Colombia

SAE alerta por estafas con supuestas ventas de bienes, trámites y citas con directivos a cambio de dinero

La entidad advirtió que personas estarían haciéndose pasar por funcionarios o intermediarios para ofrecer inmuebles, supuestas donaciones y acceso a directivos mediante pagos

Sede de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados al crimen y que deberá presentar un plan de mejoramiento tras los hallazgos de la Contraloría - crédito Procuraduría
Sede de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados al crimen y que deberá presentar un plan de mejoramiento tras los hallazgos de la Contraloría - crédito Procuraduría
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) lanzó una alerta por una modalidad de estafa en la que personas estarían haciéndose pasar por funcionarios, contratistas o intermediarios para ofrecer bienes, trámites y supuestas citas con directivos de la entidad a cambio de dinero.

Según informó El Tiempo, la advertencia busca evitar que ciudadanos entreguen recursos, documentos o información personal a terceros que prometan agilizar procedimientos o facilitar el acceso a propiedades administradas por la SAE.

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La entidad recordó que administra, vende, subasta y arrienda bienes que estuvieron vinculados a organizaciones criminales o que hacen parte de procesos de extinción de dominio, por lo que cualquier negociación debe hacerse exclusivamente a través de los canales oficiales.

Entre las prácticas detectadas está el ofrecimiento de predios para ocupaciones irregulares, con el argumento de que las personas podrían acceder posteriormente a esos inmuebles.

La SAE advirtió que este tipo de promesas no cuentan con autorización institucional y pueden ser utilizadas para obtener dinero de manera fraudulenta.

- crédito Sociedad de Activos Especiales/Facebook
- crédito Sociedad de Activos Especiales/Facebook

También ofrecen supuestas donaciones y ventas de inmuebles

Otra de las modalidades identificadas consiste en ofrecer presuntas donaciones del Gobierno Nacional.

De acuerdo con la alerta, los estafadores pueden asegurar que tienen contactos dentro de entidades públicas o capacidad para gestionar la entrega de propiedades u otros beneficios estatales.

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También se han conocido ofertas de venta y arrendamiento de inmuebles administrados por la SAE sin que exista autorización para adelantar esas operaciones.

Por esa razón, la entidad recomendó verificar directamente cualquier propuesta antes de entregar dinero, firmar documentos o suministrar información personal.

Uno de los riesgos identificados está en que los responsables de estas maniobras pueden utilizar el nombre de la SAE y la existencia real de propiedades administradas por la entidad para darle apariencia de legalidad a los ofrecimientos.

La recomendación es comprobar siempre que los procesos estén publicados o respaldados por los canales institucionales.

SAE - Sociedad de Activos Especiales
La SAE no utiliza intermediarios para temas de contratación - crédito SAE

Alertan por personas que cobran por conseguir citas con directivos

La entidad también recibió información sobre personas que estarían ofreciendo a ciudadanos citas con la presidenta de la SAE, Diana Patricia Bravo Vélez, o con otros directivos, asegurando que son funcionarios o que tienen contactos dentro de la institución.

La presidenta de la entidad recalcó que todos los trámites y servicios de la SAE son gratuitos y no requieren intermediarios.

Ninguna persona debe cobrarle por realizar un trámite ante la SAE ni prometerle que, a cambio de dinero, podrá agilizar un proceso o facilitar el acceso a bienes muebles o inmuebles administrados por la entidad”, señaló Bravo.

La funcionaria pidió a los ciudadanos no realizar pagos ante este tipo de ofrecimientos y denunciar cualquier situación irregular.

Si alguien le hace este tipo de ofrecimientos, no entregue dinero y denúncielo a través de nuestros canales oficiales”, agregó.

La SAE también recomendó evitar compartir documentos, datos personales o información financiera con personas cuya identidad no haya sido verificada.

En caso de recibir mensajes, llamadas o propuestas sospechosas, la entidad aconsejó acudir directamente a sus canales de atención.

En Bogotá, la sede principal está ubicada en el Centro Comercial San Martín, local 107, y dispone de la línea telefónica 743 1444.

En Medellín, la atención se presta en la carrera 43A n.º 14-27, oficina 901, con la línea 604 0132.

La entidad insistió en que cualquier proceso relacionado con bienes bajo su administración debe ser confirmado oficialmente y reiteró que ningún ciudadano necesita pagar a intermediarios para acceder a trámites, reuniones o procesos de venta y arrendamiento.

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