James Rodríguez amenazó con retirarse de la Kings League: está es la razón

El jugador del São Paulo estalló por el arbitraje en la derrota de su equipo en la Kings League - crédito @AlfonsoH/X

El futbolista colombiano James Rodríguez expresó su descontento de manera contundente tras la derrota de Atlético Parceros FC, equipo que representa en la Kings League Américas. Este campeonato es una versión para el continente americano de la competición creada por el exjugador español Gerard Piqué junto al influyente Ibaí Llanos.

Rodríguez cuestionó vehementemente el desempeño de los árbitros durante el encuentro frente a Peluche Caligari, señalando errores que, en su opinión, influyeron en el resultado final en el que su escuadra cayó en los shoot outs después de igualar a tres tantos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Kings League América se está convirtiendo rápidamente en uno de los torneos más seguidos en el ámbito del fútbol digital, atrayendo a personalidades del deporte y del entretenimiento. La participación de figuras como James Rodríguez destaca el alcance y la relevancia del evento.

Sin embargo, el incidente ocurrido durante el partido contra Peluche Caligari pone de manifiesto las tensiones y el alto nivel competitivo que define a este torneo. Rodríguez, conocido por su pasión tanto dentro como fuera del campo, no dudó en hacer pública su frustración, lo que ha generado un intenso debate sobre el papel del arbitraje en el fútbol moderno.

Rodríguez estalló tras la derrota de su equipo y amenazó con retirar a su equipo

James Rodríguez tuvo una destacada actuación con la selección Colombia - crédito Matthew Childs/Reuters

Durante la trasmisión de Twich, el cucuteño, de 32 años, se vio bastante molesto por las acciones qué, según él, afectaron a su equipo: “Si quieren que ganen, ellos ya están, y que el equipo nuestro no juegue más… si me quieren sacar, sáquenme, sigo con mi vida y nada más…”.

Por su parte, el streamer antioqueño Pelicanger que hace parte del equipo junto a Rodríguez, también se mostró bastante inconforme con las decisiones arbitrales: “Si los árbitros quieren ayudar a los equipos de la liga que no se note tanto (…) ¿Cómo me vas a decir que eso no es mano afuera?”.

La queja de James y Pelicanger se presentó en los shoot outs, ya que, según ellos, el portero rival tocó en balón con la mano fuera del área chica, por lo cual el cobro debió repetirse; sin embargo, el juez del encuentro determinó que no había motivos para revertir la decisión.

Con la derrota sufrida, Parceros FC está en la décima posición del campeonato con 10 puntos. De momento, el equipo de James Rodríguez jugaría los playoffs para disputar los octavos de final de la Kings League Américas.

La próxima salida de Parceros FC será ante Persas FC. Dicho encuentro está pactado para el domingo 7 de abril y será definitivo en las aspiraciones del equipo del cafetero para seguir en la pelea por clasificar a la próxima instancia del campeonato.

Qué es la Kings League

Sigue de cerca la acción de todos los encuentros de este fin de semana en la Kings League Américas. Crédito: Jovani Pérez/Infobae

La Kings League ha irrumpido en la escena deportiva global, captando rápidamente la atención por su novedoso formato de competición y la participación de estrellas del fútbol. Dentro de las innovaciones más destacadas está el estilo de ejecución de penales similar al de la MLS, con el balón en movimiento, y reglas que alteran el número de jugadores en el campo, llegando incluso al singular uno contra uno.

El alto calibre competitivo y el entretenimiento son evidencias claras en las actuaciones dentro de la liga, siendo Giovanni Moreno un ejemplo palpable de la calidad ofrecida. Esta combinación singular de factores ha posicionado a la Kings League como un fenómeno dentro del fútbol. Recientemente, los organizadores anunciaron la ampliación de su espectro competitivo, con la creación de un torneo de formato “Mundial”, el cual invitará a equipos de todo el planeta para pelear por un título internacional.

*Esta nota fue hecha con ayuda de la inteligencia artificial.