá financiar o apoyar la reparación y reconstrucción de conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado afectadas por el desastre.

FOTO DE ARCHIVO: Imagen tomada desde un dron de un barrio con edificios destruidos tras un terremoto en Pereira (Colombia), el 17 de agosto 2026. REUTERS/Juan Felipe León

Fondo Milagro prevé $624.000 millones para primera fase

La administración también puso en marcha el Fondo Milagro, creado para apoyar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto.

De acuerdo con su gerente, Jaime Andrés Uribe, el primer giro será de $624.000 millones, provenientes de un crédito con el Banco Mundial.

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Esos recursos serán destinados inicialmente a demoliciones, diagnósticos para mejoramiento de vivienda, intervenciones en vivienda e infraestructura física y a establecer criterios unificados de diagnóstico y mejoramiento.

La estrategia contempla además una fase 2, enfocada en la construcción de viviendas industrializadas mediante concursos administrativos y en acuerdos con el sector privado para que viviendas ya construidas puedan convertirse en soluciones habitacionales.

Esta etapa también incluiría subsidios de arrendamiento y cobertura de servicios públicos para hogares de estratos 1, 2 y 3.

La fase 3 proyecta la construcción de cerca de 20.000 viviendas nuevas en un plazo de entre dos y tres años.

Para ello, el Gobierno prevé trabajar con entidades territoriales en la identificación de lotes y terrenos aptos para los nuevos proyectos habitacionales.

Con el Decreto 1493, el Ejecutivo busca reducir temporalmente la carga de los servicios públicos para los hogares más afectados por el terremoto y complementar esa ayuda con medidas de reconstrucción y vivienda.

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