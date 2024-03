Otro exministro criticó a Gustavo Petro por decir que los otros Gobiernos invertían en carteles de contratación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro criticó a los anteriores Gobiernos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Los enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y las anteriores Administraciones estatales no paran, el mandatario volvió a achacar la mayoría de los males económicos del país a los expresidentes que, según él, invirtieron los recursos del país en carteles de la contratación de construcción, salud y energía.

Las declaraciones del presidente se dieron luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), diera a conocer que la economía nacional se había recuperado luego de las inestabilidades mostradas en 2021 y 2022.

Al respecto, Gustavo Petro dijo: “Recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas con cerca de cien billones de deudas escondidas, empeñado, y el con uso del erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación en carreteras, salud energía eléctrica. Hemos navegado en la tormenta fiscal y vamos adelante”.

El presidente Petro aseguró que la economia fue "manejada las patadas"

Tras eso el exministro de Hacienda en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo, dijo que sus afirmaciones no tenían sentido y eran un despropósito para el avance del país; además cuestionó afirmaciones de Petro de haber recibido cien billones en deudas.

“¿Cien billones? ¿De dónde saca Petro esa cifra? ¿La deuda pública de la nación no está acaso registrada en los libros de la contabilidad oficial que lleva el ministerio de Hacienda y que audita la Contraloría? Hablar de “deudas escondidas” es algo muy grave que no puede lanzar impunemente el presidente de la república de Colombia así no más; ¿Qué van a opinar los acreedores del Estado colombiano?”, aseveró Restrepo.

De acuerdo con el exministro de Hacienda, las afirmaciones del presidente Petro eran una “ligereza” y que podrían generar que los acreedores de otros países pierdan la confianza en el país, porque el mandatario está dando a entender que hay una doble contabilidad: una oficial y otra “por debajo de la mesa”.

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo criticó al expresidente Gustavo Petro por culpar a los otros gobiernos de las malas finanzas del país

Además de eso, Juan Camilo Restrepo cuestionó los señalamientos de supuestos carteles de la contratación en los sectores de la salud, energía y construcción de carreteras en el país, los cuales, según él, son irreales porque no existen denuncias al respecto.

“Y que esa deuda es el fruto espurio de carteles de la energía, de la salud y de las carreteras, es la otra perla que destila el trino. ¿Cómo así que esa deuda la generaron unos carteles (a los que no se identifica sino a los que se les pone cómodamente el calificativo de carteles ,sugiriendo que se trata de organizaciones ilegales). Estos carteles habrían generado- y el Estado colombiano aceptó -una deuda a favor de los primeros y a cargo del segundo por $100 billones de pesos en un inconfesable negocio jurídico con causa ilícita. Es la conclusión de este trino calenturiento del jefe de Estado”, sostuvo el exministro en la Administración de Juan Manuel Santos.

Juan Camilo Restrepo concluyó su crítica a la postura del presidente Gustavo Petro diciendo que el lenguaje era irresponsable y que buscaba maquillar su desespero debido a la baja popularidad con la que cuenta, pero que en realidad estaba causando un mal a la imagen de Colombia ante el mundo.

Juan Camilo Restrepo criticó a Gustavo Petro

La crítica del ex jefe de cartera se suma a la del también exministro José Manuel Restrepo, quien le dijo al presidente Petro que el informe del Fondo Monetario Internacional no solo hablaba del apropiado manejo macroeconómico de Colombia, sino también de los retos que tiene el país para 2024 y la incertidumbre política que genera el país.

“ES URGENTE MEJORAR LO FISCAL Y NO ESTAR AL LÍMITE DE REGLA FISCAL!! Allí si habría una tormenta fiscal. Acompañar de mejor manera el crecimiento de mediano plazo con más productividad y más inversión privada y en esto último ven una gran debilidad que tiene como la razón más importante para su mal comportamiento, la INCERTIDUMBRE POLÍTICA E INSTITUCIONAL!!!”, dice parte del mensaje del exministro José Manuel Restrepo.