Colombia

El Parque Tayrona cerrará en octubre: cuándo será la reapertura y por qué suspenderá el ingreso de turistas

La pausa busca proteger las fuentes de agua, facilitar las labores de conservación y permitir que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta realicen sus prácticas espirituales

El Parque Nacional Natural Tayrona suspenderá temporalmente sus actividades ecoturísticas durante el último cierre programado de 2026 - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
El Parque Nacional Natural Tayrona suspenderá temporalmente sus actividades ecoturísticas durante el último cierre programado de 2026 - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
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El contacto entre la naturaleza y las comunidades indígenas será el eje de una nueva pausa en las actividades turísticas del Parque Nacional Natural Tayrona. Durante dos semanas, este espacio protegido de la Sierra Nevada de Santa Marta permanecerá cerrado al público para facilitar labores de conservación, permitir la recuperación de sus ecosistemas y dar continuidad a las prácticas espirituales de los pueblos originarios.

La medida comenzará el 19 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre de 2026. En ese periodo no habrá ingreso de visitantes ni prestación de servicios ecoturísticos, por lo que quienes tengan viajes previstos a este destino deberán ajustar sus planes y consultar la información oficial antes de desplazarse.

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Las autoridades declararon aptas playas como Playa Cristal, Nenguaje, Gairaca y El Pozo para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el parque Tayrona - crédito Colprensa
Las playas, montañas y aguas cristalinas del Tayrona volverán a recibir visitantes una vez termine la pausa de conservación - crédito Colprensa

La reapertura está prevista para el 3 de noviembre, fecha en la que se retomarán las actividades turísticas. Este será el último cierre programado del año para el parque, una decisión que hace parte de una estrategia concertada entre las autoridades ambientales y las comunidades indígenas de la región.

Un descanso para el territorio y las prácticas ancestrales

El cierre responde a la estrategia “Respira Tayrona”, acordada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. El programa establece tres pausas anuales, distribuidas entre febrero, junio y octubre-noviembre, con el propósito de respetar los ciclos naturales y la relación espiritual que las comunidades mantienen con el territorio.

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En esta ocasión, la suspensión de actividades coincide con Nabbatashi, un periodo del calendario cultural indígena dedicado a la renovación, la limpieza espiritual y el cuidado de los espacios ancestrales. Durante esos días, los pueblos originarios realizan prácticas tradicionales y pagamentos en lugares considerados sagrados.

La pausa también coincide con una temporada de mayores lluvias, circunstancia que convierte la protección de las fuentes de agua en una de las prioridades de este periodo. Las quebradas y microcuencas del parque cumplen una función esencial para el abastecimiento de agua dulce, tanto para las comunidades rurales cercanas como para la infraestructura ecoturística que funciona dentro del área protegida.

Los pueblos indígenas llevan a cabo rituales tradicionales para la sanación espiritual y la renovación de la energía vital del territorio - crédito Parques Nacionales de Colombia
El cierre coincide con Nabbatashi, un periodo del calendario cultural indígena dedicado a la renovación espiritual y al cuidado del territorio ancestral - crédito Parques Nacionales de Colombia

Estos sistemas hídricos contribuyen a mantener el equilibrio de los ecosistemas y ofrecen servicios ambientales fundamentales para la región. Por eso, el cierre permite dar mayor atención a los procesos naturales que sostienen la biodiversidad y a las condiciones necesarias para conservar el territorio.

Mientras permanezca restringido el ingreso de turistas, los guardaparques adelantarán actividades de monitoreo e investigación de fauna y flora, además de labores de prevención, control y conservación de los ecosistemas terrestres y marino-costeros. La medida también busca fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades indígenas y Parques Nacionales Naturales de Colombia. La entidad enmarca estas acciones en su agenda ABC, orientada a la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades.

La biodiversidad que protege el Tayrona

La importancia de esta pausa se entiende al observar la diversidad natural que alberga el Parque Nacional Natural Tayrona. El área protegida comprende 19.309 hectáreas marinas y terrestres, donde conviven más de 1.200 especies de aves, mamíferos, peces y plantas.

Sus paisajes reúnen ecosistemas muy distintos. En las zonas marino-costeras hay manglares, lagunas costeras, madreviejas, playas, litoral rocoso, formaciones coralinas, praderas de fanerógamas y fondos sedimentarios. En tierra firme, el parque conserva desde matorrales espinosos y bosques secos hasta bosques nublados.

Esta variedad de ambientes hace que la conservación del lugar requiera acciones permanentes, especialmente para proteger las fuentes de agua y mantener las condiciones que permiten la supervivencia de numerosas especies. La suspensión temporal del turismo ofrece un espacio para concentrar esfuerzos en esas tareas y fortalecer la coordinación con los pueblos indígenas.

Durante la suspensión del ingreso de turistas, los guardaparques adelantarán labores de monitoreo de fauna y flora y protección de los ecosistemas terrestres y marino-costeros - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
Durante la suspensión del ingreso de turistas, los guardaparques adelantarán labores de monitoreo de fauna y flora y protección de los ecosistemas terrestres y marino-costeros - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Con la reapertura prevista para el 3 de noviembre, el Tayrona volverá a recibir visitantes interesados en recorrer sus senderos, acampar y disfrutar de sus playas, montañas y vegetación. Hasta entonces, las autoridades invitan a quienes tengan viajes programados durante las fechas de cierre a reorganizar sus itinerarios y verificar los avisos publicados en los canales oficiales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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