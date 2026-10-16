Colombia

María José Pizarro acusa a De la Espriella de intentar “proscribir” el legado de su padre y lo compara con sus asesinos

La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día

La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día
La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día (X de María José Pizarro )
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La exsenadora María José Pizarro Rodríguez lanzó una fuerte crítica contra el presidente Abelardo de la Espriella, a quien acusó de intentar “proscribir” la figura y el legado de paz de su padre, Carlos Pizarro Leongómez.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista sostuvo que la actuación del mandatario representa, en sus palabras, un intento de “asesinarlo nuevamente” desde el plano simbólico.

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De la Espriella pretende proscribir la figura y el legado de paz de mi padre. Ha decidido, como en los tiempos del fascismo paramilitar, asesinarlo nuevamente”, escribió.

Pizarro agregó que, a su juicio, ese intento tendrá el efecto contrario y terminará reforzando la memoria de su padre.

No sabe que nunca podrán matarlo y que, 36 años después, mi padre está más vivo que nunca, y que su intento de proscribirlo solo lo hará más grande”, afirmó.

La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día
La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día (X de María José Pizarro )

Vinculó su reacción con las movilizaciones

La exsenadora también relacionó su pronunciamiento con las movilizaciones realizadas durante la jornada y aseguró que la decisión o postura del Gobierno se produce en un momento de alta movilización ciudadana.

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Y lo hace el día de las movilizaciones, porque le teme al pueblo movilizado; le temen a un pueblo consciente y en paz”, señaló.

La excongresista presentó a Carlos Pizarro como un símbolo de sectores que, según su visión, se han enfrentado históricamente a escenarios de violencia, autoritarismo y exclusión política.

También reivindicó el tránsito de su padre desde la lucha armada hacia la participación política y la búsqueda de acuerdos.

Mi padre es un símbolo de quienes en Colombia se levantan contra la tiranía, de quienes no aceptan el oprobio, pero también de quienes son capaces de la audacia máxima en este país: dejar las armas para entregarle una opción de paz y reconciliación a Colombia”, escribió.

Las afirmaciones de la senadora corresponden a una valoración política personal y el mensaje suministrado no detalla cuál fue exactamente la decisión, acto administrativo, decreto o pronunciamiento del presidente De la Espriella que motivó su reacción.

La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día
La exsenadora reaccionó a una decisión o pronunciamiento del presidente que, según ella, busca afectar la figura de Carlos Pizarro. También vinculó su mensaje con las movilizaciones del día (X de María José Pizarro )

Pizarro reivindicó el legado de su padre

En la parte final de su publicación, María José Pizarro recordó una frase atribuida a Carlos Pizarro y la utilizó para reivindicar su legado político.

Vamos a responderle a la muerte con vida, a la oscuridad con esperanza y a la guerra con paz”, citó.

Luego cerró su mensaje con una referencia personal a la memoria de su padre.

Y yo soy su semilla. Orgullosamente Pizarro”, concluyó.

Carlos Pizarro Leongómez fue una de las figuras centrales del proceso de desmovilización del M-19 y posteriormente participó en la vida política nacional.

El mensaje de María José Pizarro se suma así a las reacciones políticas surgidas durante una jornada marcada por movilizaciones y pronunciamientos del Gobierno.

Por ahora, en la información suministrada no aparece una respuesta del presidente De la Espriella a las acusaciones de la senadora ni mayores detalles sobre la medida que ella interpreta como un intento de afectar el legado de Carlos Pizarro.

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