El senador Germán Rodríguez demandará por calumnia a tres congresistas del Pacto Histórico que lo llamaron “acosador” en una audiencia sobre aborto

El miembro de Salvación Nacional afirmó que el hecho se dio durante una audiencia sobre el aborto en Colombia - crédito @GermanRSenador/X

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Germán Rodríguez, senador del partido Salvación Nacional, recientemente denunció que interpondrá acciones legales por los señalamientos en su contra en los que fue tildado de “acosador” durante una audiencia en el Congreso acerca del aborto en Colombia.

La senadora Alejandra Omaña fue una de las mujeres que acusó al miembro del partido de gobierno y, durante el evento, también afirmó que fue víctima de supuesta censura durante su intervención ante cientos de personas que asistieron al encuentro en el Congreso el jueves 15 de octubre de 2026.

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“Acabo de ser agredido verbalmente”

A través de un video en redes sociales, el senador de Salvación Nacional, que hizo la grabación a las afueras del Capitolio, denunció que tres integrantes del Pacto Histórico fueron quienes lo señalaron de acosador, por lo que interpondrá acciones legales en contra de ellas.

“Acabo de ser agredido verbalmente por tres mujeres congresistas del Pacto Histórico que me gritaban: ‘Acosador, acosador, acosador’, y lo hicieron en una audiencia pública. Incitaron a que otras mujeres que estaban allí en el recinto también me agredieran verbalmente”, dijo.

Germán Rodríguez ha tenido varios choques con la senadora Alejandra Omaña - crédito suministrada / @amaranta.hankx/Instagram

El senador aseguró que hará la denuncia por calumnia y una queja en la Comisión de Ética del Congreso “contra la senadora Alejandro Maña y las representantes a la Cámara Natalia Moreno y María Fernanda Carrascal, por señalamientos que considero falsos, lesivos contra mi honra y buen nombre”.

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“Ahora acudiré a las instancias competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades legales y éticas que haya lugar. El debate político no puede servir de excusa para realizar imputaciones delictivas sin fundamento”, añadió el congresista.

Natalia Moreno y María Fernanda Carrascal, dos de las representantes del Pacto Histórico en audiencia sobre el aborto en Colombia - crédito @nataliamoreno_p/X

Durante la grabación, Rodríguez publicó dos apartes en los que la también congresista Omaña lo acusa por ser “un maltratador de mujeres”, mientras que la representante Moreno dijo que “es un acosador y lo sostengo”.

“Yo defiendo ese derecho por ellas”

Alejandra Omaña, señalada por Germán Rodríguez por calumnia, dijo en su intervención en la audiencia sobre el aborto que ella también accedió a la interrupción voluntaria de un embarazo y defiende esa norma en el país: “Yo defiendo ese derecho por ellas. Hasta que me tocó a mí y comprendí las razones de por qué una mujer aborta. Y hoy personalizamos estas experiencias. Es miserable que en el Congreso de la República estemos llevando una conversación sobre si obligar o no a una mujer a llevar durante nueve meses a un feto en su vientre. Es miserable que obliguen a una mujer a hacerlo y sobre todo, que quienes defiendan esa idea tan precaria sean unos congresistas que apoyan el genocidio que tiene a veintiún mil niños asesinados en Palestina”.

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La senadora del Pacto Histórico, que además señaló a Germán Rodríguez por acoso, afirmó que sabe por lo que pasan quienes han vivido esa situación - crédito @aleomanao/X

“¿Cuántas mujeres, senadora Sara Castellanos, que tienen su fortuna de veintisiete propiedades en Colombia, iglesias en el extranjero, evadiendo impuestos, no se darían el lujo de ser mamás? Pero esa no es la historia de todas las mujeres. Porque las mujeres tienen que elegir entre trabajar o vivir, o criar, o comer. Esa es la historia de las mujeres que abortan", añadió.

Luego de eso, la senadora del Pacto Histórico denunció que la estaban censurando por no permitirle acabar su discurso, además de sufrir “acoso” por parte de los congresistas Germán Rodríguez y Sara Castellanos, quienes estaban a pocos metros de ella: “Primero, hay un acosador de mujeres aquí detrás de nosotros. Segundo, lo personal es político. Y tercero, me parece muy inoportuno que no inviten a uno de los citantes de los firmantes de este proyecto, que es el senador Jhon Bermeo, de Salvación Nacional, que tiene denuncias por violencia sexual y por presunta tortura a su pareja”.

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De otro lado, la senadora Sara Castellanos, también de Salvación Nacional, informó que se instaló la llamada “bancada provida” en el Congreso: “Con alegría y convicción, asumo este compromiso: ser la voz de quienes aún no pueden alzar la suya.Desde el Congreso seguiremos trabajando por la defensa de la vida”.

Sara Castellanos será una de las congresistas que integrará la llamada "bancada provida", que está en contra del aborto en Colombia - crédito @sarag12/X