Mon Laferte y otros artistas internacionales reaccionaron a sus shows en Rock al Parque 2026: así se pronunciaron en redes sociales

La cantante chilena Mon Laferte reunió a 290 mil personas en el escenario principal de Rock Al Parque 2026, la mayor convocatoria individual registrada en el evento - crédito Colprensa

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Bogotá cerró la edición número 30 de Rock al Parque con una cifra histórica: de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, más de 500.000 personas pasaron por el Parque Metropolitano Simón Bolívar durante las tres jornadas del festival, celebradas los días 10, 11 y 12 de octubre.

Esta cifra le convierte en la edición más concurrida de su historia, algo acorde con la implementación de un cuarto escenario, hecho inédito hasta ahora. No obstante, esto no estuvo exento de dificultades logísticas que pusieron en jaque la organización del evento, especialmente el día domingo 11, cuando la cantidad de asistentes al Simón Bolívar derivó en que decenas de personas fuesen evacuadas y atendidas por la asfixia. Infobae Colombia incluso recogió el momento en que una de las barreras del escenario Plaza cedió ante la presión de miles de personas.

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El personal de logística y seguridad tuvo que sostener una de las vallas de contención metálica ubicada frente al escenario principal, pues la estructura cedió ante la aglomeración de asistentes congregados en la zona delantera del evento - crédito Infobae Colombia

Pese a lo anterior, buena parte de los artistas internacionales se expresaron en redes sociales, sorprendidos por tocar ante un público tan numeroso, en el contexto de un festival gratuito.

Uno de los casos más sonados fue el de la cantante chilena Mon Laferte, que reunió la mayor convocatoria individual del festival, y lo celebró con un extenso mensaje en redes sociales.

“¡290 mil personas! ¡Gracias, Colombia, te quiero tanto! Siempre me recibes con un amor inmenso. No tengo palabras para describir lo que sentí aquella noche”, escribió Laferte en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía en blanco y negro de su presentación, con el porro que encendió en medio de su presentación.

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La artista extendió además una felicitación a la organización del festival por sus tres décadas de trayectoria. “Felicidades a Rock al Parque por estos 30 años de historia; hoy, más que nunca, necesitamos el espíritu del rock, la rebeldía, la libertad de expresión, la diversidad y el derecho a ser quienes queramos ser, sin pedir permiso. Te amo”, agregó.

Mon Laferte revindicó la existencia de Rock Al Parque a través de sus redes sociales - crédito @monlaferte/Instagram

El domingo marcó el pico de asistencia del festival

La agrupación chilena de reggae Gondwana agradeció la respuesta del público tras su concierto en el escenario bogotano - crédito @gondwanachile/Instagram

La segunda jornada, celebrada el domingo 11 de octubre, en la que se presentó Laferte, registró un total de 290.020 personas, según el balance entregado por la organización, y se convirtió en la más concurrida de las tres fechas del festival. Ese mismo día se presentaron Gondwana, la banda chilena de reggae junto a Quique Neira en la voz; los mexicanos Porter y los argentinos Bandalos Chinos.

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Gondwana publicó un mensaje de agradecimiento acompañado de un video del público. “Bogotá, gracias por ser parte de esta historia. Hermosos los momentos que compartimos en Rock al Parque. Una jornada llena de música, reggae y esa conexión que hace que cada encuentro con ustedes sea único. ¡Nos vemos pronto!”, escribió la banda en su cuenta oficial.

Porter agradeció la recepción del público colombiano con un mensaje que calificó la experiencia como un “ritual”. “Colombia, gracias por recibirnos con tanto corazón en el Rock al Parque. Nos llevamos la energía de cada canción, sus voces y una noche que se queda con nosotros. Gracias por hacer de este encuentro un ritual inolvidable. Hasta la próxima”, publicó el grupo.

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El grupo mexicano Porter agradeció la recepción del público colombiano en sus redes sociales - crédito @porteroficial/Instagram

Bandalos Chinos compartió una imagen de su presentación ante el público reunido frente al escenario principal, con las luces de sus teléfonos encendidas. “¡Qué preciosura, Bogotá!”, escribió la banda en su cuenta de Instagram, sobre la que fue reconocida como una de las presentaciones más destacadas de esta edición.

