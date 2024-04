Diana Ángel y Alfredo Redes reaccionaron a la salida de Culotauro: lágrimas inundan ‘La casa de los famosos’

Diana Ángel y Alfredo Redes lamentaron la salida de Culotauro de La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Una nueva eliminación sacudió la primera temporada de La casa de los famosos Colombia con la salida de Culotauro. El comediante recibió poco más de 17% de los votos de sus seguidores para poder continuar en competencia, pero no le alcanzó y el cupo le fue arrebatado por la polémica Sandra Muñoz, con un 18% de apoyo por debajo de Omar Murillo y Juan David Zapata.

La salida de Culotauro marcó un episodio emotivo dentro del programa, afectando profundamente tanto a concursantes como a seguidores. Camilo Díaz, nombre de pila del eliminado del reality, con su salida no solo trajo consecuencias sentimentales dentro del programa, sino que también puso fin a una relación amorosa que había levantado expectativas entre los televidentes con Diana Ángel.

Así reaccionaron los famosos a la salida de Culotauro de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

La actriz que creó un fuerte lazo con Culotauro, mostró una profunda tristeza al confirmarse la eliminación con quien había mantenido un romance. Las cámaras capturaron su conmovedora reacción, mientras compañeros intentaban consolarla. Anteriormente, ambos habían optado por terminar su vínculo amoroso ante la incertidumbre de definir el futuro de su relación, lo que añadió una capa más de complejidad a la partida del ahora exparticipante.

Además de las repercusiones amorosas, la amistad entre Camilo Díaz y Alfredo Redes también se vio impactada. La pareja de creadores de contenido había encontrado un espacio común al interior de la casa llamado Los Panas, creando segmentos humorísticos que entretenían tanto a concursantes como espectadores.

Cabe mencionar que el comediante no descartó que si la actriz abandona la competencia y si las cosas funcionan en el exterior, la relación que entablaron en el programa –que además fue aprobada por su madre e hijo–, puede continuar si las cosas se dan orgánicamente. Esto debido a que una cosa puede ser dentro de la casa estudio que los sentimientos afloran diferente y en la realidad es una historia completamente distinta.

Diana Ángel abrió su corazón

Antes de que se produjera la salida de Camilo Díaz de la competencia de La casa de los famosos Colombia, Diana Ángel y Culotauro tuvieron un encuentro para hablar de su cercanía en una de las habitaciones de la casa. Fue en ese momento en el que la actriz señaló que “yo tengo un serio problema de dependencia emocional, entonces si tú me das ese afecto yo lo voy a recibir”. Por otro lado, Ángel hizo referencia a un muñeco que la abraza, pues este la hace sentir mucho más tranquila y segura en este tipo de eventualidades.

“Había desfogado mi seguridad y mi tranquilidad, el amorcito que necesito, en ti … Entonces nos ponemos de acuerdo que no podemos tener nada más allá porque nos descuidamos, nos desconcentramos y me parece maravilloso… A mí me parece que es muy sensato que aún no te quieres lo suficiente para aceptar el amor de una mujer como yo, tenemos que poner unos límites”, agregó la también cantante.

Damián, hijo de Diana Ángel aprobó la relación de su mamá con Culotauro - crédito cortesía Canal RCN

En medio de la conversación que sostuvieron los famosos sobre su relación, Diana Ángel le pidió a su compañero que continuaran siendo amigos esperando recibir la ayuda de Culotauro con los planes que tiene.

“Dame unas clases de clown que yo no tengo en mí, quiero crear, me hace falta crear. No tengo ukelele, no tengo cómo escribir mis canciones … Cada vez que estoy feliz, cada vez que estoy triste, compongo mis canciones y aquí no puedo, eso es dificilísimo”, agregó.

Finalmente, señaló que siente un poco de frustración al no poder hacer las actividades que hacía en el exterior, que llene el vacío mientras se encuentra al interior de la casa.

