Deportes

Jhon Jáder Durán se ponunció tras anotar un doblete con el Benfica: “Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí”

El delantero colombiano hizo dos goles ante el Celtic, por la Europa League 2026/27, uno fue de penal y el otro en acción de juego

Gol de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de Benfica ante Celtic, al 5’, por la Europa League - crédito ESPN
Guardar

Jhon Jáder Durán respondió con goles en su regreso a la formación titular del Benfica. El delantero colombiano marcó dos tantos en la victoria 4-1 frente al Celtic, por la segunda jornada de la Fase de la Liga de la Europa League 2026/27, disputada en el Estádio da Luz, el jueves 15 de octubre.

Después del partido, el atacante habló con Sport TV de su lugar en el equipo, de las críticas y de la ambición del plantel portugués en el torneo continental.

PUBLICIDAD

Durán abrió el marcador mediante un penal y, más tarde, convirtió el tercer gol del Benfica ante Celtic. Su doblete llegó luego de que el fin de semana anterior permaneciera entre los suplentes, una situación que, según explicó, asume con la intención de aportar cada vez que el cuerpo técnico lo considere necesario. El colombiano sostuvo que su prioridad es ayudar al equipo, incluso cuando no parte desde el inicio.

Doblete de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 3-0 de Benfica ante Celtic, al 36’, por la Europa League - crédito ESPN

El atacante reconoció que su competencia por un lugar en el once inicial está marcada por el rendimiento de Aleksandar Pavlidis. “Estoy aquí para ayudar a mi equipo. Todos saben que Pavlidis es titular indiscutible y se lo merece todo porque ha estado jugando muy bien”, afirmó Durán en diálogo con ese medio portugués. En ese sentido, el delantero explicó que su reciente llegada al Benfica también condiciona su proceso de adaptación y la cantidad de minutos que puede recibir.

PUBLICIDAD

Durán señaló que entiende el presente de Pavlidis y que buscará aprovechar cada oportunidad. El colombiano remarcó que acaba de incorporarse al grupo y que su objetivo es responder dentro del campo. “Acabo de llegar y, en los minutos que tenga, lo daré todo por mi equipo”, aseguró el futbolista tras marcar dos goles en el Estádio da Luz.

Jhon Jáder Durán se refirió a las críticas que recibió antes de anotar un doblete con Benfica ante Celtic - crédito Pedro Nunes/Reuters
Jhon Jáder Durán se refirió a las críticas que recibió antes de anotar un doblete con Benfica ante Celtic - crédito Pedro Nunes/Reuters

La respuesta a las críticas

El colombiano también fue consultado por las opiniones que genera su rendimiento. Durán admitió que convive con comentarios favorables y cuestionamientos, aunque aseguró que su respuesta busca estar en el campo de juego.

Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí. Así es la vida, cada quien tiene su opinión”, precisó en otra entrevista, según citó el diario AS Colombia. El delantero consideró que las valoraciones externas forman parte de la carrera de cualquier futbolista y señaló que prefiere concentrarse en el trabajo diario.

Durán explicó que no pretende detenerse en cada comentario. “Sigo trabajando, solo quiero ayudar al equipo”, señaló el atacante, después de anotar un doblete con el Benfica. Para el colombiano, el desafío consiste en mantener la preparación y aprovechar los minutos disponibles.

El delantero añadió que los goles son la forma en la que busca responder, aunque aclaró que su aporte no depende únicamente de marcar. “La gente siempre hablará, para bien o para mal. Siempre quiero responder con goles en el campo, pero si no puedo marcar, tengo que seguir trabajando para ayudar a mi equipo”, concluyó sobre este punto.

Camilo Durán y Jhon Jáder Durán, los delanteros colombianos, anotaron con sus equipos en la Europa League 2026/27 - crédito @celticfc/@slbenfica-Instagram
Camilo Durán y Jhon Jáder Durán, los delanteros colombianos, anotaron con sus equipos en la Europa League 2026/27 - crédito @celticfc/@slbenfica-Instagram

El objetivo de ganar la Europa League

Además de su situación personal, Durán se refirió a la meta de Benfica en la Europa League. El atacante afirmó que el equipo no afronta el torneo solo con la intención de participar, sino con la aspiración de pelear por el título.

