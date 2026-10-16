Deportivo Cali vs. Libertad: hora y canal de televisión para ver el debut de la campeona colombiana en la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali empezará su travesía por la Copa Libertadores Femenina ante el Libertad de Paraguay - crédito Deportivo Cali Femenino

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Deportivo Cali es uno de los dos clubes colombianos que disputarán la Copa Libertadores Femenina 2026, el certamen que reúne a los 16 mejores conjuntos del continente, en esta ocasión en Ecuador, y el objetivo es volver a darle al país el trofeo que no consigue desde 2018, cuando Atlético Huila se coronó campeón.

El cuadro Azucarero se medirá con el Libertad de Paraguay en la fase de grupos y el objetivo es conseguir una victoria que indique el camino hacia los cuartos de final, que es la primera meta a cumplir en el torneo, y ser el protagonista del campeonato de la Conmebol.

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Sumado a eso, el Deportivo Cali quiere repetir la campaña de 2025, cuando alcanzó por primera vez la final de la Copa Libertadores Femenina y perdió ante Corinthians en penales 5-3 en Argentina, donde había empatado sin goles en los 90 minutos.

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Libertad

Deportivo Cali debutará el viernes 16 de octubre en la Copa Libertadores Femenina 2026 ante Libertad desde las 3:00 p. m. en el estadio Banco Guayaquil de Quito y será transmitido por Win Sports y su plataforma Win Play, así como por la aplicación PlutoTV para todo Sudamérica.

El equipo caleño llega como cabeza de serie del grupo D tras conquistar el tricampeonato de la Liga Femenina. En la zona también están Nacional de Montevideo y Universidad de Chile, los mismos rivales que enfrentó en la primera ronda de 2025: empató 1-1 con Libertad, venció 1-0 a las uruguayas y superó 2-0 a las chilenas.

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Ingrit Guerra fue la figura y líder del Deportivo Cali para conseguir la Liga Femenina por cuarta ocasión en su historia y la tercera consecutiva - crédito Deportivo Cali Femenino (Deportivo Cali Femenino)

El torneo representa una nueva oportunidad para el Cali, que en la edición anterior llevó al Corinthians hasta los penaltis. Los clubes colombianos han alcanzado finales desde la consagración del Atlético Huila, pero los equipos brasileños han ganado esas definiciones.

El técnico Jhon Albert Ortiz mantendrá la base que obtuvo el título local y no incorporó refuerzos por las reglas del torneo. El sorteo se realizó cuando la Liga Femenina aún estaba en disputa, por lo que solo se permitían reemplazos por lesión.

Jhon Ortíz, director técnico campeón de fútbol femenino con el Deportivo Cali en 2021, 2024, 2025 y 2026 - crédito @deportivocalifemenino/Instagram

La goleadora Íngrid Guerra ya se reincorporó al plantel después de su convocatoria a la selección Colombia para los amistosos contra Venezuela, preparatorios para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Río 2028. “Es hora de pensar en grande, de verdad. Ya sea en masculino o en femenino, tenemos que pensar en que se puede, no importa el rival que tengamos al frente”, dijo Ortiz tras el campeonato local.

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Se aplazó el debut de Santa Fe

Independiente Santa Fe deberá esperar para debutar en la Copa Libertadores Femenina: la Conmebol reprogramó para el viernes 16 de octubre, a las 22:00 de Colombia, el partido contra Caracas FC por los problemas de visado de la delegación venezolana para ingresar a Ecuador.

El cambio dejó al equipo con un día menos de descanso antes de enfrentar a Colo-Colo el domingo 18 de octubre a las 3:00 p. m. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, mientras que el duelo ante Corinthians será en el Banco Guayaquil de Independiente del Valle.

Independiente Santa Fe comparte el grupo con Caracas FC, Colo Colo y las vigentes campeonas, Corinthians de Brasil - crédito Santa Fe

Caracas FC informó el miércoles por la noche que su delegación aún no podía viajar porque la documentación migratoria no había llegado, aunque el permiso de ingreso ya había sido otorgado. Ecuador exige visa a los ciudadanos venezolanos desde agosto de 2019. La delegación contemplaba viajar a las 4:00 del viernes y llegar a Quito cerca de las 10:00 a. m., unas 12 horas antes del partido.

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La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol comunicó la modificación del encuentro entre Caracas FC e Independiente Santa Fe, correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Libertadores Femenina. El artículo 150 del reglamento establece que los partidos suspendidos antes de comenzar por causas de fuerza mayor deben ser reprogramados por el organismo, de ser posible dentro de las 24 horas siguientes.