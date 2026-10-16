Jhon Jáder Durán se ponunció tras anotar un doblete con el Benfica: “Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí”

Gol de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 1-0 de Benfica ante Celtic, al 5’, por la Europa League - crédito ESPN

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Jhon Jáder Durán respondió con goles en su regreso a la formación titular del Benfica. El delantero colombiano marcó dos tantos en la victoria 4-1 frente al Celtic, por la segunda jornada de la Fase de la Liga de la Europa League 2026/27, disputada en el Estádio da Luz, el jueves 15 de octubre.

Después del partido, el atacante habló con Sport TV de su lugar en el equipo, de las críticas y de la ambición del plantel portugués en el torneo continental.

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Durán abrió el marcador mediante un penal y, más tarde, convirtió el tercer gol del Benfica ante Celtic. Su doblete llegó luego de que el fin de semana anterior permaneciera entre los suplentes, una situación que, según explicó, asume con la intención de aportar cada vez que el cuerpo técnico lo considere necesario. El colombiano sostuvo que su prioridad es ayudar al equipo, incluso cuando no parte desde el inicio.

Doblete de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 3-0 de Benfica ante Celtic, al 36’, por la Europa League - crédito ESPN

El atacante reconoció que su competencia por un lugar en el once inicial está marcada por el rendimiento de Aleksandar Pavlidis. “Estoy aquí para ayudar a mi equipo. Todos saben que Pavlidis es titular indiscutible y se lo merece todo porque ha estado jugando muy bien”, afirmó Durán en diálogo con ese medio portugués. En ese sentido, el delantero explicó que su reciente llegada al Benfica también condiciona su proceso de adaptación y la cantidad de minutos que puede recibir.

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Durán señaló que entiende el presente de Pavlidis y que buscará aprovechar cada oportunidad. El colombiano remarcó que acaba de incorporarse al grupo y que su objetivo es responder dentro del campo. “Acabo de llegar y, en los minutos que tenga, lo daré todo por mi equipo”, aseguró el futbolista tras marcar dos goles en el Estádio da Luz.

Jhon Jáder Durán se refirió a las críticas que recibió antes de anotar un doblete con Benfica ante Celtic - crédito Pedro Nunes/Reuters

La respuesta a las críticas

El colombiano también fue consultado por las opiniones que genera su rendimiento. Durán admitió que convive con comentarios favorables y cuestionamientos, aunque aseguró que su respuesta busca estar en el campo de juego.

“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí. Así es la vida, cada quien tiene su opinión”, precisó en otra entrevista, según citó el diario AS Colombia. El delantero consideró que las valoraciones externas forman parte de la carrera de cualquier futbolista y señaló que prefiere concentrarse en el trabajo diario.

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Durán explicó que no pretende detenerse en cada comentario. “Sigo trabajando, solo quiero ayudar al equipo”, señaló el atacante, después de anotar un doblete con el Benfica. Para el colombiano, el desafío consiste en mantener la preparación y aprovechar los minutos disponibles.

El delantero añadió que los goles son la forma en la que busca responder, aunque aclaró que su aporte no depende únicamente de marcar. “La gente siempre hablará, para bien o para mal. Siempre quiero responder con goles en el campo, pero si no puedo marcar, tengo que seguir trabajando para ayudar a mi equipo”, concluyó sobre este punto.

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Camilo Durán y Jhon Jáder Durán, los delanteros colombianos, anotaron con sus equipos en la Europa League 2026/27 - crédito @celticfc/@slbenfica-Instagram

El objetivo de ganar la Europa League

Además de su situación personal, Durán se refirió a la meta de Benfica en la Europa League. El atacante afirmó que el equipo no afronta el torneo solo con la intención de participar, sino con la aspiración de pelear por el título.

“Creo que todos queremos ganar esta competición. Si participamos, tenemos que jugar para ganar”, indicó el colombiano, según AS Colombia. Durán sostuvo que el plantel trabaja con ese propósito y que el camino exige mantener una progresión partido a partido, sin perder de vista el objetivo final.

El delantero explicó que la ambición debe estar acompañada por resultados y constancia. “Queremos ganar, trabajamos para ello y vamos paso a paso, haciendo todo lo necesario para mantenernos en la lucha”, añadió, según informó el medio citado. Su mensaje vinculó la victoria ante Celtic con una meta más amplia: mantenerse competitivo durante toda la Fase de la Liga.

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Para Durán, el doblete no modifica el enfoque colectivo. Los dos goles le dieron protagonismo en el 4-1, pero el atacante insistió en que su función está ligada a contribuir con Benfica, tanto desde la titularidad como desde el banco de suplentes.