Desorden Público, por su parte, publicó un resumen de su participación en el festival y destacó la relación construida a lo largo de los años con la organización. “Les compartimos un resumen de nuestra participación en los 30 años de Rock al Parque 2026. Cuarta vez que tenemos el privilegio de ser invitados a este increíble festival; solo podemos dar gracias a todos los desordenados en Colombia por acompañarnos y a la curaduría de Rock al Parque por siempre tenernos presentes”, escribió la banda en su cuenta de Instagram. “Agradecemos también a todos nuestros amigos y colaboradores en Bogotá, son lo máximo”, agregó el grupo.

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Otras reacciones

El grupo finlandés Apocalyptica cerró la programación del escenario principal durante la jornada del sábado 10 de octubre - crédito @apocalypticaofficial/Instagram

Los otros dos días de Rock al Parque concentraron otros artistas internacionales que tampoco ocultaron su sorpresa por la calidez con la que fueron recibidos.

El sábado 10, el escenario principal lo cerró Apocalyptica, el cuarteto finlandés de cello metal, y su integrante Perttu Kivilaakso celebró el concierto en redes sociales con una referencia a Master of Puppets, una de las canciones del repertorio de la banda centrado en interpretar los clásicos de Metallica.

“¡Bogotá, los saludo! Qué show tan increíble. Y otro video espectacular con dron de @tkfdron. Creo que voy a necesitar tener a este buen hombre con su lindo dron siguiéndome a todos lados de ahora en adelante”, escribió el músico.

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Los británicos Editors, por su parte, compartieron un fragmento de video de su presentación con una reflexión más lírica en la que dejaron cuenta de su experiencia en la capital, en la que se alojaron varios días y participaron de una serie de actividades acompañados de la Secretaría de Turismo.

“Hermosa Colombia. Se pone pesado en cada camino, pero todavía hay una luna, y yo sigo siendo tu sombra”, publicó el grupo, otro de los más aclamados del fin de semana.

La banda británica Editors fue una de las más celebradas durante su presentación en el último día de Rock Al Parque 2026 - crédito @editorsofficial/Instagram

La banda chilena Los Bunkers fue la encargada de cerrar el festival ese lunes, ante más de 50 mil personas en el segundo escenario, y no ocultó su felicidad por volver a la ciudad, a seis meses de su paso por el Teatro Royal Center.

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“Amigas y amigos, estamos felices por el honor de ser los encargados de cerrar los 30 años de Rock al Parque en una noche inolvidable. Volver a encontrarnos con Bogotá y compartir nuestra música junto a más de 50 mil personas es un hito que nos llena de felicidad. Gracias por ser parte de este reencuentro”, escribió la banda en su cuenta de Instagram.

La banda chilena Los Bunkers asumió el show de cierre del festival el lunes en el segundo escenario, ante un público que superó los 50 mil espectadores - crédito @losbunkersoficial/Instagram

El también cantante chileno Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros, también se refirió a la convocatoria del público bogotano en una publicación que incluyó una vista aérea del escenario repleto. “¿Cincuenta mil? ¿Ochenta mil? ¿Cien mil? Increíble el público de Bogotá”, escribió en su cuenta de Instagram.

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Por otra parte, la banda española Alcalá Norte, que también se presentó durante el cierre del festival y realizó su debut en el país, compartió un mensaje extenso donde, más que referirse a Rock al Parque, se refirió al balance de su experiencia en Bogotá.

“Nos fuimos a Bogotá a tocar y no podían faltar unas pizzas de puta madre y unos porrazos en la habitación; en menos de un mes sale el disco, tenemos alguna cosa preparada, pongan la puta campanita y suscríbanse al canal”, escribió el grupo en su cuenta de Instagram, apelando a su estilo descomplicado para expresarse.

El grupo español Alcalá Norte realizó su debut en escenarios colombianos en la fecha final de Rock al Parque - crédito @alcala_norte/Instagram

“En los comentarios, un aplauso para nuestro técnico JAY-C, que se cogió un avión ayer para volver hoy para hacernos sonar de locos en esta maravillosa ciudad, en el hotel donde Guns N’ Roses destrozó la planta 18”, agregó la banda, que cerró el mensaje con una invitación a sus seguidores bogotanos. “Seguimos; si algún fansito de Bogotá tiene vídeos chulos, por favor, contacten con nosotros por DM. El segundo es mejor que el primero”.