Creo que todos queremos ganar esta competición. Si participamos, tenemos que jugar para ganar”, indicó el colombiano, según AS Colombia. Durán sostuvo que el plantel trabaja con ese propósito y que el camino exige mantener una progresión partido a partido, sin perder de vista el objetivo final.

El delantero explicó que la ambición debe estar acompañada por resultados y constancia. “Queremos ganar, trabajamos para ello y vamos paso a paso, haciendo todo lo necesario para mantenernos en la lucha”, añadió, según informó el medio citado. Su mensaje vinculó la victoria ante Celtic con una meta más amplia: mantenerse competitivo durante toda la Fase de la Liga.

Para Durán, el doblete no modifica el enfoque colectivo. Los dos goles le dieron protagonismo en el 4-1, pero el atacante insistió en que su función está ligada a contribuir con Benfica, tanto desde la titularidad como desde el banco de suplentes.

Temas Relacionados

Jhon Jáder DuránBenficaEuropa LeagueGolColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Libertad: hora y canal de televisión para ver el debut de la campeona colombiana en la Copa Libertadores Femenina

La tricampeona de la Liga Femenina empezará su camino en el torneo internacional en Ecuador, con el objetivo de ser protagonista y lograr el segundo trofeo en el certamen para el país

Deportivo Cali vs. Libertad: hora y canal de televisión para ver el debut de la campeona colombiana en la Copa Libertadores Femenina

Colombia Sub-18 de béisbol no irá al Panamericano por falta de recursos; un congresista cuestionó el presupuesto deportivo frente al de la JEP

La Federación Colombiana de Beisbol informó que el poco presupuesto para el deporte en 2026 y la falta de respuesta de la actual administración obligaron a tomar la decisión

Colombia Sub-18 de béisbol no irá al Panamericano por falta de recursos; un congresista cuestionó el presupuesto deportivo frente al de la JEP

Colombia se prepara para el Mundial de Gimnasia Artística 2026, con Ángel Barajas como principal carta: fechas del campeonato

Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Felipe Ramos completan la delegación nacional que representará al país en esta disciplina

Colombia se prepara para el Mundial de Gimnasia Artística 2026, con Ángel Barajas como principal carta: fechas del campeonato

Internacional de Bogotá clasificó a la semifinal de la Copa BetPlay 2026 y espera rival entre América de Cali y Barranquilla

El miércoles 21 de octubre, en un duelo programado para las 3:00 p. m. en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico, el equipo capitalino conocerá a quien enfrentará en la siguiente instancia

Internacional de Bogotá clasificó a la semifinal de la Copa BetPlay 2026 y espera rival entre América de Cali y Barranquilla

En video | Así motivó Franco Armani, capitán de Atlético Nacional, a James Rodríguez y sus compañeros antes de enfrentar al DIM

El partido lo terminó ganando el equipo verdolaga 3-2 y clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026, eliminando al Medellín

En video | Así motivó Franco Armani, capitán de Atlético Nacional, a James Rodríguez y sus compañeros antes de enfrentar al DIM
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte y otros artistas internacionales reaccionaron a sus shows en Rock al Parque 2026: así se pronunciaron en redes sociales

Mon Laferte y otros artistas internacionales reaccionaron a sus shows en Rock al Parque 2026: así se pronunciaron en redes sociales

La electrónica de Anyma y su espectáculo ‘ÆDEN’ se tomarán el parque Simón Bolívar de Bogotá en 2027: todo lo que debe saber

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que la actriz está en embarazo tras la dolorosa pérdida de sus hijas: “Nuestro milagro más bonito”

Pixies, banda legendaria del rock alternativo, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Aitana en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la “Superestrella” en el Movistar Arena de Bogotá

Deportes

Deportivo Cali vs. Libertad: hora y canal de televisión para ver el debut de la campeona colombiana en la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali vs. Libertad: hora y canal de televisión para ver el debut de la campeona colombiana en la Copa Libertadores Femenina

El senador Germán Rodríguez demandará por calumnia a tres congresistas del Pacto Histórico que lo llamaron “acosador” en una audiencia sobre aborto

Colombia Sub-18 de béisbol no irá al Panamericano por falta de recursos; un congresista cuestionó el presupuesto deportivo frente al de la JEP

Colombia se prepara para el Mundial de Gimnasia Artística 2026, con Ángel Barajas como principal carta: fechas del campeonato

Internacional de Bogotá clasificó a la semifinal de la Copa BetPlay 2026 y espera rival entre América de Cali y Barranquilla